DXOMARK, Telefonları Sıraladığı Yeni Listeler Yayınladı

DXOMARK yaptığı yeni bir derecelendirmeyle en iyi kamera ve ses performansına sahip cihazların sıralamasını duyurdu. Teknoloji tutkunlarının oldukça ilgi gösterdiği listede başta Huawei olmak üzere bazı dev firmalar dikkat çekmeyi başardı.

Akıllı telefonları, lensleri ve kameraları özelliklerine göre değerlendiren ve güvenilir olmasıyla herkes tarafından kabul gören bir internet sitesi olan DXOMARK yeni bir değerlendirme yayınladı. Popüler akıllı telefonların kamera ve ses performanslarına göre sıralandığı listede bazı modeller özellikle göze çarptı.

10 seneyi aşkın süredir cihazların kamera ve ses yeteneklerini test eden DXOMARK’ın son zamanlarda çalıştığı ünlü uzmanlarla son derece dikkat çekici işlere imza atması dikkatlerden kaçmadı. Gelin yayınlanan listelere yakından göz atalım.

Huawei P40 Pro listelerin yıldızı oldu:

Yeni yayınlanan listelerin normal zamanlarda DXOMARK’ın internet sitesinde yayınlanan geleneksel tablolardan farklı olarak daha bilgilendirici olduğu söylendi. Ana kamera için ayrılan 4 alt kategorinin hepsinde Huawei P40 Pro'nun başı çektiği görüldü. Yapılan karşılaştırmaların sonuçları şu şekilde:

Standart mod:

Huawei P40 Pro

Honor 30 Pro+

Huawei Mate 30 Pro 5G

Geniş açılı çekim:

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy Note10+

Huawei P40 Pro

Gece modu:

Huawei P40 Pro

Honor V30 Pro

Honor 30 Pro+

Zoom kalitesi:

Huawei P40 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro

Portre modu:

Samsung Galaxy Note10+ 5G

Honor V30 Pro

Samsung Galaxy S20 Ultra

Video kaydı:

Huawei P40 Pro

Honor 30 Pro+

Xiaomi Mi 10 Pro

Sıralamalardan da görüldüğü gibi piyasaya sürüldüğü günden bu yana hem kamerası hem de yüksek fiyatıyla günlerce konuşulan Huawei P40 Pro ağırlığını oldukça hissettiriyor. DXOMARK’ın yapacağı yeni listeler hem akıllı telefon meraklıları hem de yeni bir cihaz almak için araştırma yapan kişiler tarafından oldukça faydalı bulunuyor ve merakla bekleniyor. Şirketin koronavirüse karşı aldığı tedbirler kapsamında evden çalışmaya gittiği bilindiğinden bir kesim insan da bir süre yeni incelemelerin gelmeyeceğini düşünüyor. En doğru bilgiyi önümüzdeki günlerde yeni bir cihaz tanıtımından hemen sonra öğreneceğiz.