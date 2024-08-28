Dyson Airwrap i.d., Bluetooth ve yeni aksesuarlarla kişiselleştirilmiş saç şekillendirme deneyimi sunan yeni teknolojisiyle tanıtıldı.

Dyson, çok sevilen saç maşası Airwrap’in yeni versiyonu Airwrap i.d.’yi tanıttı. Yeni model, güncellenmiş teknolojisi ve ek aksesuarlarıyla dikkat çekiyor. Airwrap i.d., Bluetooth bağlantısı ve akıllı telefon uygulamasıyla kişiselleştirilmiş bir deneyimi sunacak.

Airwrap i.d., üç yeni aksesuarla birlikte geliyor: konik silindir, dalga ve kıvırma difüzörü, ve bıçak yoğunlaştırıcı. Konik silindir, daha küçük çapı sayesinde daha belirgin kıvrımlar oluştururken, difüzör dalga ve kıvırma desenlerini iyileştiriyor. Bıçak yoğunlaştırıcı ise daha pürüzsüz bir sonuç vadediyor. İki farklı model seçeneği sunuluyor; biri düzden dalgalı saçı, diğeri ise kıvırcık saçı hedef alıyor.

Akıllı teknolojiyle kişiselleştirilmiş şekillendirme

Airwrap i.d., MyDyson uygulamasıyla entegre olarak çalışıyor. Kullanıcılar, saç tiplerini ve uzunluklarını uygulamaya girerek kişiselleştirilmiş şekillendirme programları oluşturabiliyor.

Uygulama ayrıca filtre durumu ve temizlik rehberini de kontrol etme imkanı sunuyor. Dyson’ın bu yeniliğiyle birlikte cihazlarının kullanımını daha etkili hale getirmeyi amaçlıyor. Yeni Airwrap i.d.’nin fiyatı ise 600 dolar olarak belirlenmiş. Dyson’ın yeni cihazı, kullanıcıların kişisel tercihlerine göre özelleştirilmiş deneyimler sunarak sektördeki yerini sağlamlaştıracağa benziyor.