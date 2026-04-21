Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Dyson Supersonic Travel Saç Kurutma Makinesi Tanıtıldı: Gittiğiniz Her Yere Taşıyabileceğiniz Kadar Küçük ve Hafif

Dyson, popüler Supersonic saç kurutma makinesinin seyahat odaklı yeni versiyonu Supersonic Travel’ı duyurdu. Daha küçük ve hafif tasarımıyla dikkat çeken cihaz, global voltaj desteği ve akıllı ısı kontrolüyle her yerde profesyonel saç bakımı sunmayı hedefliyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Dyson, saç bakım teknolojilerinde çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Şirketin ikonik ürünü Supersonic’in yeni versiyonu olan Supersonic Travel, özellikle sık seyahat eden kullanıcıları hedef alıyor.

Günlük hayatta spor salonundan hafta sonu kaçamaklarına kadar her ortamda kullanılabilecek şekilde tasarlanan ürün, taşınabilirliğiyle dikkat çekiyor.

İçerikten Görseller

Küçüldü Ama Gücünden Hiçbir Şey Kaybetmedi

Yeni Supersonic Travel, standart modele kıyasla %32 daha küçük ve %25 daha hafif. Yani çantanıza atıp rahatça taşıyabileceğiniz bir Dyson deneyimi sunuyor.

Üstelik cihazda global voltaj desteği bulunuyor. Bu da dünyanın neresine giderseniz gidin ekstra dönüştürücü derdi olmadan aynı performansı alabileceğiniz anlamına geliyor. En güzel detaylardan biri de mevcut Dyson Supersonic aksesuarlarıyla uyumlu olması.

Saçınızı Yakmadan Kurutabiliyor

Dyson’ın bu modelde de vazgeçmediği en kritik detaylardan biri akıllı ısı kontrolü. Cihaz, hava sıcaklığını saniyede 100 kez ölçerek saçın aşırı ısıya maruz kalmasını engelliyor.

Bu sayede saç tellerinin yapısı korunurken daha parlak ve sağlıklı bir görünüm elde ediliyor. Kısacası sadece hızlı kurutmakla kalmıyor, aynı zamanda saç sağlığını da ön planda tutuyor.

Fiyatı Cep Yakabilir

Dyson Supersonic Travel, ilk etapta belirli pazarlarda satışa çıkacak. Ürünün fiyatı 449 Avustralya doları (yaklaşık 320 ABD doları) olarak açıklandı.

Nisan 2026’da satışa sunulacak cihazın, yaklaşık 8 hafta içinde global pazara yayılması planlanıyor. Dyson ayrıca ürünü deneyimlemek isteyenler için mağazalarda özel demo alanları kuracağını da duyurdu.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

Sinema Salonlarının Yeniden Dolmasını Sağlayacak Ekran: Samsung, 14 Metrelik Yeni Sinema Ekranını Tanıttı!

Sinema Salonlarının Yeniden Dolmasını Sağlayacak Ekran: Samsung, 14 Metrelik Yeni Sinema Ekranını Tanıttı!

DJI Osmo Pocket 4 Tanıtıldı: 4K 240 FPS Video, 107 GB Depolama

DJI Osmo Pocket 4 Tanıtıldı: 4K 240 FPS Video, 107 GB Depolama

Skoda, Aktif Gürültü Engelleme Özelliğini Bile Delip Geçen Bisiklet Zili Duyurdu

Skoda, Aktif Gürültü Engelleme Özelliğini Bile Delip Geçen Bisiklet Zili Duyurdu

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

Xiaomi, Sakalınıza Göre Gücünü Otomatik Ayarlayan ve Kendi Kendini Temizleyebilen Yeni Tıraş Makinesi Setini Tanıttı

Xiaomi, Sakalınıza Göre Gücünü Otomatik Ayarlayan ve Kendi Kendini Temizleyebilen Yeni Tıraş Makinesi Setini Tanıttı

Apple, 2026'nın Kalanında 19 Yeni Ürün Daha Tanıtacak: İşte O Ürünler!

Apple, 2026'nın Kalanında 19 Yeni Ürün Daha Tanıtacak: İşte O Ürünler!

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com