Dyson Supersonic Travel Saç Kurutma Makinesi Tanıtıldı: Gittiğiniz Her Yere Taşıyabileceğiniz Kadar Küçük ve Hafif

Dyson, popüler Supersonic saç kurutma makinesinin seyahat odaklı yeni versiyonu Supersonic Travel’ı duyurdu. Daha küçük ve hafif tasarımıyla dikkat çeken cihaz, global voltaj desteği ve akıllı ısı kontrolüyle her yerde profesyonel saç bakımı sunmayı hedefliyor.

Dyson, saç bakım teknolojilerinde çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Şirketin ikonik ürünü Supersonic’in yeni versiyonu olan Supersonic Travel, özellikle sık seyahat eden kullanıcıları hedef alıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Günlük hayatta spor salonundan hafta sonu kaçamaklarına kadar her ortamda kullanılabilecek şekilde tasarlanan ürün, taşınabilirliğiyle dikkat çekiyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Küçüldü Ama Gücünden Hiçbir Şey Kaybetmedi

Yeni Supersonic Travel, standart modele kıyasla %32 daha küçük ve %25 daha hafif. Yani çantanıza atıp rahatça taşıyabileceğiniz bir Dyson deneyimi sunuyor.

Üstelik cihazda global voltaj desteği bulunuyor. Bu da dünyanın neresine giderseniz gidin ekstra dönüştürücü derdi olmadan aynı performansı alabileceğiniz anlamına geliyor. En güzel detaylardan biri de mevcut Dyson Supersonic aksesuarlarıyla uyumlu olması.

Saçınızı Yakmadan Kurutabiliyor

Dyson’ın bu modelde de vazgeçmediği en kritik detaylardan biri akıllı ısı kontrolü. Cihaz, hava sıcaklığını saniyede 100 kez ölçerek saçın aşırı ısıya maruz kalmasını engelliyor.

Bu sayede saç tellerinin yapısı korunurken daha parlak ve sağlıklı bir görünüm elde ediliyor. Kısacası sadece hızlı kurutmakla kalmıyor, aynı zamanda saç sağlığını da ön planda tutuyor.

Fiyatı Cep Yakabilir

Dyson Supersonic Travel, ilk etapta belirli pazarlarda satışa çıkacak. Ürünün fiyatı 449 Avustralya doları (yaklaşık 320 ABD doları) olarak açıklandı.

Nisan 2026’da satışa sunulacak cihazın, yaklaşık 8 hafta içinde global pazara yayılması planlanıyor. Dyson ayrıca ürünü deneyimlemek isteyenler için mağazalarda özel demo alanları kuracağını da duyurdu.