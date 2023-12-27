2008 yılından beri vatandaşların kullanımına açılan e-Devlet uygulaması, T.C. ile dava sorgulama konusunda da oldukça kullanılıyor. Özellikle “Adıma açılan dava var mı, nasıl öğrenirim?” diye merak edenler için oldukça pratik olan uygulama ile kısa sürede dava dosyası sorgulama yapabilirsiniz.

Adalet Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden sunulan hizmetlerden biri olan dava dosya sorgulama ile mahkeme dosyaları takip edilebiliyor. Eğer e-Devlet şifreniz varsa tek bir ekran üzerinden T.C. ile mahkeme sorgulama yapabilirsiniz.

Bunun yanı sıra eğer T.C. kimlik numaranız üzerinden açılmış bir davanız varsa dava konusunu, tarafları, duruşma tarihlerini, dosyanın hangi aşamada olduğunu, savcılık tarafından incelenip incelenmediğini, kararın çıkıp çıkmadığını ve temyizden dönüp dönmediğini de öğrenebilirsiniz.

e-Devlet üzerinden dava dosyası sorgulama adımları:

Adım #1: e-Devlet ana sayfasına gidin.

e-Devlet ana sayfasına gidin. Adım #2: Sağ üstteki giriş yap butonuna tıklayın.

Sağ üstteki giriş yap butonuna tıklayın. Adım #3: T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Adım #4: Arama butonuna “Adalet Bakanlığı” yazarak “Dava Dosyası Sorgulama” seçeneğine tıklayın.

Arama butonuna “Adalet Bakanlığı” yazarak “Dava Dosyası Sorgulama” seçeneğine tıklayın. Adım #5: Açılan pencerede adınıza açılmış davaları incelemek için “Detay Görüntüle” butonuna tıklayın.

Açılan pencerede adınıza açılmış davaları incelemek için “Detay Görüntüle” butonuna tıklayın. Adım #6: Giriş yaptığınız buton kısmında yer alan adınızın üzerine tıklayarak “Güvenli Çıkış”ı seçin.

Yalnızca birkaç adımda dava dosyası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Adım #1: e-Devlet ana sayfasına gidin.

Dava dosyası sorgulaması yapmanız için öncelikle tarayıcınızdan e-Devlet girişini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu aşamada güvenli bir tarayıcıdan giriş yaptığınıza emin olun.

Adım #2: Sağ üstteki giriş yap butonuna tıklayın.

Sağ üstte yer alan “Giriş” butonuna tıklamanızın ardından karşınıza e-Devlet kapısına girmek için farklı seçenekler çıkacak. Eğer bir e-Devlet şifreniz var ise doğrudan T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Daha önce bir şifre almadıysanız bu yazımıza göze atabilirsiniz.

Adım #3: T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

Var olan e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Cep telefonunuza veya hattınıza kayıtlı mobil imzanız varsa “Mobil İmza” seçeneğini ya da “Elektronik İmza”yı seçebilirsiniz. T.C. kimlik kartı ile giriş paneli ise size yapacağınız tüm aşamaları anlatırken Kimlik Kartı Uygulaması’nı da indirmeniz gerekir.

Bir diğer seçeneğiniz ise “İnternet Bankacılığı”. Bu seçenekte, birçok banka bulunuyor. Hesabınızın olduğu banka üzerinden de e-Devlet girişi yapabilirsiniz. Birçok kişi, T.C. kimlik numarası ile e-Devlet girişinin yanı sıra internet bankacılığını da sıklıkla kullanıyor.

Adım #4: Arama butonuna “Adalet Bakanlığı” yazarak “Dava Dosyası Sorgulama” seçeneğine tıklayın.

Giriş yaptıktan sonra artık e-Devlet ile dava dosyası sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Bunun için arama butonuna “Adalet Bakanlığı” veya “Dava Dosyası Sorgulama” yazabilirsiniz. Bu aşamada karşınıza “İcra Dosyası Sorgulama” ve Yargıtay Başkanlığı Dava Dosyası Sorgulama” seçenekleri de çıkacaktır.

Bu noktada “Adıma dava açılmış mı?” diye merak ediyorsanız hepsini inceleyebilirsiniz. Çünkü Adalet Bakanlığı bünyesindeki “Dava Dosyası Sorgulama” kısmında İcra ve Yargıtay Başkanlığındaki dosyalarınızı göremezsiniz. Bu kısımlarda da işlem aynı şekilde devam eder.

Adım #5: Açılan pencerede adınıza açılmış davaları incelemek için “Detay Görüntüle” butonuna tıklayın.

“T.C. ile dava sorgulama nasıl yapılır?” sorusunun cevabı aslında bu seçenekte sonlanır. Adınıza açılmış bir dava yok ise karşınıza “Adınıza açılmış ya da müdahil olduğunuz bir dava kaydı bulunamamıştır.” yazısı çıkacaktır.

Adınıza açılmış davaları ise yukarıdaki şekilde görebilirsiniz. Eğer dava dosyalarınız bulunuyorsa en sağ kısımdaki “Detay Görüntüle” butonuna tıklayarak dosya içerisine girebilirsiniz. “Dava dosyası detayı nasıl öğrenilir?” sorusuna cevap olan bu kısımda “Temel Dosya Bilgileri” altında mahkeme, dosya türü, dosya yıl/no., açılış tarihi, dosya durumu, duruşma listesi ve tarafları detaylarla inceleyebilirsiniz.

Dava dosyanız hakkında dosya içeriklerini, mahkeme kararlarını ve yapılan tüm işlemleri görmek istiyorsanız “UYAP Bilişim Sistemi Vatandaş Portalı”nı kullanabilirsiniz.

Adım #6: Giriş yaptığınız buton kısmında yer alan adınızın üzerine tıklayarak “Güvenli Çıkış”ı seçin.

Tarayıcınızda e-Devlet’in açık kalmaması için giriş yaptığınız yerde adınızın üzerine tıklayarak “Güvenli Çıkış”a gelebilir ve portaldan çıkış yapabilirsiniz.

Haberi olmadan bir dava ile karşılaşmak istemeyenler e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile dava dosyası sorgulaması yapabilir. “Dava dosyası nasıl sorgulanır?” aşamalarını merak edenler için hazırladığımız içeriğimizde de gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde adınıza açılmış bir dava olup olmadığını görebilirsiniz.

e-Devlet kullanırken dikkat etmemiz gereken noktaları da unutmayın.

İster e-Devlet mahkeme savcılık dosya sorgulama yapın isterseniz de diğer tüm işlerinizi halledin dijital kamu hizmetleri platformlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunur. Bu detaylar, kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumanız ve hizmetten en iyi şekilde yararlanmak için gereklidir.

Hesabınızın güvenliği için güçlü ve tahmin edilmesi zor bir şifre kullanın. Doğum günü gibi sizinle alakalı bilgileri şifrede kullanmamaya dikkat edin. Büyük harf, küçük harf, sayı ve özel karakterlerin kombinasyonunu içeren şifreler tercih edin.

kullanın. Doğum günü gibi sizinle alakalı bilgileri şifrede kullanmamaya dikkat edin. Büyük harf, küçük harf, sayı ve özel karakterlerin kombinasyonunu içeren şifreler tercih edin. Şifrenizi kimseyle paylaşmayın ve düzenli aralıklarla değiştirin. e-Devlet’e giriş yaptığınız bazı zamanlarda sistem size, şifrenizi değiştirmeniz için de sayfa sunar. Buradan da şifrenizi kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

e-Devlet’e giriş yaptığınız bazı zamanlarda sistem size, şifrenizi değiştirmeniz için de sayfa sunar. Buradan da şifrenizi kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Halka açık Wi-Fi ağları yerine güvenli, şifrelenmiş bir internet bağlantısı tercih edin.

tercih edin. Cihazınızda güncel bir işletim sistemi ve güvenilir bir antivirüs programı kullanın.

kullanın. Resmî olmayan ve şüpheli e-postalara dikkat edin. e-Devlet gibi platformlardan gelen gibi görünen ancak sahte e-postalara karşı uyanık olun.

karşı uyanık olun. Platformda işiniz bittikten sonra oturumu mutlaka kapatın, özellikle buna halka açık veya paylaşılan bilgisayarlarda dikkat edin.

özellikle buna halka açık veya paylaşılan bilgisayarlarda dikkat edin. e-Devlet gibi hizmetlere erişim için resmî uygulamaları ve web sitelerini kullanın. Üçüncü parti uygulama ve sitelerden kaçının.

ve sitelerden kaçının. Platformun kullanım koşullarını ve gizlilik politikalarını okuyun ve anlayın.

Bu noktalar, dijital kimliğinizi ve kişisel verilerinizi korumanıza yardımcı olurken e-Devlet gibi platformların sunduğu hizmetlerden güvenli ve etkili bir şekilde yararlanmanızı sağlar.

e-Devlet’i daha verimli kullanmak için işinize yarayacak içeriklerimize de göz atmalısınız: