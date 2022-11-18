Turkcell eMilli Takım'a Giren Oyuncular Açıklandı!

3 Kasım'da başlayan Turkcell eMilli Takım Seçmeleri'nde sona gelindi. Türkiye'nin Turkcell eMilli Takım'ı belli oldu.

3 Kasım itibarıyla başlayan Turkcell eMilli Takım Seçmeleri an itibarıyla da sona erdi. Finale kalan son 4 oyuncu arasında gerçekleşen karşılaşmaların ardından eMilli Takım'a seçilen eFutbolcular açıklandı.

Turkcell eMilli Takım'a girmeye hak kazanan oyuncular, Mert Altıntop, Kaan Tüzün, Emirhan Erdem ve Berk Turan oldu.

Oyuncuları neler bekliyor?

Türkiye eMilli Takımı'nı temsil edecek oyuncular, Aralık 2022 itibarıyla heyecanlı bir sürece başlayacaklar. Öyle ki Temmuz 2023'te gerçekleştirilen sanal Dünya Kupası için eleme karşılaşmaları resmen başlayacak. Mart 2023'e kadar devam edecek süreçte başarı gösterebilirsek, eMilli oyuncuları büyük şampiyona kapsamında görebiliriz.

FIFA 23 üzerinden gerçekleştirilen eleme turlarına onlarca oyuncu katıldı ve bu oyuncular, 3 ayrı eleme sürecini geride bıraktılar. Geriye ise 4 oyuncu kalmıştı. Oyuncu seçmeleri, TFF Riva Tesisleri'nde çevrim dışı olarak yapılmıştı.