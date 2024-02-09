EA Sports FC 24’ün Geleceğin Yıldızları Ultimate Team etkinliği başladı. Geleceğin Yıldızları takımı da duyuruldu. Oyuncular arasında Real Madrid’de forma giyen Arda Güler de yer alıyor.

FIFA’nın yerini alan EA Sports FC 24, sık sık yeni etkinliklerle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise Ultimate Team’de gerçekleştirilecek Geleceğin Yıldızları etkinliği başladı. Geleceğin Yıldızları’nda, dünya çapından 23 yaş ve altındaki gelecek vadeden futbolcular var.

EA, Geleceğin Yıldızları takımının ilkini de açıkladı. Takımda, Real Madrid’de forma giyen Türk yıldız Arda Güler de bulunuyor.

Arda Güler’in reytingi 89 olarak açıklandı

Geleceğin Yıldızları takımında yerini alan Arda Güler, 89 reytinge sahip. 18 yaşındaki ünlü futbolcunun kartına baktığımızda 84 hız, 83 şut, 90 pas, 93 top sürme yeteneklerine sahip olduğunu da görebiliyoruz.

EA’nın aktardığına göre bugünden itibaren FC 24 oyuncuları, Takım 1'in genç süper yıldızlarını kadrolarına eklemeye başlayabilecekler. Geleceğin Yıldızları oyuncu öğeleri, gelecekte büyük ses getirme potansiyellerinin bir yansıması olarak reyting artışlarıyla birlikte gelecek.

Bunun dışında oyun, yalnızca yükselen yıldızları değil, önceki ikonik futbolcuları da getiriyor. Geleceğin Yıldızları İkonları olarak adlandırılan bu takımda Steven Gerrard, Clarence Seedorf, Ronaldinho ve Roberto Carlos gibi isimler var.

EA Sports FC 24 Geleceğin Yıldızları takımı

Trinity Rodman (Washington Spirit)

Jérémy Doku (Manchester City)

Alejandro Garnacho (Man. Utd)

Alejandro Balde (Barcelona)

Lauren James (Chelsea)

Harvey Elliott (Liverpool)

Victor Boniface (Bayer Leverkusen)

Arda Güler (Real Madrid)

Castello Lukeba (RB Leipzig)

Pablo Barrios Rivas (Athletico Madrid)

Yann Aurel Bisseck (Inter Milan)

Margaux Le Mouël (Paris FC)

Jun Endo (Angel City)

Naomi Girma (San Diego Wave)

EA Sports FC 24 Geleceğin Yıldızları İkonları