EA SPORTS FC 25, 120'den fazla stadyum, 21 futbol efsanesi ve yeni liglerle futbol deneyimini geliştiriyor.

Electronic Arts, EA SPORTS FC 25 ile birçok yenilik ve geliştirme duyurdu. Yeni stadyumlar ve özel ortaklıklar sayesinde oyuncular, sevdikleri futbolculara, kulüplere ve liglere daha yakın hissedecekler.

EA SPORTS FC Kıdemli Pazarlama Direktörü James Salmon, EA SPORTS FC 25 ile gerçeğe en yakın futbol deneyimini oluşturmaya devam ettiklerini belirtti. Yeni ve geliştirilmiş stadyumların yanı sıra, kulüplerle yapılan ortaklıklar sayesinde oyuncular, sevdikleri oyuna daha fazla kapılacak.

120'den fazla stadyum ve 21 tarihi futbol yıldızı FC 25'te

AS Roma ve SSC Napoli gibi İtalyan kulüpleriyle yapılan anlaşmalar, Fenerbahçe SK, Galatasaray S.K., FK Bodø/Glimt ve Arjantin ligi Liga Profesional de Fútbol gibi kulüplerle kurulan iş birlikleri, FC 25’in dikkat çeken özellikleri arasında. Aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nin yeni formatları da FC 25 Kariyer ve Turnuva modlarında yer alacak.

Oyunda yer alacak diğer ligler arasında Premier Lig, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Ligue 1 McDonald's, Serie A Enilive, CONMEBOL Libertadores, Barclays Kadınlar Süper Ligi ve Ulusal Kadınlar Futbol Ligi bulunuyor. 120'den fazla futbol stadyumu oyunda yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca EA SPORTS FC 25, 21 tarihi futbol yıldızını da kahramanlar ve ikonlar şeklinde oyuna dahil edecek. Gareth Bale, Lotta Schelin, Lilian Thuram ve Gianluigi Buffon gibi isimler, FC 25'te yer alacak yeni ikonlar arasında bulunuyor.

Toplamda 700'den fazla kulüp, 30 lig ve 19.000'den fazla sporcunun yer aldığı EA SPORTS FC 25, oyunculara daha otantik ve stratejik bir futbol deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu yeniliklerle birlikte futbol tutkunları için daha gerçekçi ve etkileyici bir oyun atmosferi yaratılacağa benziyor.