Galatasaray ve Fenerbahçe Statları, EA Sports FC 25'te Böyle Gözükecek!

EA Sports FC 25'de yer alacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe stadyumları paylaşıldı.

EA Sports FC 25, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anlaşma imzalamış ve iki kulübün stadyumlarını oyuna ekleme kararı almıştı. İlk yayımlanan fragmanda da bir derbi maçta atılan bir frikik sahnesinin yer aldığı gözlerden kaçmamıştı.

Her iki kulübün de stadyumları ile ilgili olarak birer tanıtım filmi hazırlandı. Tanıtım filmlerinde ünlü isimlerin yer aldığı dikkatleri çekti. Ayrıca Türk ekiplerinin stadyumlarına özen gösterildiği ve oyun içindeki stadyum görsellerinin gerçeğe oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yani stadyum atmosferi oyunda da benzer olacak.

İşte Galatasaray'ın stadyum tanıtımı

İşte Fenerbahçe'nin stadyum tanıtımı

Ülkemizin bir diğer büyük takımı olan Beşiktaş'ın stadı EA Sports FC 25'te yer almıyor. Siyah-beyazlı ekip daha önce oynaması ücretsiz futbol oyunu UFL ile anlaşmıştı. Tüpraş Park stadyumu UFL'de yer alacak.