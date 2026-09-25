EA SPORTS FC 27 Dünya Genelinde Erişime Sunuldu

EA SPORTS FC 27, bugün itibarıyla dünya genelinde tüm oyuncuların erişimine sunulmuş durumda.

EA SPORTS FC 27 bugün dünya çapında oynanabilir durumda ve futbolseverlere Dünyanın Oyunu'nda oynamak, rekabet etmek ve bağlantı kurmak için daha fazla yol sunuyor.

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Oyuncuları, taraftarların sokaktan stadyuma uzanan futbol hayallerini yaşayabilecekleri yeni sosyal futbol oyun alanı The Grounds ile buluşturan EA SPORTS FC 27; FC topluluğundan gelen geri bildirimler doğrultusunda, ilk kez oynayanlar için daha erişilebilir deneyimler ve geri dönen oyuncular için oynanış ile modlarda anlamlı güncellemeler sunuyor.

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EA SPORTS FC 27 çıkış fragmanı

EA SPORTS FC 27, EA SPORTS FC Mobile 27 Sezon Güncellemesi ve Yıl Dönümü Etkinliği ile birlikte çıkış yaparak taraftarların EA SPORTS FC deneyimini nerede oynarlarsa oynasınlar yaşamalarını sağlıyor. Ayrıca EA SPORTS FC 27 Lite, tam EA SPORTS FC 27 deneyiminden özenle seçilmiş içerik ve modlarla Dünyanın Oyunu'na ücretsiz indirilebilir ve sadeleştirilmiş bir giriş sunuyor.

EA SPORTS FC Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Grup Genel Müdürü Nick Wlodyka, serinin yeni oyununun çıkışıyla ilgili şu sözleri söyledi:

“FC 27, bugüne kadar sunduğumuz en büyük futbol deneyimi ve her taraftarın Dünyanın Oyunu'nda kendine bir yer bulabilmesi için daha fazla yol sunuyor. Bunun merkezinde, yıllardır gerçekleştirdiğimiz en büyük mod yeniliklerinden biri olan The Grounds bulunuyor. The Grounds, oyuncuların saha içinde ve dışında rekabet edebileceği, bağlantı kurabileceği ve kendini ifade edebileceği yeni bir sosyal futbol oyun alanı sunuyor. Football Ultimate Team, Kariyer Modu ve oynanış genelindeki anlamlı güncellemelerin yanı sıra FC 27, topluluğumuzun geri bildirimleriyle şekillendi. Ekiplerimizin ortaya çıkardığı çalışmayla inanılmaz gurur duyuyoruz ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarların FC 27'yii nasıl kendi deneyimlerine dönüştüreceklerini görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Tamamen ücretsiz EA SPORTS FC 27 Lite

Sahaya ilk kez adım atmak isteyen taraftarlar için EA SPORTS FC 27 Lite, tam EA SPORTS FC 27 deneyiminden özenle seçilmiş içerik ve modlarla Dünyanın Oyunu'na ücretsiz indirilebilir ve sadeleştirilmiş bir giriş sunuyor. İster ilk kez oynayın, ister becerilerinizi geliştirin, ister çevrim içi oyunculara meydan okuyun. FC 27 Lite, EA SPORTS FC 27 yolculuğunuza başlamanın en erişilebilir yolu.

Erişilebilen modlar Santra, Oynamayı Öğren, Dostluk Maçları (Online) ve Online Sezonlar ile sınırlıdır. Oyuncular istedikleri zaman PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, EA app, Steam ve Epic Games Store'da mevcut olan tam EA SPORTS FC 27 deneyimine yükseltebilir.

EA SPORTS FC 27 şimdi oynanabilir ve PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2'de mevcuttur.