EA SPORTS FC 27 Mobile Yayınlandı: İşte Yenilikler!

EA SPORTS FC Mobile 27 Sezon Güncellemesi; Gauntlet Mode, yenilenen görsel arayüz ve gelişmiş taktik seçenekleriyle yayınlandı.

EA SPORTS FC Mobile, üçüncü yılını devasa yeniliklerle dolu yeni sezon güncellemesi ile kutluyor. Kadrolarından maksimum verim almak ve saha içerisinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen futbolseverler için hazırlanan yeni sezon, oyunculara kapılarını açtı.

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Mobil cihazlarda futbola dair özelleştirme ve kontrol imkanlarını bir üst seviyeye taşıyan güncelleme; yepyeni oyun modları, taktiksel derinlikler, özgün PlayStyle’lar ve yenilenen görsel tasarımlarla dikkat çekiyor.

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Yıl dönümü etkinliği ve Bernabéu Stadyumu geri dönüyor

Yeni sezon heyecanı, topluluğun talepleri doğrultusunda şekillenen ve bir ay boyunca sürecek FC Mobile Yıl Dönümü Etkinliği ile başlıyor. Geçtiğimiz yıl oyuncuların büyük beğenisini kazanan Yılın Takımı (TOTY) yükseltmeleri, Sezonun Takımı (TOTS) kombinasyonları ve efsanevi Bernabéu Stadyumu bu etkinlik bünyesinde oyuna geri dönüyor.

On farklı bölümden oluşan bu süreçte futbolseverler hem eski favori etkinlikleri yeniden tecrübe edebilecek hem de kadrolarını güçlendirerek özel ödüllerin sahibi olabilecek.

Yeni oyun modları ve mekanikler

FC Mobile Genel Müdürü Kevin Liu'nun oyunculara stratejik özgürlük sunma vizyonu doğrultusunda oyuna iki büyük mekanik eklendi:

Gauntlet Mode : Kadro genişliğini ve derinliğini sınayan bu yepyeni PvE modunda oyuncular, zorlu bir maç serisinde ilerlemeye çalışıyor. Oyuncu kullanım sınırları rotasyon yapmayı zorunlu kılarken, farklı hedefler ve maç değişkenleri stratejik kadro kurulumunu ön plana çıkarıyor.

: Kadro genişliğini ve derinliğini sınayan bu yepyeni PvE modunda oyuncular, zorlu bir maç serisinde ilerlemeye çalışıyor. Oyuncu kullanım sınırları rotasyon yapmayı zorunlu kılarken, farklı hedefler ve maç değişkenleri stratejik kadro kurulumunu ön plana çıkarıyor. Game Plans: Maç öncesi ve sırasında taktiksel esneklik sağlayan bu sistem sayesinde oyuncular; Ultra Savunmacı, Savunmacı, Dengeli, Hücum ve Ultra Hücum olmak üzere beş farklı mentalite ile dizilişlerini birleştirerek dört farklı kombinasyon hazırlayabiliyor. Maçın gidişatına göre bu planlar arasında anlık geçişler yapılabiliyor.

Güncelleme ile birlikte oyuncu yeteneklerini belirleyen PlayStyle sistemine iki yeni tarz katıldı. "Incisive Through Pass" özelliği sayesinde çok daha isabetli ve adrese teslim yerden ara pasları atılabilirken, "Dead Ball" özelliği ile serbest vuruşlarda topa verilen falso ve isabet oranı artırıldı.

Oynanışın yanı sıra arayüz de baştan aşağı yenilendi. Güncellenen HUD ekranı, yükleme sayfaları, oyuncu göstergeleri ve maç içi sunum ögeleri ile mobil futbol tecrübesi çok daha modern bir görünüme kavuşturuldu.