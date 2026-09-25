Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

EA SPORTS FC 27 Mobile Yayınlandı: İşte Yenilikler!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

EA SPORTS FC Mobile 27 Sezon Güncellemesi; Gauntlet Mode, yenilenen görsel arayüz ve gelişmiş taktik seçenekleriyle yayınlandı.

EA SPORTS FC 27 Mobile Yayınlandı: İşte Yenilikler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

EA SPORTS FC Mobile, üçüncü yılını devasa yeniliklerle dolu yeni sezon güncellemesi ile kutluyor. Kadrolarından maksimum verim almak ve saha içerisinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen futbolseverler için hazırlanan yeni sezon, oyunculara kapılarını açtı.

Mobil cihazlarda futbola dair özelleştirme ve kontrol imkanlarını bir üst seviyeye taşıyan güncelleme; yepyeni oyun modları, taktiksel derinlikler, özgün PlayStyle’lar ve yenilenen görsel tasarımlarla dikkat çekiyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

EA SPORTS FC 27 Mobile Yayınlandı: İşte Yenilikler!
2

Yıl dönümü etkinliği ve Bernabéu Stadyumu geri dönüyor

Yeni sezon heyecanı, topluluğun talepleri doğrultusunda şekillenen ve bir ay boyunca sürecek FC Mobile Yıl Dönümü Etkinliği ile başlıyor. Geçtiğimiz yıl oyuncuların büyük beğenisini kazanan Yılın Takımı (TOTY) yükseltmeleri, Sezonun Takımı (TOTS) kombinasyonları ve efsanevi Bernabéu Stadyumu bu etkinlik bünyesinde oyuna geri dönüyor.

On farklı bölümden oluşan bu süreçte futbolseverler hem eski favori etkinlikleri yeniden tecrübe edebilecek hem de kadrolarını güçlendirerek özel ödüllerin sahibi olabilecek.

Yeni oyun modları ve mekanikler

2

FC Mobile Genel Müdürü Kevin Liu'nun oyunculara stratejik özgürlük sunma vizyonu doğrultusunda oyuna iki büyük mekanik eklendi:

  • Gauntlet Mode: Kadro genişliğini ve derinliğini sınayan bu yepyeni PvE modunda oyuncular, zorlu bir maç serisinde ilerlemeye çalışıyor. Oyuncu kullanım sınırları rotasyon yapmayı zorunlu kılarken, farklı hedefler ve maç değişkenleri stratejik kadro kurulumunu ön plana çıkarıyor.
  • Game Plans: Maç öncesi ve sırasında taktiksel esneklik sağlayan bu sistem sayesinde oyuncular; Ultra Savunmacı, Savunmacı, Dengeli, Hücum ve Ultra Hücum olmak üzere beş farklı mentalite ile dizilişlerini birleştirerek dört farklı kombinasyon hazırlayabiliyor. Maçın gidişatına göre bu planlar arasında anlık geçişler yapılabiliyor.

Güncelleme ile birlikte oyuncu yeteneklerini belirleyen PlayStyle sistemine iki yeni tarz katıldı. "Incisive Through Pass" özelliği sayesinde çok daha isabetli ve adrese teslim yerden ara pasları atılabilirken, "Dead Ball" özelliği ile serbest vuruşlarda topa verilen falso ve isabet oranı artırıldı.

Oynanışın yanı sıra arayüz de baştan aşağı yenilendi. Güncellenen HUD ekranı, yükleme sayfaları, oyuncu göstergeleri ve maç içi sunum ögeleri ile mobil futbol tecrübesi çok daha modern bir görünüme kavuşturuldu.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

Oyunlar EA FC

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com