EA, Yeni Bir Skate Oyunu Üzerinde Çalıştığını Duyurdu

Kaykay oyunları arasında her zaman özel bir yere sahip olan Skate, 10 yıllık bir aradan sonra resmen geri dönüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen E3 2020 etkinliğinin yerine düzenlenen EA Play Live’a katılan ikonik serinin yapımcısı Chris "Cuz" Perry, Electronic Arts’ın yeni bir Skate oyunu üzerinde çalıştığını müjdeledi.

Los Angeles’ta düzenleyeceği E3 2020 etkinliğini koronavirüs pandemisi nedeniyle pas geçmek zorunda kalan Electronic Arts (EA), bunun yerine EA Play Live adlı çevrimiçi bir etkinlik gerçekleştirdi.

Sürpriz bir şekilde oyuncuların karşısında çıkan Skate serisinin yapımcıları Chris "Cuz" Perry ve Deran Chung, Amerikalı stüdyonun yeni bir Skate oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu. “Geri döndük, yapıyoruz! Skete geliyor; yuvarlanıyoruz” diyen Perry, efsanevi kaykay serisine yeniden hayat vermek için gizlice bir araya geldiklerini söyledi.

Skate serisinin yapımcıları Chris "Cuz" Perry ve Deran Chung, yeni oyun üzerinde çalıştıklarını müjdeledi

Chung ise “Dürüst olmak gerekirse; oyunu doğru zamanda, doğru fikirle yapmak için yıllardır bekliyorduk ve gerçekten bunu gerçekleştirecek olduğumuzu söylemekten çok memnunuz” şeklinde konuştu. Öte yandan oyunun ne zaman çıkacağı ya da hangi platformlarda destekleneceği hakkında herhangi bir bilgi vermeyen ikili, gelişim sürecinin çok başında olduklarını ifade etti.

Üç oyundan oluşan Skate serisi, son olarak 2010 yılında karşımıza çıkmıştı. PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürülen oyun, sunduğu gerçekçi kaykay deneyimi ile büyük bir beğeni toplamıştı. Buna rağmen EA, seriye devam etmeme kararı aldı ve Skate’i rafa kaldırdı.

En son Skate oyununun çıkmasının üzerinden tam 10 yıl geçti

Kaykay serisinin hayranları, Twitter’da #skate4 etiketi ile yaptıkları kampanyalar aracılığıyla stüdyoya seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Ve şimdi, bu çabaları nihayet sonuç verdi. Bu arada yeni çıkacak State oyununun 2010 yapımı State 3’ün doğrudan bir devamı olup olmayacağı henüz belli değil. Bu nedenle oyunu şimdilik State 4 olarak isimlendirmemekte fayda var, ancak detayların yakın zamanda gün yüzüne çıkacağını tahmin ediyoruz.

Yeni Skate oyununun duyurulduğu video