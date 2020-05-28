Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2'nin Kamera Arkası Yayınlandı

Profesyonel kaykaycı Chad Muska'nın yer aldığı Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 oyununun yeni kamera arkası görüntüleri yayıncı Activision ve geliştirici Vicarious Visions tarafından yayınlandı. Oyun, bu yılın eylül ayında piyasaya çıkacak.

4 Eylül 2020 tarihinde Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak olan kaykay oyunu Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2'nin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2'de profesyonel kaykaycı Chad Muska da yer alıyor.

Yeni oyunlar, Tony Hawk serisinde bundan önce yapılan ilk iki oyunun remastered versiyonları olarak oyun tutkunlarına sunulacak. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, 2015 yılında yayınlanan Tony Hawk's Pro Skater 5'ten bu yana piyasaya çıkan ilk büyük oyunlar olacak. Daha önce Neversoft tarafından geliştirilen oyunun orijinal kodları Vicarious Visions tarafından alınmış ve idareyi modernleştirmek için katmanlara ayrılmıştı. Ekip, aynı zamanda seviye geometrisi üzerinde de çalışarak oyuncuların kaykay çizgilerinin de orijinal oyunla aynı olmasını sağlamıştı.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2'nin Chad Muska'lı kamera arkası:

Vicarious Visions'ın başkanı Jen Oneal'ın yaptığı açıklama göre ilk iki oyundaki müziklerin çoğu yeni oyunlarda da yer alacak ancak toplamda 6 parça lisans sorunları nedeniyle remastered versiyonlarda yer almayacak. Chad Muska daha önce de Tony Hawk's Pro Skater ve Tony Hawk's Underground 2 oyunlarında oyuncuların seçebildiği kaykaycılar arasında yer alıyordu.

Güncellenmiş grafiklerle yeniden düzenlenen oyunlarda; tüm orijinal seviyeler, karakterler ve püf noktaları, ekstra zorluklar, özel kaykay parklarını çevrimiçi olarak paylaşabileceğiniz daha ayrıntılı bir ‘Park Oluştur’ modu ve yepyeni çevrimiçi çok oyunculu modlar yer alacak.

Oyunlarda Tony Hawk’ın yanı sıra oynanabilecek diğer ünlü kaykaycılar arasında Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas ve Bob Burnquist yer alıyor.