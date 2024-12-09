Türkiye'de ehliyet alma yaş sınırları düşürüldü ve sağlık kontrolleri sıklaştırıldı. M, A1, B1 ve D sınıfı ehliyetler için yeni yaş sınırları getirildi.

Türkiye'de sürücü ehliyeti kurallarında yapılan değişikliklerle, ehliyet alma yaş sınırları düşürüldü ve sağlık kontrolleri sıklaştırıldı.

Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarla M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 18'den 16'ya, D sınıfı ehliyetlerde ise 26'dan 24'e indirildi.

Sağlık kontrolleri de sıklaştırılacak

Yeni düzenlemeye göre, 16 yaşındaki sürücüler M sınıfı ehliyetle motorlu bisikletler ve elektrikli scooterlar kullanabilecek. A1 sınıfı ehliyete sahip 16 yaşındaki sürücüler, 125 cc'yi geçmeyen motosikletleri sürebilecek. B1 sınıfı ehliyetle ise dört tekerlekli motosikletler kullanılabilecek. 24 yaşına gelen sürücüler, D sınıfı ehliyetle otobüs ve büyük ticari araçları kullanma hakkına sahip olacak.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyetlerde 18 yaş sınırı devam ederken, A sınıfı ehliyet için 20 yaş, C ve CE sınıfı ehliyetler için 21 yaş sınırı korunacak. 80 yaş üzeri sürücülerin sağlık kontrolleri iki yılda bir yapılacak, 65 yaş üstü sürücülerin yenileme süresi ise üç yıl olarak belirlendi.