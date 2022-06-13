İspanya merkezli giyim firması Zara'nın yayınladığı bir reklam fotoğrafı, Türkiye'de de faaliyet gösteren markanın Twitter'da tepki toplamasına yol açtı. Bir çift sandalet ve ekmeklerin üst üste yer aldığı fotoğrafa yapılan eleştiriler sanatçı Zara'ya bile sıçradı.

Twitter'da viral olan #ZaraHaddiniBil etiketiyle çoğu kişinin haberdar olduğu yeni bir ürün fotoğraf çalışması bambaşka noktaya ulaştı. Zara'nın internet sitesinde yayınladığı "ekmek üzeri sandalet" fotoğrafı Türkiye'de bambaşka bir biçimde yankı buldu.

ZARA'nın hem Almanya hem de Türkiye'deki internet siteleri üzerinde yayınladığı fotoğraflarda ekmek ve çörek gibi yiyecekler yer alıyordu.

ZARA'nın kullandığı fotoğraflar şöyleydi:

Ayrıca Zara bu görseli sadece Almanya'da da yayınlamadı, şirketin Türkiye sayfasında yer alıyordu:

Yukarıdaki görsel, Google Görsel Arama sonuç sayfasında yer alıyor, sitenin Zara Turkey olduğunu net şekilde görebilirsiniz. Nitekim Zara Türkiye bu görseli internet sitesinden kaldırdı. Ancak Google'ın hafızaya almış olması sebebiyle ulaşabiliyoruz.

Zara'nın bu reklamı Twitter'da ciddi şekilde yankı uyandırdı:

Elbette doğrudan hakaret içeren Tweetlere burada yer veremiyoruz fakat linç sanatçı Zara'ya kadar sıçradı:

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Zara'nın reklamı yersiz mi yoksa bir sorun yok mu?