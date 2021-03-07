İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Danla Bilic'in sorularını yanıtladı. Kadınlardan gelen soruların cevap bulduğu etkinlik, İmamoğlu'nun YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Siyasilerin sosyal medyayı aktif olarak kullandığını sık sık görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyada oldukça aktif bir isim. Geçtiğimiz günlerde Danla Bilic ile 8 Mart için bir etkinlik yapacağını açıklayan İmamoğlu, o etkinliği gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun kanalından canlı olarak yayınlanan ve Zor Sor adı verilen internet programında Danla Bilic, takipçilerinden gelen soruları İBB Başkanı'na yöneltti. Sorular pek çok farklı alandan geldi.

Danla Bilic sordu, İmamoğlu cevapladı

İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi Instagram hesabından duyuran Danla Bilic, gönderisinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü için aslında her gün için başkanıma zor sordum, o cevaplarken zorlandı mi yakında Youtube'da yayında" ifadesini kullandı.

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden olan Bilic, buluşmayı da geçtiğimiz günlerde yine kendi hesabından duyurmuş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde biz kadınlar için Ekrem İmamoğlu başkanımla bir araya geliyoruz, soruları birlikte hazırlayalım mı? Ne sormak isterdiniz?" diyerek takipçilerinden gelen soruları almıştı.

Videonun 8 Mart tarihinde yayınlanacağı ifade edilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalında video bir gün önce paylaşılırken, İBB Başkanı resmi Twitter hesabından da videonun yayınlandığını duyurdu.

Şimdiden 50 bin izlenmeye ulaştı

İmamoğlu'nun kanalından yayınlanan Zor Sor adlı yapımın Kadınlar Günü özel bölümü yayınlandıktan sonra çok kısa sürede 50 bin izlenmeye ulaştı. Videonun açıklamasında da "Zor Sor'un bu bölümünde Danla Bilic (@Danla Bilic​) moderatörlüğünde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel değerli kadın katılımcılardan ve İstanbullulardan gelen soruları yanıtladım." ifadesi yer aldı.

İmamoğlu, programda kadınlarla ilgili konularla konuşmakla kalmadı, İstanbul için geliştirdikleri projeleri de açıkladı. Yaklaşık 75 dakika süren videoyu buradan izleyebilirsiniz.