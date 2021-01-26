GTA 5'teki bir karakterin bir otobüsün içine dezenfektan sıktığı sahnenin videosunu paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm toplu taşıma araçlarının yola çıkmadan önce dezenfekte edildiğini hatırlattı.

2020’nin başından bu yana devam etmekte olan koronavirüs salgını, hijyene verilen önemin misliyle artmasına neden oldu. Eskiden müşterilerine kolonya ikram eden işletmeler, şimdi ise kapılara yerleştirilen kutularda dezenfektan ikram ediyor.

Toplu taşıma araçlarında ise dezenfekte çalışmaları daha da fazla önem taşıyor ve neredeyse tüm belediyeler, bekleme noktasına gelen toplu taşıma araçlarını yoğun bir dezenfekte sürecinden geçiriyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları yürüten belediyeler arasında yer alıyor.

Ekram İmamoğlu'nun GTA 5 paylaşımı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların toplu taşıma araçlarındaki hijyen koşullarına güvenini artırmak için araçların dezenfekte sürecinden geçirildiğini hatırlatmak adına GTA V’ten bir sahnenin kullanıldığı dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Açıklamada “İBB GTA 5 Daire Başkanlığı bünyesindeki Mobil Hijyen Filomuz, İETT otobüslerini dezenfekte etmeye devam ediyor. (O kadar da sıkmıyoruz)” ifadelerini kullanan İmamoğlu, video olarak ise GTA V’te baştan aşağı koruyucu kostum giyerek bir otobüsün içine dezenfektan sıkan karakteri ekledi. Söz konusu video ile verilen mesajın hem daha eğlenceli hem de amaçlandığı gibi daha dikkat çekici hale geldiğini söylemek mümkün.