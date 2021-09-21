Bitcoin'i tarihte ilk kez resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter biyografisini "Dünyanın en havalı diktatörü" olarak değiştirdi. Zaten karışıklıkların olduğu ülkede yaşanan bu olay, Bukele'yi bir kez daha hedef tahtasına oturttu.

Orta Amerika'da kendi halinde bir ülke olarak bilinen El Salvador, kısa bir süre önce devrim niteliğinde bir karar aldı. Son yılların hem en çok kazandıran hem de en çok kaybettiren yatırım aracı haline gelen kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi olarak tanımaya karar veren El Salvador, ekonomik sıkıntılardan bu sayede kurtulacağını düşünüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Bitcoin'de yaşanan dalgalanma, El Salvadorluların endişeye kapılarak, kararı protesto etmelerine yol açtı.

Ülkede alınan kararın arkasındaki isim, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ydi. Muhalefete rağmen Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul ettiren Bukele, bu süreçte en çok tartışılan isim haline geldi. Bukele şimdi, tepkileri daha da çok üzerine çekeceği bir adım attı. Resmi Twitter hesabındaki biyografi bölümünü düzenleyen Nayib Bukele, bu bölüme "Dünyanın en havalı diktatörü" yazdı.

Hesabın hacklendiği düşünüldü

Yaşanan olaylar üzerine Twitter'daki biyografisini değiştiren Bukele'nin hesabının hackerlar tarafından çalındığı düşünüldü. Ancak Bukele'nin her zaman yaptığı gibi paylaşımlarına devam etmesi, bunun bir hack saldırısı olmadığının düşünülmesine yol açtı. Devlet Başkanlığı Ofisi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken Bukele'nin hamlesi, eleştirilerin dozunun artmasına yol açtı.

El Salvador medyası, yaşanan olayı protestoların hafife alınması olarak nitelendirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan muhalefet parti milletvekillerinden Johnny Wright Sol, Bukele'nin yaptığı şeyin çocukça olduğunu söyledi. El Salvador'un nasıl normale döneceğini bilmek mümkün olmasa da Bitcoin'deki dalgalanmalar, ülke genelindeki protesto olaylarının biraz daha şiddetlenmesine yol açacak gibi görünüyor.