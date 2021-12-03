El Salvador, Vaka Sayısını Nasıl Düşük Tuttuğunu Açıkladı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkenin koronavirüsle mücadelesiyle ilgili konuştu. El Salvador'da hiçbir zorunluluk ya da kısıtlama olmadığını söyleyen Bukele, bunun sırrının ise yüksek aşılama oranı olduğunu söyledi.

Ülke ekonomisini düzeltebilmek için Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ve kendisini El Salvador'un CEO'su olarak nitelendiren Devlet Başkanı Nayib Bukele, bu kez de koronavirüs pandemisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Ülkede hiçbir zorunluluk olmadığını belirten Bukele, ülkedeki aşılanma oranını da açıkladı.

Nayib Bukele tarafından yapılan açıklamalara göre ülkede aşı ve maske zorunluluğu ile aşı pasaportu uygulaması bulunmuyor. Ayrıca ülkeye girişlerde PCR test gerekliliği de yok. Ancak ülkedeki turistler dahil herkes için aşı bulunduğunu söyleyen Bukele, ülke nüfusunun yüzde 70'ten fazlasının aşılanmış olduğunu ifade ediyor.

İşte Nayib Bukele'nin koronavirüs açıklaması

El Salvador'da aşı zorunluluğu ve aşı pasaportu uygulaması bulunmuyor. Ülkeye giriş için test zorunluluğu da yok. Ancak turistler dahil herkes için aşı mevcut. Herkes kendi tercihini yapar. Şu ana kadar nüfusun yüzde 70'ten fazlası aşılandı.

Bir Orta Amerika ülkesi olan El Salvador, 6,5 milyondan fazla nüfusa sahip. Şu ana kadar 119 bin 803 vakanın bildirildiği ülkedeki COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı ise 3.779. Genel duruma baktığımızda, koronavirüs salgınının El Salvador için çok da büyük bir sorun olmadığını görüyoruz. Ancak nüfusun yüzde 70'inden fazlasının aşılanmış olması, gerçekten de dikkate değer...