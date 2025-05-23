2022 yılında piyasaya sürülen ELDEN RING oyununun film uyarlamasının geleceği açıklandı. Bandai Namco, filmle ilgili ufak tefek detaylar paylaştı. İşte ELDEN RING uyarlamasından gelen ilk bilgiler...

2022 yılında piyasaya sürülen ve o dönemlerde piyasaya kasıp kavuran ELDEN RING ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyunun yayımcısı Bandai Namco, ELDEN RING'in film uyarlamasının yolda olduğunu resmî olarak duyurdu. Peki ELDEN RING'in film uyarlaması neler sunacak?

Yapılan resmî açıklamaya göre ELDEN RING film uyarlaması, Netflix ve Max gibi platformlar için içerikler üreten film şirketi A24 ortaklığında tasarlanacak. Dünyaca ünlü yazar Alex Garland ise ELDEN RING filminin yönetmeni olacak. Yapılan açıklamaya göre uyarlama, canlı aksiyon türünde olacak.

ELDEN RING film uyarlamasının konusu ne olacak?

Bandai Namco, ELDEN RING filminin konusuna ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak oyunun kendisinin konusunu zaten biliyoruz. Aksiyon RPG türündeki oyun, Lands Between olarak isimlendirilen nispeten karanlık bir evrende geçiyor. Oyundaki amacımız ise oyuna adını veren kadim yüzüğü onarmak. İşte film de çok büyük olasılıkla bu hikâye etrafında şekillenecek.

Bugüne kadar 30 milyondan fazla satan ELDEN RING'in film uyarlaması ile ilgili yapılan açıklamalar şimdilik bu kadar. Filmin ne zaman yayımlanacağı, sinema salonlarına mı yoksa dijital platformlara mı geleceği henüz belli değil. Konuyla ilgili yeni açıklamalar yapıldıkça biz de sizleri bilgilendirmeye devam ediyor olacağız.