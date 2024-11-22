Elektrik Kesintisi Sırasında Cep Telefonu Sinyali Nasıl Oluyor da Kaybolmuyor?

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Bir elektrik kesintisi yaşamamıza rağmen telefonlarımızdaki sinyalin kaybolmadığını görüyoruz. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor?

Elektrik gittiğinde her şeyin de durduğu bir sistemi göz önüne getirince, bu durum biraz kafa karıştırıcı olabiliyor.

Basit bir cevabı var gibi görünse de bakalım, gerçekten de öyle mi?

Öncelikli olarak akla ilk gelen baz istasyonları.

baz istasyonu

Baz istasyonları, bir elektrik kesintisi durumunda iletişim hizmetini sürdürebilmek için Kısa süreli kesintilerde enerji sağlayan batarya tabanlı yedekleme sistemleri, jeneratörler ve Güneş enerjisi ile donatılmışlardır.

İlk iş enerji yedekleme çözümleri, böyle bir durum karşısında devreye giriyor.

Telekom şirketleri, ağın sürekliliğini sağlamak için geniş bir enerji yönetim sistemi kuruyor.

Bu sistemler, elektrik kesintisi olsa dahi iletişimi sürdürmek için yedek güç kaynaklarını devreye alıyor. Standart bir baz istasyonu, yukarıda bahsettiğimiz UPS bataryaları sayesinde 4-6 saat arasında bir çalışma gerçekleştirebiliyor. Buna jeneratörler de eklenirse süre uzuyor.

Bunun yanında veri merkezi ve ağ anahtarlama birimleri, yedek enerji yönetim sistemleriyle donatılmıştır.

Cep telefonunun sinyali, elektromanyetik radyo dalgaları aracılığı ile iletiliyor.

telefon sinyali

Bu dalgalar, elektrik kesintisinden bağımsız olarak baz istasyonlarının verici antenlerinden yayılan enerji sayesinde hareket ediyor. Elektromanyetik dalgaların iletimi, sinyallerin iletilmesi ve alınması için gereken temel bir süreci kapsıyor.

İşte tüm bu sebepler birleşince, elektrik kesintisi yaşanırken neden telefon sinyalinin kaybolmadığını rahatça anlayabiliyoruz.

Kaynaklar: FEMA, verizon

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