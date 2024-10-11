Teknolojinin hızla gelişmesi ve piyasaya sürekli yeni modellerin çıkmasıyla cep telefonu almak daha sık yaptığımız bir alışveriş hâline geldi. Ama bir yandan da cebimizi düşünüyoruz. Peki, yeni bir cep telefonu almak için en uygun zaman hangisi?

Fiyatların düştüğü, kampanyaların en cazip olduğu veya yeni modellerin tanıtıldığı dönemleri bilerek hem bütçenizi koruyabilir hem de son teknolojiden yararlanabilirsiniz.

O zaman yeni cep telefonları alacaklara birbirinden farklı zamanlar ve taktikler.

Yeni modellerin çıkış zamanlarını takip edin.

Markalar, genellikle her yılın belirli dönemlerinde yeni modelleri piyasaya sürüyor. Apple için bu eylül iken Samsung için örneğin Galaxy S serisi ocak ayının başlarında tanıtılıyor.

Yeni modellerin piyasaya çıkması da bir önceki modellerin fiyatlarında önemli düşüşlere neden oluyor. Eğer son çıkan teknolojiyi kullanmak sizin için öncelikli değilse, bir önceki modelin fiyatının düştüğü genellikle 1 ay öncesi dönemi değerlendirebilirsiniz.

Ön sipariş dönemlerini de değerlendirebilirsiniz.

Telefonlar üretim aşamasındayken ya da daha mağazalara gelmeden ön sipariş avantajları ile de karşımıza çıkıyor. Bazı modellerde fiyat indirimleri gerçekleşirken bazılarında ise firma tarafından kulaklık, hediye kartı veya bonus gibi seçenekler de sunuluyor.

Kara Cuma (Black Friday) ve Siber Pazartesi (Cyber Monday) indirimlerini kaçırmayın.

Kasım geldi mi teknoloji alışverişi de bir canlanıyor. Birçok mağaza ve online platform, Kara Cuma ve Siber Pazartesi dönemlerinde cep telefonları başta olmak üzere geniş ürün yelpazesinde indirimler sunuyor.

Eğer yeni bir telefon alacaksanız özellikle bu iki günü kaçırmayın. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var. O da indirimlerin gerçek olup olmadığı. Bu nedenle de almayı düşündüğünüz telefonun fiyatını indirimlerden önce mutlaka araştırın ve kampanya dönemlerinde karşılaştırma yaparak sahte indirimlerden kaçının.

Eski telefonunuzu takas edin.

Birçok cep telefonu markası ve mağaza, eski telefonunuzu takas ederek yeni bir model almanızı sağlayan kampanyalar sunuyor. Özellikle büyük markalar, eski cihazınızı değerlendirip size indirim sağlıyor.

Eğer telefonunuz hâlâ kullanılabilir durumdaysa, takas programlarından yararlanarak yeni telefonunuzu daha uygun fiyata alabilirsiniz.

Şimdi, bu bilgileri cebinize koyun ve yeni telefonunuzu en iyi fiyata almanın keyfini çıkarın!

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