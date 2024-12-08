Elektrik kesildikten sonra bazı cihazlarımız kaldığı yerden hayatına devam ederken bazıları kendini sıfırlıyor. Peki aralarındaki fark ne, bazıları neden resetleme atıyor?

Bunun çeşitli cevapları var, tıpkı cihazlar arasındaki fark gibi de düşünebilirsiniz.

Çamaşır makinesi resetlemezken neden bir diğeri hayata sıfırdan başlıyor? Hadi gelin sebeplerine bakalım.

Elektrik ve hafıza ilişkisi var.

Elektronik cihazların çoğunda iki temel hafıza türü kullanılıyor. Biri RAM gibi geçici, kimi de ROM gibi kalıcı hafıza. RAM, cihazın çalışması sırasında verileri tutsa da elektrik kesildiğinde bu bilgiler kaybolur. Bu yüzden cihaz sıfırdan başlar.

Örneğin, televizyonunuzda izlediğiniz kanal bilgisi RAM'de tutuluyorsa, elektrik kesildiğinde bu bilgi kaybolabilir ve cihaz fabrika ayarlarına dönebilir.

Kalıcı hafıza ise daha dirençli. Flash bellek ya da EEPROM gibi teknolojiler, elektrik kesintilerinde bile bilgiyi saklayabiliyor. Bilgisayarınızın BIOS ayarları veya çamaşır makinesinin programlama hafızası da bu tür belleklere dayanıyor.

Bileşenlerin maliyeti normalden daha fazla olduğu için de her cihazda kullanılmıyor. Tabii bu sorunu, eskiler daha iyi bilir. Artık teknoloji de bu konuda epey gelişti.

Bazı cihazlar ise enerji kesildiğinde bile kısa bir süre çalışmaya devam edebilir.

Bunun sebebi de içinde bulunan kondansatörler. Elektrik enerjisini geçici olarak depoluyorlar ve kesinti sorasında bu enerjiyi devreye sokarak kritik bilgilerin kaydedilmesini sağlıyorlar. Ancak bu süre saniyelerle sınırlı.

Akıllı telefonlar veya bilgisayarlarda ise bu tür bir enerji yönetimi sistemi daha gelişmiş seviyede.

Bir cihazın elektrik kesintisinde sıfırlanıp sıfırlanmaması tamamen üreticinin tasarım tercihlerine bağlı.

Daha pahalı cihazlar genellikle enerji kesintisine karşı daha dirençli tasarlanıyor. Örneğin, akıllı telefonlar enerji kesildiğinde verilerini kaybetmez çünkü tüm kritik bilgiler kalıcı bellekte saklanır. Ancak düşük maliyetli elektronik cihazlarda bu tip bir koruma sistemi bulunmayabilir.

Bazı cihazlar, kullanıcı ayarlarını korumak için harici bataryalar veya dahili saat pili (CMOS pili) kullanıyor.

Masaüstü bilgisayarlarda tarih ve saat ayarlarının kaybolmamasını sağlayan CMOS pili ise cihazın temel bilgilerini saklıyor ve böylece elektrik kesintisinde cihaz ayarları korunuyor.

Elektronik dünyasında her geçen gün daha yenilikçi çözümler üretiliyor. Belki kısa bir süre sonra en basit sorunlar bile ortadan kalkarak elektrik kesintisini sorunsuz hâle getirebilir.

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