Her ay gelen faturalar, bizi şaşırtırken nasıl ödeyeceğimiz konusunda da endişelere sürüklüyor. Özellikle kışın, soğuk havaların da etkisiyle artan elektrik ve doğal gaz tüketimi, birçok insanı mağdur ediyor.

Peki size artık gelen faturalara bakarken şaşırmayacağınız bir yol olduğunu söylesek? Aslında birkaç basit hesaplamayla ve cihazla, en azından fazla gelen elektrik faturasını dengelerken evin elektrik tüketimini de kontrol altına alabiliriz.

İşte evin toplam elektrik tüketimini ölçebileceğimiz cihazlar ve yöntemler…

Elektrikli ev aletleri, şişkin faturaların başlıca sebebi.

Buzdolabı gibi günün 24 saati prize takılı bir şekilde çalışan ev aletlerini mecburen hepimiz kullanıyoruz. Bu aletler, kontrolsüz bir şekilde kullandığımız için aslında çok fazla elektrik tüketmeye müsait. Bu cihazların kullanımının sınırlandırılması, olası kullanımların da yarı yarıya düşmesi anlamına geliyor.

Ancak her zaman bu sınırlandırma, pek de mümkün olmayabiliyor. Söylediğimiz gibi özellikle buzdolabı gibi kullanımı zorunlu aletler, bu sınırlandırmaya dahil bile değil. Peki biz elektrik tüketimini nasıl azaltabiliriz?

Evde tüketilen elektriğin azaltılması için birkaç çözüm önerimiz var.

Bunların temelinde, tüm elektrikli ev aletlerinin ne kadar güç kullandıkları aslında etiketlerinde yazıyor ama biz dikkat etmediğimiz için hiç oralara bakmıyoruz. Mesela bir alette “1400-1500W” şeklinde bir değer yer alabilir. Bu, aletin saatte harcadığı minimum ve maksimum elektriğin miktarını belirtiyor.

Bu hesaplamayı hiçbir alet kullanmadan yapmak da mümkün. Az önce bahsettiğimiz yöntemdeki gibi, etikette yer alan enerji miktarları, günlük çalıştıkları saatle çarpılır. Günlük Watt tüketimi bulununca 1000’e bölünerek günlük kilowatt saat değerine ulaşılır. 1000 Watt, 1 kilowatttır.

Elde edilen değer, 30 günle çarpılarak cihazın aylık elektrik tüketimi bulunur. Ancak bu iş, biraz uğraştırıcı olduğu için artık sizin yerinize bu hesaplama işlemini gerçekleştiren cihazlar var.

Elektrik tüketimini ölçen cihazlar neler?

Elektrik ölçüm cihazları, elektriksel devrelerdeki akım, voltaj, direnç ve diğer elektriksel parametreleri doğru bir şekilde ölçmek için kullanılan, kullanımı kolay ve işlevsel araçlardır. Bu cihazlar, dijital ya da analog olmak üzere ikiye ayrılıyor ve her biri, ölçüm yaparken yüksek doğruluk oranı ve çeşitli fonksiyonlarla kullanıcıya yardımcı oluyor.

Dijital cihazlar, kullanıcıya ölçülen verileri ekran üzerinden sunuyor ve verilerin kaydedilmesini sağlıyor. Bu, özellikle elektriksel tüketim ve performans analizleri yapılacak durumlar için oldukça faydalı. Analog cihazlar ise daha eski tip ölçüm sistemlerine dayanıyor.

Akıllı elektrik sayaçları

Elektrik dağıtım şirketi tarafından sunulan akıllı sayaçlar, tüketiminizi kWh cinsinden ölçüyor. Bu sayaçlar, basit bir şekilde evinizin toplam elektrik tüketimini de gösterir. Ülkemizde elektrik dağıtım şirketleri, bu hizmeti sunuyor. Veriler, mobil uygulamalar üzerinden takip edilebilir.

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Priz tabanlı enerji ölçer cihazlar

Elektrikli cihazlarınızı ölçmek için özel bir enerji ölçen prizlerden kullanabilirsiniz. Bu cihazlar, priz ile elektrikli cihaz arasına takılıyor ve cihazın çektiği güç ile toplam enerji tüketimini basit bir şekilde ölçüyor. Bazı modeller, tüketim maliyetini de hesaplayacak kadar gelişmiş olabiliyor.

Dezavantaj olarak sayabileceğimiz tek bir şey var, o da tüm evin enerji tüketimini ölçmek için her cihazı ayrı ayrı ölçmek gerektiği.

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Akıllı prizler

Akıllı prizler, ev otomasyonunu kolaylaştıran, pratik ve güvenilir bir çözüm sunuyor. Günümüzün akıllı ev sistemlerine uyum sağlayan bu priz tipi, evdeki cihazlarınızı yönetmeyi ve enerji tüketimini optimize etmeyi mümkün kılıyor. Özellikle ev aletlerinde kolay bir kullanımı olan priz, enerji tüketimini kontrol almada büyük bir yardımcı.

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Ana dağıtım paneli üzerine enerji izleme sistemleri

Evinizin elektrik panosuna bağlanan bir enerji monitörü, toplam elektrik tüketimini ölçebilir. Bu cihazlar genelde panoya takılan akım sensörleri ile çalışıyor. Böylece tüm evin tüketimini gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve mobil uygulamalar üzerinden raporlara ulaşabilirsiniz.

Detaylı ve gerçek zamanlı bilgi sunan bu cihazların kurulumu için bir uzman desteği gerekiyor.

Akıllı ev sistemleri

Evinizdeki akıllı cihazları bir araya getirerek hepsinin enerji tüketimini merkezi bir platformda görmeniz mümkün. Bu sistem, akıllı prizler ve enerji ölçüm cihazlarıyla birlikte çalışıyor. Tüketimi cihaz bazında detaylandıran bu sistem, maliyet açısından diğerlerinden yüksek.

Tüm bunların yanında, başta belirttiğimiz gibi cihaz gücü üzerinden bir hesaplama gerçekleştirebilirsiniz. Eğer gerçek zamanlı ve cihaz üzerinden bir takip gerçekleştirmek istiyorsanız en ideal seçenek akıllı prizler ve akıllı enerji monitörleri olacaktır.

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