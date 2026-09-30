Land Rover, amiral gemisi SUV serisinin yeni üyesi tamamen elektrikli Range Rover Sport Electric modelini resmi olarak tanıttı.

Land Rover, amiral gemisi elektrikli modelinin ardından şimdi de daha dinamik bir karakter sunan tamamen elektrikli Range Rover Sport Electric modelini tanıttı. İçten yanmalı versiyonlarıyla neredeyse birebir aynı tasarıma sahip olan yeni elektrikli SUV, performans açısından onları aratmıyor.

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Tamamen elektrikli Range Rover Sport, gücünü iki adet elektrik motorundan alıyor. Peki aracın nasıl özellikleri var? Gelin tüm detaylarıyla yeni elektrikli Range Rover Sport’u inceleyelim.

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Karşınızda elektrikli Range Rover Sport

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Elektrikli Range Rover Sport modelinin motorları, toplamda 542 beygir gücü ve 850 Nm tork üretiyor. Dynamic Launch Control sistemi aktif edildiğinde araç, 0’dan 100 km/sa hıza 4,5 saniye gibi oldukça iyi bir sürede çıkabiliyor. Bu ivmelenme ile V8 motorlu Range Rover Sport modelinin performansını birebir yakalamayı başarıyor.

Aracın kalbinde 800 voltluk elektrik mimarisine bağlı 118,5 kWh kapasitesinde devasa bir lityum-iyon batarya paketi yer alıyor. Güncellenmiş MLA-Flex üzerinde yükselen bu batarya, Range Rover Sport Electric'in tek şarjla 600 kilometreye kadar menzil sunmasına imkân tanıyor. 350 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde dev bataryayı %10'dan %80 doluluk oranına ulaştırmak yalnızca 22 dakika sürüyor. Ayrıca sadece 10 dakikalık hızlı şarj ile araca 220 kilometre ek menzil kazandırılabiliyor.

Lüks SUV, elektrikli motorlara geçiş yapmış olsa da ikonik arazi yeteneklerinden ödün vermiyor. İtalyan Carrara mermer ocaklarının dik ve kaygan zeminlerinde test edilen model, dört tekerlekten yönlendirme, akıllı çekiş kontrolü, dinamik havalı süspansiyon, aktif yalpalanma kontrolü gibi teknolojilere sahip. 900 milimetre derinlikteki sudan geçebildiğini ve 45 derecelik eğimleri tırmanabildiğini belirtelim.

Range Rover Sport Electric pazara "Dynamic HSE" ve kişiselleştirme seçenekleri sunan "Autobiography" olmak üzere iki farklı donanım paketiyle çıkacak. Müşteri teslimatlarının seçili pazarlarda 2027 yılının ilk çeyreğinde başlayacağı bildiriliyor. Fiyatı konusunda henüz bilgi yok.