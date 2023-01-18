Kadıköy Belediye Başkanı, dün yapmış olduğu açıklamada ilçede kaldırımları işgal eden elektrikli scooter'ların toplanacağını bildirmişti. Bugün, söz konusu scooter'lar resmen toplanmaya başlandı. Diğer yandan Fransa'nın başkenti Paris'te de bu araçların yasaklanması için referandum yapılacağı açıklandı. Peki bu konu hakkındaki tartışmalar neden büyüyor? Gelin birlikte bakalım.

Her gün her yerde karşımıza çıkmaya başlayan elektrikli scooter’lar, sunduğu avantajlarla son yıllarda ciddi oranda popülerleşti. Öyle ki artık insanlar, kısa mesafeler için uygun ücretler karşılığında toplu taşıma kullanmak veya yürümek yerine bu ulaşım türüne yöneliyor. Ancak scooter’lar hakkındaki tartışmalar da aynı şekilde günden güne büyüyor.

Tartışmalar devam ederken bugün hem ülkemizden hem de Avrupa’dan elektrikli scooter’lar hakkında bazı gelişmeler yaşandı. İstanbul’un Kadıköy ilçesinden gelen bilgilerde, belediyenin bir adım atmaya hazırlandığı görüldü.

Güncelleme: Ataşehir Belediyesi de scooterların toplatılacağını açıkladı

Ataşehir Belediyesi de resmi Twitter hesaplarından açıklama yaparak elektrikli scooter sayısının kontrolsüz artışı nedeniyle kaldırımların dolduğunu ve 18 Ocak tarihiyle kaldırıma ve yola park edilen scooterların toplatılacağını açıkladı.

Kadıköy'de kaldırımları işgal eden scooterlar toplatılıyor:

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sayısı hızla artan scooter’ların ilçedeki durumu hakkında konuştu. Odabaşı, scooter’ların kaldırımlara yanlış park edildiğine vurgu yaparken yayaların geçişini engelleyenlerin hepsini toplayacaklarını söylemişti.

Sabah saatlerinde bir paylaşım daha yapan Odabaşı, "Ekiplerimizle sabah itibarıyla skuter denetimlerimiz başladı. Uygunsuz park eden, yaya geçişini engelleyen skuterleri kaldırıyoruz. Yaya hakkını sonuna kadar koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Martı CEO'sundan karşı açıklama geldi

"Belediyenizden 12 farklı tarihte “park yasak harita alanı” talep etmişiz. Bize bugüne kadar ulaşan herhangi bir harita olmadığı gibi, son günlerde gelen hiçbir resmi yazı da yok maalesef. (4/8)

Eğer harita gönderildi ve biz gözden kaçırdıysak lütfen bu tweetin altına koyun, 20 dakika içerisinde gereğini yapalım. 1,5 metreden dar kaldırımların olduğu yerlerin haritasını gönderirseniz hemen kapatalım. Sorun kökünden teknoloji ile çözülsün. (5/8)"

"Kadıköy ilçesi, kişi başına düşen paylaşımlı elektrikli araç kullanımında dünyada birinci sırada. Kadıköy’ü Berlin Mitte, Paris Zone-1 ve Brüksel merkez ilçeleri takip etmekte. Biz bununla gurur duyuyoruz. (7/8)

Birlikte çalışarak emin olun Kadıköylüler için çok büyük işler yapabiliriz. Örneğin elektrikli arabalarımızı Kadıköy'de pilot kullanıma açabiliriz. Biz, Kadıköy için daima hizmete hazırız. (8/8)"

Scooter'lar Paris’te de yasaklanabilir

Fransa’nın başkenti Paris’ten ise direkt olarak bu araçları yasaklamaya yönelik bir adım atıldı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, hafta sonu scooter’ların yasaklanması için 2 Nisan’da bir referandum yapılacağını ve bu araçların nasıl bir geleceğe sahip olacağını Parislilerin belirleyeceğini ifade etti. Scooter’lardan memnun olmayan Hidalgo, yasaklanmama sonucu çıkarsa insanların kararına saygı duyacağını da ekledi.

Paris sokaklarını dolduran scooter’ın yasaklanmak istemesinin birçok sebebi var. Belediye Başkanı, bu araçların çevre dostu olmadığını söylerken bu hizmeti sağlayan şirketlerin de çalışanlarına iyi davranmadığını söylüyor. Çevre dostu olmadığının belirtilmesinin arkasındaki sebep, scooter’ların üretiminin çevreye olan etkisi veya şarj etmek için fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin kullanılması olabilir. Yine de elektrikli scooter’ların, otomobillerle karşılaştırıldığında çok daha sürdürülebilir bir seçenek olduğunu belirtmekte fayda var.

Elektrikli Scooter’lar hakkındaki tartışmalar neden gittikçe büyüyor?

Bu araçların neden insanları ikiye böldüğüne bir bakalım. Belki de bunun arkasındaki en büyük neden güvenlik. Son zamanlarda ciddi yaralanmalara, bazen de ölümlere yol açan scooter kazalarının gerçekleştiğini duyar olduk. Çok sık yaşanmasalarda bunların en büyük nedeni koruyucu ekipmanların pek kullanılmaması. Olası kazaları engellemek için bu ekipmanların kullanılmasının şart olduğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan bir diğer neden ise scooter’ların kaldırımlara park edilmesi. Birçok insan, scooter’ların bilinçsizce kaldırımlara bırakıldığına, bu yüzden de yayaların yolunun engellendiğine vurgu yapıyor. Aynı şekilde bu araçları kaldırımdan giderek dikkatsizce kullananlar, diğer insanları riske atanlar, bir scooter'a iki hatta üç kişi binenler de tartışmaların arkasındaki nedenlerden. Yani bilinçsiz kullanım bu problemlerin en büyük kaynağı. Bu yüzden de scooter kullanan insanların kurallara uyması ve daha dikkatli olması gerekiyor. Aynı zamanda, ihlallere yönelik caydırıcı cezaların artmasının işe yarayabileceğini söyleyebiliriz.

Peki siz elektrikli scooter konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu araçlar hakkında nasıl adımlar atılmalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.