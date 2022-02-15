Netflix için yapılan ve 2018 yılında yayınlanmaya başlayan İspanyol gençlik dizisi Elite, özellikle genç izleyiciler tarafından epey sevildi ve dünya çapında pek çok hayran kazandı. Elite dizisinde işçi çocuğu olan üç gencin ülkenin en pahalı ve elit özel okuluna gitmelerini izliyoruz. Dizi boyunca bu sınıf çatışması ile birlikte dostluk, arkadaşlık ve aşk kavramları sevilen karakterler üzerinden tartışılıyor.
Elite dizisi henüz final yapmadı, yani dizi devam edecek gibi görünüyor. Ancak Netflix sezonları bir anda yayınladığı için yeni sezon gelene kadar Elite seven izleyiciler ne izleyeceklerini bilemiyor olabilirler. Elite dizisini sevenlerin aynı keyifle izleyebilecekleri dizilerden oluşan bir tavsiye listesi hazırladık. Listemizdeki dizilerin çoğu gençlik kategorisinde olsa bile yetişkinler için de uygun dizilerdir. Ancak küçük yaştaki izleyicilere pek önerilmiyor.
Elite benzeri dizi tavsiyeleri:
- Euphoria
- Sex Education
- 13 Reasons Why
- Quicksand
- Gossip Girl
- Trinkets
- The Society
- The Order
- Baby
- Daybreak
Bataktan çıkmaya çalışan gençler: Euphoria
- Tür: Dram
- Yıl: 2019 - …
- Oyuncular: Zendaya, Hunter Schafer, Angus Cloud
- IMDb: 8.4
Başrolünde son yılların sevilen kadın oyuncusu Zendaya’yı izlediğimiz Euphoria dizisi, bazı izleyicilere biraz sert gelebilir. Dizide bir grup lise öğrencisinin hayata karşı, kendi aralarında ve iç dünyalarında yaşadıkları sorunları izliyoruz. Bu öğrenciler cinsellik, uyuşturucu, alkol ve şiddet gibi kötü alışkanlıkların batağından kurtulmaya çalışırlar.
Cinselliği keşfeden ergenler: Sex Education
- Tür: Komedi, Dram
- Yıl: 2019 - …
- Oyuncular: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey
- IMDb: 8.3
Netflix’te yayınlanan Sex Education dizisi, adından da anlaşılacağı üzere ilk gençlik yıllarında yaşanan cinselliği keşfetme maceralarını konu alıyor. Bir grup lise öğrencisi, yeni girdikleri ergenlik döneminde kendilerini ve cinselliği keşfederler. Bu kadar erken yaşta bu tür şeyler yaşamaları nedeniyle pek çoğu geri dönülmez travmalar yaşayacaklardır.
Lise zorbalıklarının kötü sonu: 13 Reasons Why
- Tür: Dram, Gizem, Gerilim
- Yıl: 2017 - 2020
- Oyuncular: Dylan Minnette, Katherine Langford, Christian Navarro
- IMDb: 7.5
2017 yılında Jay Asher tarafından kaleme alınan Thirteen Reasons Why isimli kitaptan Netflix dizisi olarak uyarlanan 13 Reasons Why dizisinde, intihar eden genç bir kızın ardında bıraktığı kasetler üzerinden neden böyle bir şey yaptığının hikayesini izliyoruz. Sonraki sezonlarda genişleyen konusuyla birlikte lise hayatının zorbalıklarını ve ilk gençlik döneminin zorluklarını görüyoruz.
Travmalarla boğuşan bir genç kız: Quicksand
- Tür: Suç, Dram, Gizem
- Yıl: 2019
- Oyuncular: Hanna Ardéhn, Felix Sandman, David Dencik
- IMDb: 7.5
Malin Persson Giolito tarafından kaleme alınan aynı isimli kitabın Netflix dizi uyarlaması olan Quicksand, İsveç yapımı bir suç draması. Dizide, lise öğrencisi bir genç kızın ortasında kaldığı silahlı saldırı sonrası yaşadığı travmayı izliyoruz. Yaşadığı travma ile birlikte mahkeme karşısına çıkmak zorunda olan gencin arkadaşlık ilişkilerinde yaşanan bozulmalara şahit oluyoruz.
Gençlik dizilerinin atası: Gossip Girl
- Tür: Dram, Romantik
- Yıl: 2007 - 2012
- Oyuncular: Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley
- IMDb: 7.4
Üzerinden yıllar geçse bile eskimeyen ve pek çok yeniden çevrimi de bulunan gençlik dizisi Gossip Girl, Elite dizisi sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım. Dizide, New York’un Doğu Yakası’nda yaşayan epey zengin ve havalı bir grup gencin hikayesini izliyoruz. Aralarında yaşananlar bir blog yazarı tarafından ifşa edilmeye başladığı zaman ise olaylar epey karışır.
Yasa dışı maceralar: Trinkets
- Tür: Komedi, Suç, Dram
- Yıl: 2019 - 2020
- Oyuncular: Brianna Hildebrand, Kiana Madeira, Quintessa Swindell
- IMDb: 7.1
Kirsten Smith tarafından kaleme alınan aynı isimli kitabın Netflix dizi uyarlaması olan Trinkets dizisinde üç genç kızın hikayesini izliyoruz. Biraz illegal maceralar yaşamak isteyen üç genç kızımız kendi aralarında bir iddiaya girerler. Bu iddiaya göre en iyi hırsızlık yapan kazanacaktır. Elbette eğlenceli gibi görünen bu macera, başlarına büyük dertler açar.
Ortalık ergenlere kaldı: The Society
- Tür: Dram, Gizem, Bilim Kurgu
- Yıl: 2019
- Oyuncular: Kathryn Newton, Gideon Adlon, Sean Berdy
- IMDb: 7.1
Netflix’te yayınlanan The Society dizisinde bir anda herkes ortadan kaybolur; herkes değil, yalnızca yetişkinler. Kasabada yalnızca ergenlik çağındaki gençler kamıştır. İlk zamanlar eğlenceli olsa da gençler bir yönetim ve toplum kurulması gerektiğine karar verirler. Ancak gençlik sevdaları, ciddi bir toplumun temeli oluşturamaz gibi görünüyor.
Bir yanda cadılar, bir yanda kurt adamlar: The Order
- Tür: Dram, Fantastik, Korku
- Yıl: 2019 - 2020
- Oyuncular: Jake Manley, Sarah Grey, Adam DiMarco
- IMDb: 6.8
Netflix’te yayınlanan The Order dizisi, listemizdeki en ilginç yapımlardan bir tanesi. Dizide, cadılar ve kurt adamlar arasında kalmış bir gencin hikayesini izliyoruz. Annesini kaybettikten sonra bazı aile sırlarını öğrenen gencimiz; cadılar, vampirler, kurt adamlar ve türlü fesat gotik nesnenin olduğu karanlık bir dünyanın içinde bulur kendini.
Skandal dolu geceler: Baby
- Tür: Dram
- Yıl: 2018 - 2020
- Oyuncular: Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini
- IMDb: 6.8
Netflix’ye yayınlanan İtalyan gençlik dizisi Baby’de, iki liseli genç kızın hikayelerini izliyoruz. Roma’da, ülkenin en seçkin okullarından birine giden bu iki genç kız; gündüzleri sıradan bir okul hayatı sürdürürler. Ancak gece olduğu zaman Roma’nın sokaklarında son derece gizli bir hayata başlarlar. Elbette bu gecelerin sonu skandallarla noktalanır.
Zombi işgali altında bir gençlik: Daybreak
- Tür:Aksiyon, Macera, Komedi
- Yıl: 2019
- Oyuncular: Colin Ford, Alyvia Alyn Lind, Sophie Simnett
- IMDb: 6.7
Netflix’te yayınlanan Daybreak de listemizdeki en ilginç dizilerden bir tanesi. Dizide, zombi kıyameti sonrası liseli gençlerin maceralarını izliyoruz. Sık sık geçmişten sahnelerle anlatılan hikayede, bir kasaba zombi işgaline uğrar. Başrolümüz ise tüm bu karmaşanın içinde sevgilisini aramaktadır.
Elite dizisini sevenlerin keyifle izleyebileceği dizilerden oluşan bir liste hazırladık ve kısaca dizilerin hikayelerinden bahsettik. Listemizdeki dizilerin gençler ve yetişkinler için olsa da küçük yaştaki izleyiciler için uygun olmadığını tekrar hatırlatalım. Listede olmasını istediğiniz Elite benzeri dizileri yorumlarda paylaşabilirsiniz.