Netflix dijital platformunda yayınlanan İspanyol gençlik dizisi Elite, gençler başta olmak üzere pek çok izleyicinin beğenisini kazandı. Elite dizisini sevdiyseniz benzer hikayelere sahip, keyifle izleyebileceğiniz birçok dizi var. Elite sevenlerin keyifle izleyebileceği dizileri listeledik ve kısaca dizilerin hikayelerinden bahsettik.

Netflix için yapılan ve 2018 yılında yayınlanmaya başlayan İspanyol gençlik dizisi Elite, özellikle genç izleyiciler tarafından epey sevildi ve dünya çapında pek çok hayran kazandı. Elite dizisinde işçi çocuğu olan üç gencin ülkenin en pahalı ve elit özel okuluna gitmelerini izliyoruz. Dizi boyunca bu sınıf çatışması ile birlikte dostluk, arkadaşlık ve aşk kavramları sevilen karakterler üzerinden tartışılıyor.

Elite dizisi henüz final yapmadı, yani dizi devam edecek gibi görünüyor. Ancak Netflix sezonları bir anda yayınladığı için yeni sezon gelene kadar Elite seven izleyiciler ne izleyeceklerini bilemiyor olabilirler. Elite dizisini sevenlerin aynı keyifle izleyebilecekleri dizilerden oluşan bir tavsiye listesi hazırladık. Listemizdeki dizilerin çoğu gençlik kategorisinde olsa bile yetişkinler için de uygun dizilerdir. Ancak küçük yaştaki izleyicilere pek önerilmiyor.

Elite benzeri dizi tavsiyeleri:

Euphoria

Sex Education

13 Reasons Why

Quicksand

Gossip Girl

Trinkets

The Society

The Order

Baby

Daybreak

Bataktan çıkmaya çalışan gençler: Euphoria

Tür: Dram

Yıl: 2019 - …

Oyuncular: Zendaya, Hunter Schafer, Angus Cloud

IMDb: 8.4

Başrolünde son yılların sevilen kadın oyuncusu Zendaya’yı izlediğimiz Euphoria dizisi, bazı izleyicilere biraz sert gelebilir. Dizide bir grup lise öğrencisinin hayata karşı, kendi aralarında ve iç dünyalarında yaşadıkları sorunları izliyoruz. Bu öğrenciler cinsellik, uyuşturucu, alkol ve şiddet gibi kötü alışkanlıkların batağından kurtulmaya çalışırlar.

Cinselliği keşfeden ergenler: Sex Education

Tür: Komedi, Dram

Yıl: 2019 - …

Oyuncular: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey

IMDb: 8.3

Netflix’te yayınlanan Sex Education dizisi, adından da anlaşılacağı üzere ilk gençlik yıllarında yaşanan cinselliği keşfetme maceralarını konu alıyor. Bir grup lise öğrencisi, yeni girdikleri ergenlik döneminde kendilerini ve cinselliği keşfederler. Bu kadar erken yaşta bu tür şeyler yaşamaları nedeniyle pek çoğu geri dönülmez travmalar yaşayacaklardır.

Lise zorbalıklarının kötü sonu: 13 Reasons Why

Tür: Dram, Gizem, Gerilim

Yıl: 2017 - 2020

Oyuncular: Dylan Minnette, Katherine Langford, Christian Navarro

IMDb: 7.5

2017 yılında Jay Asher tarafından kaleme alınan Thirteen Reasons Why isimli kitaptan Netflix dizisi olarak uyarlanan 13 Reasons Why dizisinde, intihar eden genç bir kızın ardında bıraktığı kasetler üzerinden neden böyle bir şey yaptığının hikayesini izliyoruz. Sonraki sezonlarda genişleyen konusuyla birlikte lise hayatının zorbalıklarını ve ilk gençlik döneminin zorluklarını görüyoruz.

Travmalarla boğuşan bir genç kız: Quicksand

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yıl: 2019

Oyuncular: Hanna Ardéhn, Felix Sandman, David Dencik

IMDb: 7.5

Malin Persson Giolito tarafından kaleme alınan aynı isimli kitabın Netflix dizi uyarlaması olan Quicksand, İsveç yapımı bir suç draması. Dizide, lise öğrencisi bir genç kızın ortasında kaldığı silahlı saldırı sonrası yaşadığı travmayı izliyoruz. Yaşadığı travma ile birlikte mahkeme karşısına çıkmak zorunda olan gencin arkadaşlık ilişkilerinde yaşanan bozulmalara şahit oluyoruz.

Gençlik dizilerinin atası: Gossip Girl

Tür: Dram, Romantik

Yıl: 2007 - 2012

Oyuncular: Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley

IMDb: 7.4

Üzerinden yıllar geçse bile eskimeyen ve pek çok yeniden çevrimi de bulunan gençlik dizisi Gossip Girl, Elite dizisi sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım. Dizide, New York’un Doğu Yakası’nda yaşayan epey zengin ve havalı bir grup gencin hikayesini izliyoruz. Aralarında yaşananlar bir blog yazarı tarafından ifşa edilmeye başladığı zaman ise olaylar epey karışır.

Yasa dışı maceralar: Trinkets

Tür: Komedi, Suç, Dram

Yıl: 2019 - 2020

Oyuncular: Brianna Hildebrand, Kiana Madeira, Quintessa Swindell

IMDb: 7.1

Kirsten Smith tarafından kaleme alınan aynı isimli kitabın Netflix dizi uyarlaması olan Trinkets dizisinde üç genç kızın hikayesini izliyoruz. Biraz illegal maceralar yaşamak isteyen üç genç kızımız kendi aralarında bir iddiaya girerler. Bu iddiaya göre en iyi hırsızlık yapan kazanacaktır. Elbette eğlenceli gibi görünen bu macera, başlarına büyük dertler açar.

Ortalık ergenlere kaldı: The Society

Tür: Dram, Gizem, Bilim Kurgu

Yıl: 2019

Oyuncular: Kathryn Newton, Gideon Adlon, Sean Berdy

IMDb: 7.1

Netflix’te yayınlanan The Society dizisinde bir anda herkes ortadan kaybolur; herkes değil, yalnızca yetişkinler. Kasabada yalnızca ergenlik çağındaki gençler kamıştır. İlk zamanlar eğlenceli olsa da gençler bir yönetim ve toplum kurulması gerektiğine karar verirler. Ancak gençlik sevdaları, ciddi bir toplumun temeli oluşturamaz gibi görünüyor.

Bir yanda cadılar, bir yanda kurt adamlar: The Order

Tür: Dram, Fantastik, Korku

Yıl: 2019 - 2020

Oyuncular: Jake Manley, Sarah Grey, Adam DiMarco

IMDb: 6.8

Netflix’te yayınlanan The Order dizisi, listemizdeki en ilginç yapımlardan bir tanesi. Dizide, cadılar ve kurt adamlar arasında kalmış bir gencin hikayesini izliyoruz. Annesini kaybettikten sonra bazı aile sırlarını öğrenen gencimiz; cadılar, vampirler, kurt adamlar ve türlü fesat gotik nesnenin olduğu karanlık bir dünyanın içinde bulur kendini.

Skandal dolu geceler: Baby

Tür: Dram

Yıl: 2018 - 2020

Oyuncular: Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini

IMDb: 6.8

Netflix’ye yayınlanan İtalyan gençlik dizisi Baby’de, iki liseli genç kızın hikayelerini izliyoruz. Roma’da, ülkenin en seçkin okullarından birine giden bu iki genç kız; gündüzleri sıradan bir okul hayatı sürdürürler. Ancak gece olduğu zaman Roma’nın sokaklarında son derece gizli bir hayata başlarlar. Elbette bu gecelerin sonu skandallarla noktalanır.

Zombi işgali altında bir gençlik: Daybreak

Tür:Aksiyon, Macera, Komedi

Yıl: 2019

Oyuncular: Colin Ford, Alyvia Alyn Lind, Sophie Simnett

IMDb: 6.7

Netflix’te yayınlanan Daybreak de listemizdeki en ilginç dizilerden bir tanesi. Dizide, zombi kıyameti sonrası liseli gençlerin maceralarını izliyoruz. Sık sık geçmişten sahnelerle anlatılan hikayede, bir kasaba zombi işgaline uğrar. Başrolümüz ise tüm bu karmaşanın içinde sevgilisini aramaktadır.

Elite dizisini sevenlerin keyifle izleyebileceği dizilerden oluşan bir liste hazırladık ve kısaca dizilerin hikayelerinden bahsettik. Listemizdeki dizilerin gençler ve yetişkinler için olsa da küçük yaştaki izleyiciler için uygun olmadığını tekrar hatırlatalım. Listede olmasını istediğiniz Elite benzeri dizileri yorumlarda paylaşabilirsiniz.