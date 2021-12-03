Elon Musk, Twitter'da yaptığı bir anket sonucunda başladığı Tesla hisse satışlarına devam ediyor. Dün itibarıyla yaklaşık değeri 1,01 milyar dolar olan 934 bin 091 adet Tesla senet lotunu daha satan Musk, neredeyse bir bu kadar daha hisse senedi satacak.

Elon Musk'ın bir süredir gündemde olduğu meselelerden bir tanesi, Tesla'ya ait hisse senetlerinin satışı. Bundan bir süre önce Twitter hesabından bir oylama başlatan ve bu oylama kapsamında elindeki Tesla hisselerinin yüzde 10'luk bölümünü satmayı teklif eden Musk, teklifin takipçileri tarafından kabul edilmesiyle hisseleri satmaya başlamıştı.

Verdiği sözü tutma konusunda kararlılığını sürdüren Elon Musk, bir süredir elindeki Tesla hisselerini satıyor. Bu bağlamda; son satış da dün itibarıyla gerçekleşti. Yaklaşık değeri 1,01 milyar dolar olan 934 bin 091 adet Tesla senet lotunu daha satan Musk, böylelikle satması gereken tüm hisselerin yüzde 60'lık bölümünü elinden çıkarmış oldu.

Satışlar devam edecek

*Tesla'nın 5 yıllık hisse senedi fiyat grafiğini görüyorsunuz.

Tesla'nın hisse senetleri, son birkaç yıl içerisinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yükseldi. Öyle ki 2020'nin ilk günlerinde tarihinde ilk kez 100 dolara ulaşmış olan hisse senedi lot fiyatları, Kasım 2021'in başında tarihinin en yüksek seviyesi olan 1.250 dolar seviyesine kadar ulaştı. Bu da Elon Musk'ın servetine servet kattı. Ancak ABD'de patlak veren "milyarderler vergisi" tartışması, Elon Musk'ın tepkisiyle karşılaştı. İşte o tepki, Twitter'daki ankete ve en sonunda da Elon Musk'ın elindeki Tesla hisselerinin bir bölümünü satmasına yol açtı.

Elon Musk, bugüne kadar toplamda 10.1 milyon adet hisse senedi lot satışı gerçekleştirdi. Ancak süreç, henüz tamamlanmış durumda değil. Analistlere göre Musk, 10 milyon adet civarı lot satışı daha gerçekleştirecek. Böylelikle milyarder iş insanı, takipçilerine verdiği sözü tutmuş olacak. Musk'ın bu satışlar nedeniyle pişman olup olmayacağını zaman gösterecek...