Elon Musk'ın Eski Sevgilisi Grimes'tan Gönderme Dolu Şarkı

Elon Musk ile eylül ayında ayrılan Kanadalı şarkıcı Grimes'ın, son şarkısını milyarder iş insanı için yazdığı öne sürüldü. Konuyla ilgili bir açıklama olmasa da şarkı sözleri ve klipteki detaylar, bu düşüncenin pek de yersiz olmadığını düşündürüyor.

Gerek özel hayatı gerekse üzerinde çalıştığı projelerle gündemden düşmeyen Elon Musk'ın en çok gündem olan olaylarından bir tanesi, ünlü şarkıcı Grimes ile olan ilişkisiydi. Aralarının iyi olduğu bilinen çift, dünyaya da bir çocuk getirmişler ve bu çocuğun ismini de "X AE A-Xii" koymuşlardı. Ancak eylül ayında bir açıklama yapan çift, ayrıldıklarını tüm dünyaya ilan etmişlerdi.

Eylül ayında konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunan milyarder iş insanı, bu ayrılığın ardındaki nedenin iş temposu olduğunu ifade etmişti. "Çoğunlukla SpaceX ve Tesla'daki işlerim, esasen Teksas'ta olmamı veya denizaşırı seyahat etmemi gerektiriyor ve Grimes'in işi de en çok Los Angeles'ta. Kısmen ayrıyız ama hâlâ birbirimizi seviyoruz, sık sık görüşüyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz." şeklinde konuşan Musk, her şeyin bitmediğine de vurgu yapmıştı. Şimdi, bu çift ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Grimes'ın yeni şarkısını Elon Musk'a adadığına inanılıyor

Kanadalı şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı "Player of Games"i yayınladı. Şarkıdaki sözler hem Elon Musk'ın hem de Grimes'ın hayranları tarafından ilgi yağmuruna tutuldu. Çünkü şarkıdaki genel tema ve sözler, bu şarkının Elon Musk'a adandığını düşündürüyordu. Elbette konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak az sonra sizlerle paylaşacağımız sözler, şarkının gerçekten de Elon Musk'a yazılmış olabileceğini gösteriyor.

Grimes, Player of Games isimli şarkısında "en iyi oyuncuya" aşık olmanın demek olduğunu anlatıyordu. "En iyi oyuncuya aşığım.", "Oyunları her zaman daha çok sevecek." ve "Uzayın soğuk genişliğine yelken aç." gibi ifadeler kullanan şarkıcı, şarkının klibinde ise programlama diline atıfta bulunuyordu.

Elon Musk'ın oyun tutkunu olduğunu herkes biliyor

Elon Musk, 20'li yaşlarındayken video oyun sektörü ile içli dışlıydı. Hatta kendi geliştirdiği oyunlara sahip olan iş insanı, oyun oynamayı sevdiğini de sürekli olarak dile getiriyor...

Dilerseniz artık, Grimes'ın yeni şarkısını beğenilerinize sunalım. Şarkıyı dinledikten sonra, görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

İşte Grimes'ın Elon Musk için yazdığı düşünülen Player of Games isimli şarkısı