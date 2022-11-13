Twitter’ın sahibi Elon Musk, pek çok ülkede platforma erişimin yavaşlığı konusunda açıklamada bulunurken, sorun yaşayan kullanıcılarından özür diledi. Sorunun nedeni olarak ise yapılan iyileştirmeleri gösterdi.

Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından platformda ciddi bir değişim yaşanıyor. Hem platformun politikalarında hem de organizasyonel yapısında önemli değişiklikler yapılırken, bu yeniden yapılandırma sürecine teknik altyapı da dahil edilmiş gibi gözüküyor.

Her ne kadar ülkemizde bugün yaşanan üzücü patlamadan dolayı bant genişliği sorunları olsa da, Twitter’ı kullanmakta sorun yaşayan tek ülke Türkiye değil. Pek çok ülkede kullanıcılar, mikro blog platfromuna erişmekte zorluklar yaşıyor. Konuyla ilgili olarak Elon Musk’tan bir açıklama geldi.

Yapılandırma çalışmaları yavaşlamalara neden oluyor

“Bu arada, pek çok ülkede Twitter’ın süper yavaş olmasından dolayı özür dilemek isterim. Uygulama şu anda sırf anasayfa akışı oluşturmak için 1000’den fazla kötü bağlanmış RPC çalıştırıyor.”

Twitter üzerinden bir açıklama yapan Musk, dünya çapındaki aksaklığın nedenini altyapı çalışmaları olarak gösterdi. Musk ayrıca yakın zamanda platformda organizasyonların, hangi diğer Twitter kullanıcı hesaplarının kendileriyle gerçekten alakalı olduğunu belirleyebilmelerini mümkün kılacağını açıkladı.

Elon Musk’ın sözünü ettiği RPC nedir?

RPC, İngilizce açılımı Remote Procedure Call olan, Türkçe olarak ise Uzaktan Yordam Çağrısı şeklinde isimlendirilen bir kavramdır. Sunucu ve client arasında uzaktan iletişim sağlamak için tasarlanmış olan RPC, bir uygulamanın ana sunucu ile istemci iletişimine ihtiyaç duymasını sağlıyor. Twitter’da zaman akışı ekranını görebilmemiz için bir RPC aracılığıyla ana sunucudan bilgi çekebilmemiz gerekiyor.