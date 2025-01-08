Elon Musk'ın, Premier Lig ekibi Liverpool'u satın almayı düşündüğü iddia edildi. Kulüp sahibi FSG, bu söylentileri yalanladı. Fakat bu iddialar hala gündemde.

Elon Musk’ın babası Errol Musk, ünlü iş insanının İngiliz futbol kulübü Liverpool’u satın alma fikrine ilgi gösterdiğini açıkladı. Ancak kulübün sahibi Fenway Sports Group (FSG) bu iddiaları yalanladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, FSG tarafından özel olarak yönetiliyor. FSG, Eylül 2023’te Dynasty Equity adlı ABD merkezli bir yatırım şirketine azınlık hissesi satmıştı. Şimdi ise Elon Musk'ın ünlü futbol kulubünü satın alma iddiası gündemde.

İddialar gerçek mi?

FSG Başkanı Mike Gordon yaptığı açıklamada, kulübün uzun vadeli mali istikrarını korumaya yönelik doğru yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtmişti. Ancak FSG yetkilileri, Elon Musk’ın satın alma girişimiyle ilgili çıkan son söylentileri reddetti.

Errol Musk, Times Radio’ya verdiği röportajda oğlunun Liverpool’a ilgisini doğrulasa da bunun kesin bir satın alma anlamına gelmediğini ifade etti. Ayrıca fiyat artırma spekülasyonlarına neden olmamak için konu hakkında detaylı yorum yapmaktan kaçındı.

Liverpool, Fenway Sports Group yönetiminde önemli başarılar elde etti. Kulüp 2020 yılında 30 yıl aradan sonra İngiltere ligi şampiyonu olurken bir önceki sezon ise Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Liverpool, bu sezon hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde zirvede yer alıyor.