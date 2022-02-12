Elon Musk'ın son zamanlarda eleştiriler yağmuruna tutulan 'beyin çipi' projesi Neuralink, şimdi de hayvan hakları savunucularının hedefi oldu. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş, Neuralink'i ve Kaliforniya Üniversitesi'ni maymunlara işkence etmekle suçladı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 2020 yılında ‘beyin çipi’ projesi Neuralink’in ilk tanıtımını gerçekleştirmişti. Beyne implante edilebilen beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren şirket, 2021 yılı başlarında da bu cihazın maymunlar üzerindeki deneylerde başarılı olduğunu gösteren bir video paylaşmıştı.

Ancak birçok bilim insanı, bu proje hakkında endişeli olduklarını dile getirerek insanların beynine çip yerleştirmenin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini, projenin ticari kazançlar için sömürülebileceğini ifade etmişti. Şimdi de bir hayvan hakları kuruluşu, Musk’ın maymunlar üzerinde denenen projesini hayvanlara zarar vermekle suçladı.

'Ölümcül deneyler yapılıyor'

Kâr amacı gütmeyen bir hayvan hakları savunucusu grubu olan Sorumlu Tıp Merkezleri Komitesi (PCRM), Elon Musk’ın Neuralink şirketini ve Kaliforniya Üniversitesi’ni Hayvan Refahı Yasası’na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle ABD Tarım Bakanlığı’na şikâyet etti. Kuruluş, Neuralink’i maymunlara işkence yapılmasını finanse etmekle suçladı.

Futurism’e göre PCRM, Kaliforniya Üniversitesi’ni 23 maymun üzerinde ‘ölümcül deneyler’ yapmak ve Neuralink’ten bu deneyler için 1.4 milyon dolar almakla suçladı. Ayrıca yapılan şikayette, maymunların kafataslarına vidaların yerleştirilmeye çalışıldığı, deneylerde onaylanmayan maddelerin kullanıldığı ve hayvanlara veterinerlik hizmeti sağlanmadığı iddia edildi.

PCRM’den Jeremy Beckham da yaptığı açıklamalarda, “Kaliforniya Üniversitesi’nin kamu tarafından finanse edilen tesislerini bir milyardere devretmiş olması, deneylerin şeffaflık ilkelerinden kaçabileceği ve federal hayvan yasalarını ihlal edebileceği anlamına gelmez” ifadelerini kullanarak deneylerle ilgili tepkilerini dile getirdi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamalarda ise hayvanlara mümkün olan en iyi şekilde bakım sağlandığı ve araştırma protokollerinin tamamen gözden geçirilip onay aldığı ifade edildi. Musk’ın San Francisco merkezli şirketinden ise iddialar ile ilgili bir yanıt gelmedi.

Neuralink tarafından geçtiğimiz yıl paylaşılan video