Neuralink şirketinin kurucusu Elon Musk, şirketin otizm ve şizofreni gibi 'zihinsel hastalıklara' çare bulabileceğini söyledi ancak Elon Musk'ın bu açıklamasına otizm ve şizofreni bir hastalık olmadığı için birçok tepki geldi.

Elon Musk’ın kurucuları arasında yer aldığı ve beyin/bilgisayar arayüzleri geliştirmeyi hedefleyen nöroteknoloji şirketi Neuralink, Elon Musk’a göre büyük bir potansiyele sahip. Musk, Neuralink şirketinin deneysel beyin/bilgisayar arayüzünün nörolojik hastalıkları çözebileceğini açıkladı.

Bir podcast’te konuşan Elon Musk, bu açıklamasından daha önce de Neuralink’in alzheimer ve şizofreni gibi ciddi durumlara yardımının dokunacağına değinmişti fakat Musk, katıldığı bu podcast’te işi daha da ileriye taşıyarak otizm spektrum bozukluğuna da çare bulabileceklerini belirtti.

Elon Musk'ın açıklaması tepki çekti:

Lex Fridman’ın 'Artificial Intelligence' (Yapay Zekâ) isimli podcast’inde Elon Musk'ın yaptığı açıklama şu şekildeydi: "Neuralink, beyinle ilgili birçok hastalığa çare bulacak. Bu, otizmden şizofreniye ve herkesin yaşlandıkça muzdarip olduğu hafıza kaybına kadar uzanabilir. Ebeveynler çocuklarının ismi gibi benzer birçok şeyi hatırlamakta güçlük çekiyor."

Elon Musk’ın bu açıklamasına ise bazı kesimlerden tepki geldi. Business Insider, otizmin bir beyin hastalığı ya da tedavi edilebilecek bir hastalık olmadığını, aksine bir gelişim bozukluğu olduğunu haberinde belirtti.

Elon Musk'ın açıklamaları, yanlış anlaşılmalara sebep olabilir:

Elon Musk ise açıklamasında otizm örneğini detaylandırmadı. Dolayısıyla Musk’ın bir gelişim bozukluğu olan otizmi ne için örnek olarak verdiği henüz anlaşılabilmiş değil. Belki de yalnızca Neuralink’in gelecekte neler planladığına dair bir görüş belirtiyordu.

Otizm, şizofreni gibi zihinsel bir durum değil, hatta şizofreni de bir hastalık değil. Otizm, daha çok kişilik duygusuyla bağlantılı. Dolayısıyla Musk’ın böyle bir açıklama yapması ve otizmi tedavi edilebilir bir hastalık olarak göstermesi de insanların beklentilerini yanlış yöne aktarabilir. İnsanlar, Musk’ın bu açıklamasından sonra otizmin tedavi edilebilir bir şey olduğunu düşünebilir.

İngiltere’deki 'National Autistic Society' (Ulusal Otistik Derneği), otizmin bir hastalık ya da rahatsızlık olmadığını belirtmiş ve iyileştirilemez olduğunu açıklamıştı. Otizm, derneğin açıklamasına göre insanların kimliğinin temel bir yönüdür. Ayrıca şizofreni, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ileri derecede davranış bozukluğu olarak tanımlanmıştı.