Bir zamanlar dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olmuş iki isim; Microsoft’un kurucularından Bill Gates ve yatırımcı Warren Buffett hala ilk 10’da yer alıyor. Ancak zirvenin yeni sahibi Elon Musk, artık her ikisinin toplamından daha zengin.

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, yıllardır attığı adımlarla, daha 2 yıl önce ilk 50’ye girdiği en zengin insanlar listesinin zirvesine çıkacağını belli ediyordu. Berlin, Almanya’da 45 saniyede bir araç gövdesi ve bira üreteceği yeni fabrikası ile Tesla; dünyanın en büyük otomobil firması olarak yerini perçinlerken bu durum şirketin CEO’su Elon Musk’a da yaradı.

1930’da doğan 91 yaşındaki yatırımcı Warren Buffett; 2000’li yılların çoğunu dünyanın en zengin insanı olarak geçirmiş, ardından yerini şimdilerde skandallarla konuştuğumuz Bill Gates’e bırakmıştı. Amazon CEO’su Jeff Bezos ise pandemi etkisi ile 2020’de Gates’in yerini aldı. Rekabete Louis Vuitton sahibi, tekstil imparatoru Bernard Arnault katılsa da teknoloji patronlarının en sıra dışı örneği Elon Musk adeta yetti geldi.

Elon Musk, artık Bill Gates ve Warren Buffett’in toplamı kadar zengin:

Musk’ın serveti şu anda 230 milyar(!) dolar. Listede 6. sırada bulunan Bill Gates 130 milyar dolar, 10. sıradaki Warren Buffett ise 100 milyar dolara sahip. Artık yaşını başını alan Buffett ve Gates, uzun yıllardır servetlerini sanat sepet, hayır işleri ve davalara harcıyor. Diğer taraftan listenin genç tarafını oluşturan Musk ve tam 195 milyar doları olan Jeff Bezos, zirve için çekişmeyi sürdürüyor. Tabii Musk, kısa sürede Bezos’a da ciddi bir fark bindirmiş durumda. İkilinin arasındaki uzay rekabeti de gündemin bir diğer konusu.

Elon Musk nasıl bir anda bu kadar zengin oldu?

Aslında tesadüf değil ama Musk’ın geçmişini bilenler için bu zenginliğin sebebi çok daha net ortada. İnternetten para ödeme sisteminin atası, daha sonradan PayPal olarak bileceğimiz şirketi X.com’u 2002’de Bay’e satınca 180 milyon dolar para kazanan Musk, o zamanlar zengin bir gençti. Ancak her zengin genç gibi davranmayıp bu parayı akıllıca kullandı.

2003’te henüz yeni kurulmuş ve neredeyse hiç değeri olmayan Tesla’ya 6,5 milyon dolar yatırım yapan Musk, zamanla şirketin sahibi oldu. Tesla, 2019’un sonu ve 2020 boyunca elde ettiği hisse gelirleriyle kendisinden 4 ila 5 kat daha fazla araba üreten düzinelerce fabrikaya sahip Toyota, Volkswagen gibi şirketleri geride bırakıp dünyanın en büyük otomobil üreticisi haline geldi.

2021’de ise Tesla, gerek Berlin’de açacağı dev fabrika gerek heyecan yaratan yeni araç modelleriyle hisselerine değer katmaya devam etti. Ayrıca Musk’ın 2003’ten sonra kurduğu ve günümüzün en büyük uzay taşımacılık şirketi olan SpaceX, yakın zamanda 100 milyar dolar hisse geliri elde etti. Bu gelir, Musk’ın kişisel servetine tam 60 milyar dolar ekledi.

Dünyanın en zengin insanları listesindeki güncel durum şu şekilde:

Elon Musk (Tesla, SpaceX): 214,8 milyar dolar / Bloomberg’e göre 230 milyar dolar

Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin): 197 milyar dolar

Bernard Arnault ve ailesi (LVMH): 180 milyar dolar

Bill Gates (Microsoft, Gates Vakfı): 130 milyar dolar

Larry Ellison (Oracle): 125 milyar dolar

Larry Page (Google): 120 milyar dolar

Sergey Brin (Google): 116 milyar dolar

Mark Zuckerberg (Facebook): 116 milyar dolar

Mukesh Ambani (Reliance): 103 milyar dolar

Warren Buffett (Yatırımcı): 100 milyar dolar

Bu arada Musk’ın Google’ın iki kurucusu Sergey Brin ve Larry Page’in toplamı kadar kişisel servete sahip olduğunu da hatırlatalım. Bu üç isim arasındaki bir diğer ilginç bağlantı ise YouTube; zira video platformunun 3 kurucusu, Musk’ın 2002’de sattığı PayPal’da çalışıyordu.