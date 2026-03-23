Elon Musk, Dünyanın En Büyük Çip Fabrikası Olacak "Terafab" Projesini Duyurdu (Bu da Lafta Kalır mı?)

Elon Musk, günümüzün en büyük ihtiyaçlarından biri olan çipleri üretmeyi planladığı yeni ve dünyanın en büyük çip fabrikası projesi Terafab'ı duyurdu.

Elon Musk, teknoloji sektörünü yakından ilgilendiren yeni ve iddialı bir projeyi daha duyurdu. Tesla, SpaceX ve xAI ortaklığında geliştirilen “Terafab” projesi, Musk’a göre şimdiye kadar yapılacak en büyük çip fabrikası olacak.

Musk’ın X üzerinden yaptığı canlı yayında açıkladığı projeye göre Terafab, yılda 1 terawatt seviyesinde işlem gücü üretecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Bu dev tesis, şirketlerin giderek artan çip ihtiyacını karşılamak için kritik bir rol oynayacak. Musk, mevcut üreticiler olan Samsung, TSMC ve Micron Technology ile çalışmaya devam ettiklerini ancak bu üretimin gelecekteki ihtiyacın sadece %2’sini karşılayabileceğini belirtti.

Yeryüzünden uzaya

Yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilmesi planlanan Terafab, ilk olarak Austin’da kurulacak. Tesiste iki farklı çip üretilecek:

Otonom sürüş ve robotlar gibi dünya içi kullanım için çipler

Uzay görevlerinde kullanılacak daha dayanıklı ve güçlü çipler

Musk’ın uzay planları da oldukça iddialı. Federal Communications Commission’a yapılan başvuruya göre SpaceX gelecekte 1 milyon uyduyla “yörüngesel veri merkezi” kurmayı hedefliyor.

Konu Musk olunca soru işaretleri de yok değil

Her ne kadar proje heyecan verici olsa da Musk’ın geçmişteki bazı vaatleri tartışma konusu.

Hyperloop, uygun fiyatlı Cybertruck ve tamamen otonom sürüş gibi projelerde beklentilerin tam karşılanamaması, Terafab için de soru işaretleri yaratıyor. Musk şu an bu projeyi her ne kadar iddialı şekilde tanıtıyor olsa da gelecekte hayata geçirilip geçirilmeyeceği şimdilik belirsiz.