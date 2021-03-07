Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirket hisselerinin değer kaybetmesiyle bu hafta tam 27 milyar dolar kaybetti. Musk, ocak ayında 210 milyar dolarlık net servete ulaşmış ve Amazon CEO'su Jeff Bezos'u geride bırakmıştı.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, pandeminin etkisinde geçen 2020 senesinde servetini çok hızlı bir şekilde katlayarak rekor kırmıştı. Tesla hisselerinin önlenemez yükselişiyle geçtiğimiz haftalarda Amazon CEO'su Jeff Bezos'u da geçerek dünyanın en zengin kişisi unvanını ele geçiren Musk, şimdiyse tam tersine çok hızlı bir gerileme yaşıyor.

Güney Afrikalı milyarder, Tesla Inc. hisselerinin hafta içerisinde düşüş göstermesiyle pazartesi gününden bu yana tam 27 milyar dolar kaybetti. 156,9 milyar dolarlık net değeriyle Musk, şu anda Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin ikinci sırasında yer alıyor ancak şu anda, geçtiğimiz haftalarda dünyanın en zengin insanı unvanını elinden aldığı Amazon CEO'su Bezos'un 20 milyar dolar gerisinde bulunuyor.

Elon Musk'ın serveti ocak ayında 210 milyar dolara ulaşmıştı:

Tesla hisseleri, 2020 yılında yüzde 743'ten fazla artarak Elon Musk'ın servetine servet katmıştı. Şirketin en büyük hissedarı konumunda bulunan Musk, ocak ayında Bezos'u geçerek dünyanın en zengin kişisi olurken, endekse göre serveti o ay 210 milyar dolarla zirveye ulaşmıştı.

Tesla hisseleri, ocak ayının sonunda 901 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Bu haftayı 720 dolar seviyesinden açan şirket hisseleri, şu anda 597 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Tesla, aylardır süregelen yükselişin ardından gerileyen tek elektrikli otomobil üreticisi değil. Çinli girişim şirketi Nio, XPeng ve Li Auto gibi rakipleri de benzer şekilde değer kaybederek şubat ayının en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 40 kadar geriledi.