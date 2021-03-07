Koronavirüs Vakalarının En Çok Arttığı ve Azaldığı İller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta 100 bin kişiye düşen koronavirüs vakalarının en çok arttığı ve azaldığı 5 şehri açıkladı. Koca'nın paylaşımına göre vaka sayısının en çok arttığı il Sinop olurken, en çok azaldığı il ise Ordu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa düşen haftalık koronavirüs vaka sayılarını içeren haritayı geçtiğimiz gün paylaşmıştı. Yayınlanan haritada hemen hemen tüm illerde geçen haftaya kıyasla vaka sayılarının arttığı görülüyordu.

Bakan Koca, bugün yaptığı bir başka paylaşımda ise son hafta koronavirüs vakalarının en çok arttığı ve azaldığı 5 şehri açıkladı. Yapılan paylaşım, 20-26 Şubat ile 27 Şubat – 5 Mart tarihleri arasında vaka sayılarının en çok arttığı ve azaldığı illeri kapsıyor.

Geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısı en çok artan iller:

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller sırasıyla Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne oldu. Tabloda mavi renk 20-26 Şubat arasında 100 bin kişiye düşen vaka sayısını, turuncu renk ise bu hafta yaşanan artış miktarını temsil ediyor.

Geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısı en çok azalan iller:

Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok azalan iller ise sırasıyla Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman olarak açıklandı. Tabloda mavi renk 27-5 Mart tarihleri arasında 100 bin kişiye düşen vaka sayısını, turuncu renk ise geçen haftaya kıyasla yaşanan azalış miktarını temsil ediyor.

Bununla birlikte İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde de son hafta koronavirüs vaka sayılarında artış gözlemlenmişti. Bu noktada İstanbul'da geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 89,9 olan vaka sayısı 111,5'e, Ankara'da 39,84 olan vaka sayısı ise 54,83'e yükselmişti.