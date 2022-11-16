Elon Musk'tan Çalışanlara: Ya 'Hardcore' Çalışın Ya da Gidin

Elon Musk, bu gece Twitter çalışanlarına ültimatom niteliği taşıyan bir e-posta gönderdi. Musk, 'Twitter 2.0' için sadece 'hardcore' çalışmak isteyen çalışanlarıyla yola devam edecek...

28 Ekim itibarıyla Twitter’ın tek sahibi olan Elon Musk, şirkette büyük bir kıyım gerçekleştirdi, milyonların kullandığı platformda test yapar gibi yeni özellikler yayınladı ve kaldırdı. Musk’ın ilk haftalarındaki girişimleri, Twitter’ın geleceği hakkında da tartışmaların daha da alevlenmesine neden oldu.

Bu tartışmalar giderek büyümeye devam ederken Musk, dün gece Twitter çalışanlarına yeni bir e-posta gönderdi. Elon Musk, e-postada çalışanlarına özet olarak ‘ya aşırı çalışmaya hazır olun ya da gidin’ dedi. Bu aşırı çalışmanın temeliniyse ‘Twitter 2.0’ olarak verdi.

Twitter, bir devrime hazırlanıyor (gibi duruyor): Twitter 2.0

Elon Musk, gönderdiği e-postada ‘Twitter 2.0’ kavramından bahsediyor, bu yeni vizyonun da “çok iyi kod yazan” mühendisler ile geliştirileceğini paylaştı. Musk, Twitter 2.0 vizyonu hakkında başka bir bilgiye yer vermedi.

“Hardcore’ çalışmaya hazır olun”

Musk’ın e-postasında ön plana çıkan ikinci ifade de bu ifadeydi. Musk, e-postada çalışanlarına “uzun saatler boyunca yoğun çalışmak” üzere bir form sundu. Bununla birlikte bunu istemeyecek çalışanlarına “ya da tazminatla ayrılın” seçeneğini sundu.

Paylaşılan bilgilere göre çalışanlar, Musk’ın sunduğu formu doldurmadıkları takdirde üç aylık kıdem tazminatıyla şirket bünyesinden ayrılacaklar. Formu doldurmak için son zamansa Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece TSİ 01.00 olarak belirlendi.

Yani Musk’ın yeni Twitter vizyonu, Cuma gününden itibaren, sadece bunu isteyen çalışanlarıyla birlikte başlayacak.