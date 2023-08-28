Elon Musk, hafta sonunda gerçekleştirilen Valorant turnuvasına damgasını vurdu. İş insanı ekranlara sadece 4 saniye de yansımış olsa, binlerce oyunsever tarafından yuhalandı. Ayrıca, Twitter ile ilgili sloganlar da atıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu, Riot Games'in birinci şahıs nişancı oyunu Valorant'ın Dünya Şampiyonası gerçekleştirildi. Turnuva, dünyanın dört bir yanından oyuncular tarafından yakından takip edildi. Ancak yaşanan bir olay vardı ki tüm turnuvaya damgasını vurdu. Turnuvayı yakından takip eden Elon Musk, kameralara sadece 4 saniyeliğine yansıyınca olanlar oldu. Salondaki binlerce kişi, Elon Musk'ı yuhaladı.

Elon Musk, Los Angeles'ta gerçekleştirilen Valorant turnuvasının hemen öncesinde bölgede görünmüştü. Küçük çocuğuyla birlikte alana gelen milyarder iş insanı, onu tanıyan insanlarla muhabbet de etmişti. Ancak turnuva başladıktan sonra beklenmedik olaylar yaşandı. Elon Musk, yaşananlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

"Twitter'ı geri getir" sloganları atıldı!

*Elon Musk'ın Valorant turnuvası sırasında kameralara yansıyan görüntüsü.

Etkinlik için hazırlanan kameralar, bir yandan canlı yayın diğer yandan salon içerisine görüntü yansıtmak için kullanıldı. İşte söz konusu 4 saniyelik görüntü de kameramanların yakaladığı anlardan bir tanesiydi. Elon Musk'ı gören oyunseverler, yuhalamayla birlikte sloganlar da attılar. "Twitter'ı geri getir" şeklindeki sloganların, Elon Musk'ı ne kadar etkilediğini bilemiyoruz.

Elon Musk ile oğlunun turnuvadan önce insanlarla bir araya geldiği görüntüleri:

Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın aldı ve platform, o günden beri de çok büyük değişimlere ev sahipliği yaptı. Bu bağlamda; en büyük değişimlerden bir tanesi de Twitter Blue oldu. Kullanıcıların Twitter'ı tam olarak kullanabilmeleri için ödeme yapmaları gerekiyor. Tabi tüm bunlar, pek çok kullanıcıyı rahatsız etti. Valorant turnuvasındaki protesto, kullanıcıların içlerinde biriktirdiklerinin dışa yansıması gibiydi. Bu arada; platformdan Twitter olarak bahsetmiş olsak da yeni isminin X olduğunu belirtelim. Twitter, sektörel anlamda çoktan tarihe karıştı.

Elon Musk'ın yuhalandığı anlara ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: