Yangında Yanlış Bilgi Aktaran Hesaplara İşlem Başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla Marmaris'te çıkan yangınla ilgili yanlış bilgi aktarımı yapan ve halkı endişeye sürükleyen hesaplarla ilgili işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Bununla birlikte paylaşımlardaki hesapların büyük birçoğunluğunun bot hesap olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz gün çıkan yangınların ardından, son yangın haberi Marmaris'ten gelmiş ve biz de çıkan yangınla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Yangına havadan yeterli müdahale olmadığına yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından bugün Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Yapılan paylaşımlarının büyük birçoğunluğunun bot/sahte hesaplardan yapıldığını söyleyen EGM, gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Sosyal mecralar üzerinden bot hesaplar aracılığıyla yayılan haberlere işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten" hesaplar hakkında gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

Biliyorsunuz ki internet üzerinden yalan veya yanlış bilgi aktarımı yapmak 'dezenformasyon' olarak adlandırılıyor ve dezenformasyona yönelik faaliyetler EGM tarafından oldukça titizlikle inceleniyor. Dün itibarıyla başlayan yangın hakkında da yanlış bilgilerin yayılması ve halkı sabote etmek adına bot hesaplar üzerinden yapılan bu paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamada yukarıda görmüş olduğunuz gibi paylaşımların büyük bir kısmının bot hesaplara ait olduğu görülüyor. Bununla birlikte yapılan açıklamada orman, yanan, uçaklar, Şahan ve otel kelimelerinin de istatistikleri paylaşıldı. Açıklamanın tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.