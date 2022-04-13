Mesajlaşma uygulamalarının ve sosyal medya platformlarının kullanımının artması ile birlikte hayatımıza emojiler girdi ve bambaşka bir iletişim şekli ortaya çıktı. Çoğu emojinin anlamı göründüğü gibi olabilir ancak bazı kullanıcılar için her emoji, basit bir emoji olmayabilir. Gelin sık sık kullandığımız emojilerin kırk yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek ikinci anlamlarını görelim.

Emoji kullanmak bir sanattır. İyi bir emoji ilişki başlatır, kötü bir emoji kavga çıkarır. Mesajlaşma uygulamalarının ve sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ile birlikte hayatımıza giren emojiler sanki yıllardır aradığımız ama bir türlü bulamadığımız yeni bir iletişim şekli oluşturdu. Hatta pek çok kullanıcı, yakın arkadaşlarıyla tek bir sözcük bile kullanmadan yalnzıca emojiler üzerinden anlaşır hale geldi.

Klavyenizdeki emojilere şöyle bir baktığınız zaman az çok ne anlama geldiklerini görür ve konuşmaya en uygun olanı kullanırsınız. Peki ya bu sevimli emojilerin aslında ikinci anlamları da olduğunu söylesek? Belki de her şeyin yolunda olduğunu zannettiğiniz bir flörtünüz gizli gizli ayrılık kapısını aralıyor olabilir. Gelin sık sık kullandığımız emojilerin kırk yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek ikinci anlamlarına yakından bakalım.

Kırk yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek emoji anlamları:

Keçi emojisi - Greatest of All Time

Süt ve süt ürünleri temalı konuşmalarımızda kullandığımız keçi emojisinin ikinci anlamı, İngilizce karşılığında yatıyor. İngilizce keçi, goat kelimesi ile anılıyor. Goat kelimesinin bir açılım olarak düşündüğümüz zaman ise karşımıza Greatest of All Time yani tüm zamanların en iyisi cümlesi çıkıyor. Önerdiğiniz şarkıyı dinleyen bir kişi cevap olarak keçi emojisi yolladıysa sevinebilirsiniz.

Yılan emojisi - Sinsilik

Yılan, mitolojik hikayelerde bile sinsiliği temsil eder. Yılan emojisinin bu anlamda kullanımı ise Taylor Swift ile başladı. Kanye West, Famous isimli şarkısında Swift’e gönderme yapınca fanları Taylor Swift’in Instagram sayfasını yılan emojilerine boğarak dikkatli olması konusunda uyardılar.

Limon emojisi - Aldatma

Beyoncé’un 2016 yılında çıkardığı Lemonade albümünden ilham alınarak ikinci anlamını kazanan limon emojisi, aldatma anlamına geliyor. Yani A kişisi, kız arkadaşını B kişisi ile aldatırsa B kişisi için limon emojisini kullanabilirsiniz.

Ahtapot emojisi - Sarılma

Ahtapotlar 8 kollu, sevimli ve son derece akıllı canlılardır. Doğal hayatta kollarıyla pek çok farklı şey yapabilirler ancak sevimli bir emoji olarak arkadaşınıza gönderdiğiniz zaman o kolların anlamı sarılma demektir.

Gülen şeytan emojisi - Gerginlik

Mor renkli gülen şeytan emojisi çoğu zaman hınzır mesajlardan sonra gönderilir ve pek de soğuk bir hava yaratmaz. Ancak gülüyorum ama bak sabrım taşıyor anlamına da gelebilir ve gönderen kişinin bir sonraki mesajda olay çıkaracağının işareti olabilir.

Bıçak emojisi - Ölüyorum anlasana

Eğer yemek üzerine bir sohbet değilse bıçak emojisi çoğu zaman sinirlenme ifadesi olarak kullanılır. Ancak kullanan kişinin depresyonda olduğunu biliyorsanız, mutsuzsa ve yaşadıklarından pek de memnun değilse Bihter Ziyagil’in ölümsüz repliği ‘ölüyorum anlasana’ anlamına gelebilir.

Oje süren el emojisi - Çok da tın

Oje süren el emojisini çoğunlukla kadınlar tarafından kullanırlar. İlk anlamı ‘meşgulüm şekerim’ şeklindedir. İkinci anlamı ‘oje sürdükten sonra kuruması için gerekli zaman kadar kısa bir boş vaktim var’ şeklindedir. Üçüncü ve en çok kullanılan anlamı ise ‘çok da tın’ şeklindedir. Beyler, dikkatli olun.

Kanatlı para emojisi - Gitti paracıklar

Kanatlı para emojisi çoğu zaman iki kişi arasında yapılan para transferinin gerçekleştiği anlamına gelir. Bazen kişinin herhangi bir işlem için gerekli olan ödemeyi yaptığını da anlatır. Az bilinen diğer bir anlamı ise emojiyi gönderen kişi için parasının kıymetli olduğunu ve ödeme sonunda üzgün olduğudur.

Avokado emojisi - Ezik

Avokado da olsan herkese kendini sevdiremiyorsun. Avokado emojisi bir kişinin sıradan, basit biri olduğu ve moda olan ne varsa peşinden koştuğu anlamına geliyor. Yani arkadaşınız A kişisi için avokado emojisi kullandıysa ‘aman şekerim o da ne görse özenip yapmaya çalışıyor’ demiş olabilir.

Kar tanesi emojisi - Alınganlık

Her biri eşsiz bir güzelliğe sahip olan kar taneleri, emoji olarak kullanıldıkları zaman pek de olumlu bir anlama gelmiyorlar. Genelde Twitter’da kullanılan kar tanesi emojisi, kullanıldığı kişinin fazla hassas, kırılgan ve alıngan olduğu anlamına geliyor. Çoğu zaman gençler için kullanılır.

Alkış emojisi - Bunu da anla artık

Günlük hayatta beğendiğimiz şeyleri ya da protesto etmek istediğimiz olayları alkışlarız. Alkış emojisinin ikinci anlamı ise biraz farklı. Çoğu zaman Twitter’da pasif agresif bir tavırla kullanılır. ‘herkesin hayatına kimse karışamaz’ cümlesini, her bir kelimenin ardından bir alkış emojisi ekleyerek paylaşırsanız ‘ kafana sok bunu’ anlamına gelir.

Şırınga emojisi - Dövme

Şu an için işletim sistemlerinin emoji klavyeleri ve sosyal medya platformları dövme anlamına gelen bir emoji sunmuyorlar. Bu nedenle kullanıcılar, dövme yapılırken kullanılan iğne anlamına gelsin diye şırınga emojisi kullanıyorlar. Kanlı bir emoji olduğu için bilmeyenler için biraz rahatsız edici olabilir.

Arı emojisi - Beyoncé fanı olmak

Ünlü şarkıcı Beyoncé, internet dünyasında Queen Bey olarak ve fanları yani hayranları da Beyhive olarak anılıyor. İngilizce bee, arı demektir. Beyoncé hayranları kendilerini arı emojisi ile gösteriyorlar. Beyoncé ile arası bozulan birinin sosyal medya hesaplarında bir dolu arı emojisi görürseniz bilin ki hayranlar atağa geçmiş.

Pizza dilimi emojisi - Seni seviyorum

Bir pizza dilimi emojisi görünce herkesin aklına haliyle pizza gelecektir ve bunu kullanan kişinin de canının pizza istediği anlaşılacaktır. Ancak ünlü bir pizza markasının sosyal medya paylaşımlarında sevgi ifadesi için kalp yerine pizza dilimi emojisi kullanması sonrası pek çok kullanıcı için pizza dilimi emojisi, seni seviyorum anlamına gelmektedir.

Alev emojisi - Yanıyorsun Fuat Abi

İnstagram hikayelerine sık sık alev atanlar bilir, alev emojisinin akla gelen ilk anlamı gönderilen kişinin çekici, havalı ve tutkulu olmasıdır. Ancak her zaman bu anlama gelmeyebilir. Sevilmeyen bir şeyden bahsedilirken kullanılan alev emojisi ‘o şeyden o kadar nefret ediyorum ki yanıp kül olsun istiyorum’ anlamına da gelebilir. Hassas bir nokta.

Mesajlaşma uygulamalarında ve sosyal medya platformlarında sık sık kullandığımız emojilerin kırk yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek ikinci anlamlarından bahsettik. Bu emojiler hakkındaki düşüncelerinizi ve listemizde olmayan emojilerin ikinci anlamlarını yorumlarda paylaşabilirsiniz.