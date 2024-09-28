Bindiğiniz arabaların, marka sahiplerini ne kadar iyi biliyorsunuz? Ya da bunu bildiniz diyelim sizce o ülke, daha kaç tane daha markaya ev sahipliği yapıyor?

Dünyanın en çok otomotiv markasına sahip ülkeleri, otomotiv dünyasında büyük bir rekabetin yaşandığına ve her ülkenin bu pastadan pay almak için büyük yatırımlar yaptığına işaret ediyor.

Bu pastada bizim vereceğimiz rakamlar ve ülkeler için ise baştan bir uyarı yapalım. Listemizde yer alan rakamlar ve ülkeler, markanın şu anki sahip olduğu ülke değil ilk kurulduğu ülkeye ait.

Amerika Birleşik Devletleri – 231

Listemizin ilk sırasında ABD yer alıyor. Ford, Tesla, Cadillac, Chevrolet 231 marka arasından sadece bazıları.

Markaların en çok olduğu Amerika aynı zamanda otomobil üretiminde de ikinci sırada. Yaklaşık 11 milyon araç üretimi ile ikinci sırada olmasının nedenlerinin başında ise üş gücü maliyetlerinin düşük olması geliyor.

İngiltere – 157

Aston Martin, Bentley, Jaguar, Land Rover, Rolls Royce gibi dünyaca ünlü markaların ev sahipliğini Birleşik Krallık üsteleniyor.

Sırasın ikinci sırasında yer alsa da İngiltere’nin 2023 araç üretim adedine baktığımızda ise oldukça aşağılarda olduğunu görüyoruz.

Yaklaşık 1 milyon araç üreten İngiltere’nin bu kadar azda kalmasının nedeni ise bazı üretimleri Çin’e taşıması bulunuyor. Covid ile gelen tedarik zinciri sıkıntısı da sayıları epeyce düşürmüş oldu. Ayrıca birim maliyetlerinin bazı ülkelere göre yüksek olması da etkileyen nedenlerden biri.

Çin – 124

FAW Grubu, Geely, Chery, Farizon gibi markaların sahibi Çin’in sayısı da 124.

Şöyle bir gerçek var ki o da Çin’in otomotiv üreticisi olarak tam bir anavatan olması. Çin, 2023’te 30 milyon motorlu taşıt üretti. Bu rakamlarla ilk sırada kalması da muhtemel.

İşçilik maliyeti düşük, üretim kapasitesi yüksek olunca her geçen yıl sayısını da artırıyor. Örneğin 2019’de 26 milyonun üzerinde otomobil üretimi gerçekleşti ve bu, o dönem için dünyadaki toplam araç sayısının yüzde 28’i demekti.

Almanya – 114

Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen gibi aslında araba markası deyince neredeyse hepimizin aklına gelen bu markaların sahibi Almanya.

Ülke, otomobil üreticileri sıralamasında ise 6’da. Pandemi döneminde iş gücü kıtlığı ile biraz gerilerde kalsa da 2023’e gelindiğinde üretimini 4 milyona çıkarmayı başardı.

Fransa – 72

Bugatti, Citroën, Peugeot ve Renault deyince de sen Fransa. 1,5 milyon araba üretimi ile 2023 verilere göre Fransa, 12. sırada yer alıyor.

Listeden bazı sayılar ise şöyle:

Tabii ki bu liste, 1 markası olan ülkelere kadar iniyor ama markaları ile bildiğimiz bazı ülkelerin de rakamlarını verelim.

Ülke Marka Sayısı Üretim Adedi İtalya 61 880 bin İsveç 30 276 bin Rusya 24 730 bin Japonya 23 Yaklaşık 9 milyon Güney Kore 10 Yaklaşık 4,5 milyon Hindistan 7 Yaklaşık 6 milyon Meksika 3 4 milyon

Peki ya Türkiye?

Yani söylesek mi bilemedik gerçi ama bizde durumlar malum. Togg ile şu anda sadece 1 markamız var. 2023’te ise 800’ün üzerinde araç üretimi gerçekleştiği açıklanmıştı.

Başka sözümüz yok. Ya sizin?

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