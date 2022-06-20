Mobil uygulama sektörünün nabzını tutan Socialpeta, Mayıs 2022’de en çok indirilen oyunlar ile en çok hasılat yapan oyunları araştırdı. İşte geçtiğimiz ayın en’leri…

Akıllı telefon ve tablet kullanımının iyiden iyiye yaygınlaşmasıyla mobil oyun sektörü de büyük bir önem kazandı. Artık dünyanın en büyük video oyun geliştiricileri bile mobil oyunlara yöneliyor, akıllı telefon kullanıcılarını yakalamaya çalışıyorlar. Sektörün nabzını tutan pazar araştırma şirketi Socialpeta ise mobil oyun sektörünü inceledi. İşte Mayıs 2022’nin hem en çok indirilen hem de en çok para kazanan mobil oyunları…

Socialpeta’nın global mobil oyunların indirme verilerini inceleyecek olduğumuzda, hiper-gündelik oyunlar ve parkur oyunlarının total indirmelerin büyük bir kesimini kapsadığını, en büyük katkının da Hint pazarı tarafından yapıldığı görüyoruz. Ayrıca mayıs ayında küresel çapta çıkış yapan oyunların da büyük ilgi gördüğüne şahitlik ediyoruz.

İşte Mayıs 2022’de en çok indirilen mobil oyunlar:

App Store’da en çok indirilen mobil oyunlar:

Subway Surfers

Apex Legends Mobile

Tall Man Run

Fishdom

Stumble Guys

Roblox

Deliver It 3D

Fill the Fridge!

8 Ball Pool

Bridge Race

Google Play Store’da en çok indirilen mobil oyunlar:

Subway Surfers

Tall Man Run

Ludo King

Garena Free Fire MAX

Apex Legends Mobile

Deliver It 3D

Bridge Race

Race Master 3D

Candy Crush Saga

Xtreme Motorbikes

Voodoo, Mart ayında gündelik oyunu olan Deliver It 3D’yi yayınlamıştır. Koli teslimatı içeren yeni ve ilgi çekici oynanışı, oyunun App Store’da 3 milyondan fazla indirilmesine, listede 7 sıra yükselip Fill The Fridge!’i geçmesine sebep olmuştur. Google Play’de 14.2 milyon indirme görmüş, bu indirmelerin %45.8’i Hindistan, Endonezya ve ABD pazarından olmuştur.

Bazı hardcore oyunların global açık betaları mayıs ayında başlamıştır. Bunlardan Electronic Arts'ın büyük isimlerinden birisi olan Apex Legends, 17 Mayıs’ta mobil cihazlarda çıkış yapmıştır. App Store’da 145 ülkede açık olan oyun, ABD ve Japonya dahil 47 ülkede/bölgede ücretsiz oyunlar listesinde birinci olmuş, İngiltere, Fransa, Almanya’nın da dahil olduğu 46 ülkede/bölgede ilk 2-10. olmuştur. Oyun mayıs ayında Android ve iOS toplamında 19.7 milyon indirme elde etmiştir. Lilith Games’in yeni kart rol yapma oyunu Dislyte ise 10 Mayıs’ta çıkış yapmıştır. İyi tasarlanmış oynanış sistemi, yüksek kalite tasarımları ve güçlü bir yayın ekibi ile birlikte oyun çıkış gününde 14 ülkede/bölgede en çok indirilen en iyi 10 oyun listesine girmiştir.

Mayıs 2022’de en çok hasılat yapan mobil oyunlar ise şöyle:

App Store’da en çok hasılat elde eden oyunlar:

Candy Crush Saga

Roblox

Clash of Clans

Pokemon GO

Homescapes

Google Play Store’da en çok hasılat elde eden oyunlar:

Coin Master

ウマ娘 プリティーダービー

Candy Crush Saga

Roblox

モンスターストライク

Global mobil oyunların gelirlerine bakacak olursak, global çapta büyük ekonomik değişimler sebebiyle bazı oyunların gelirlerinde düşüş olduğu görülmüştür. Örneğin, Roblox’ta geçen aya kıyasla App Store’da %36.6, Google Play’de %13.3 bir düşüş görülmüştür. PUBG Mobil mayıs ayında App Store’da 19.2 milyon dolar gelir elde etmiş, önceki ayına kıyasla %40.6 bir düşüş yaşamıştır.

Bazı ACGN (Anime, Çizgi Roman, Oyun ve Roman) temalı Japon mobil oyunun gelirinde artış görüldüğü de kaydedilmiştir. Bunlardan örnek olarak Niantic’in rol yapma oyunu olan Pokemon Go, müthiş bir seviyede gelir artışı göstermiştir. Gelir sıralamasında App Store’da 6 sıra, Google Playde 9 sıra birden yükselmiştir. Android ve iOS toplamında geçen ayına kıyasla %14 artış yakalayıp 45.2 milyon dolar gelir elde etmiştir. Oyun, mayıs ayında oldukça sık bir şekilde güncelleme yapmış, "A Mega Moment", "Flying Pikachu", "Water Festival", "Alola to Alola" gibi etkinlikler düzenlemiş ve 2022 yılında gelir seviyesinde zirve yakalamasını sağlayan gelir artışı göstermiştir.

Cygames’in mobil oyunu olan Uma Musume Pretty Derby, Android ve iOS sıralamasında hızlı bir yükseliş yakalamış, App Store’da 10, Google Play’de 1 sıra yükselmiştir. Oyun Android ve iOS toplamında önceki ayına göre %17.1 gelir artışı sağlamış, 63.1 milyon dolar elde etmiştir.

Bu arada; Socialpeta, Adapty, AppNava, ve Puzzle Game Society işbirliğinde casual oyun pazarlamacılığı ve para kazanma yöntemleri hakkında bir etkinlik düzenleyecek. 24 Haziran 2022 Cuma günü, saat 14.00-15.30 (GMT+3) aralığında gerçekleştirilecek etkinliğe dahil olmak isterseniz, buradaki formu doldurarak kayıt işleminizi yapabilirsiniz.