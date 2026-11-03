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En Çok Satılan Sıfır Otomobil Modelleri Belli Oldu [Ekim 2026]

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Geride bıraktığımız Ekim ayında Türkiye'de en çok satılan sıfır otomobiller belli oldu.