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En Çok Satılan Sıfır Otomobil Modelleri Belli Oldu [Ekim 2026]

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Geride bıraktığımız Ekim ayında Türkiye'de en çok satılan sıfır otomobiller belli oldu.

En Çok Satılan Sıfır Otomobil Modelleri Belli Oldu [Ekim 2026]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye otomotiv pazarında merakla beklenen Ekim 2026 satış verilerini paylaştı. Yılın son çeyreğine girilirken paylaşılan rakamlar, yerli modellerin pazar payındaki güçlü yükselişini ve SUV gövde tipinin tüketici tercihlerindeki baskınlığını gözler önüne seriyor.

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Listenin zirvesinde yer alan Togg T10X, 4 bin barajını aşarak liderliğini perçinlerken, markanın merakla beklenen yeni sedan/fastback modeli T10F de ilk beş içerisindeki yerini aldı.

İçerikten Görseller

En Çok Satılan Sıfır Otomobil Modelleri Belli Oldu [Ekim 2026]
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Ekim 2026'nın en çok satan 10 otomobili

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  1. Togg T10X - 4.059 adet
  2. Volkswagen T-Roc - 3.324 adet
  3. Renault Boreal - 2.779 adet
  4. Togg T10F - 2.702 adet
  5. Renault Megane - 2.368 adet
  6. Renault Duster - 2.249 adet
  7. BMW X1 - 2.212 adet
  8. Renault Clio - 2.208 adet
  9. Nissan Qashqai - 2.040 adet
  10. Volkswagen Taigo - 2.000 adet

Ekim ayında toplam 4.059 adetlik satış rakamına ulaşan yerli elektrikli model Togg T10X, ayın en çok satan sıfır otomobili oldu. T10X’in hemen arkasında, kompakt SUV segmentinin popüler temsilcilerinden Volkswagen T-Roc, 3.324 adetle ikinci sırada yer aldı.

Renault’nun yeni nesil tasarım dilini yansıtan Boreal modeli ise 2.779 adetlik teslimatla podyumun üçüncü basamağına yerleşti. Satışa sunulmasıyla birlikte yoğun ilgi gören Togg T10F ise 2.702 adetle dördüncü sıraya yerleşerek Türkiye pazarındaki yerli model ağırlığını artırdı.

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