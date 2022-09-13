Uykuya düşkünlükleriyle bilinen ve günün büyük bir çoğunluğunu uyuyarak geçiren dünyanın en çok uyuyan hayvanlarını sizler için bir araya derledik. Vahşi ve kaslı görünüme sahip kaplanlardan, koalalara kadar oldukça farklı hayvanların bulunduğu bu listeyi okuduğunuzda oldukça şaşıracaksınız.

Tembellik yalnızca insanlarda olmadığı gibi, hayvanlarda da olan bir şeydir. Hayvanlar kendilerine özgü özellikleri ile birbirlerinden ayrılıyorlar ve bu özelliklerden bir tanesi ise uykuyu oldukça seven dünyanın en çok uyuyan hayvanları. Biz de “bu kesin benim ya” diyeceğiniz hayvanları sizler için bir araya derledik. İçlerinden bazı hayvanları biliyor olsanız bile, “bu kadarda uyunmaz be kardeşim” diyeceğiniz hayvanlarda bulunuyor.

Oldukça korkunç duran kaplanların bile 16 saat uyuduklarını öğrendiğinizde, aslında diğer hayvanlara pek şaşırmayacaksınız. Fazla uyumak her ne kadar bize garip gelse bile, çoğu hayvan için oldukça normal bir durum. Belki de saat 6’da alarm ile uyanmak zorunda kalan bir kaplan olsaydı, bu kadar uyuyamazdı. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan en çok uyuyan hayvanlar listemize geçelim.

Koalalar günde 18 ila 22 saat arası uyuyabiliyorlar

Günün 24 saat olduğunu düşündüğümüzde, 22 saatlik bir uyku süresi oldukça fazla diyebiliriz. Avustralya’da sık görülen bu tatlı hayvanlar, gününün büyük bir çoğunluğunu uyuyarak geçiriyorlar. Uyanık kaldıkları birkaç saat içinde de oldukça hareketli olmalarıyla biliniyorlar. Genellikle ağaçların yüksek dallarında gezen bu hayvanlar, onlar için daha güvenli olduğunu düşünüyorlar. Koalaların ağaçlarda gezmelerinin bir diğer nedeni ise, besinlerinin oldukça büyük bir bölümünü okaliptüs ağaçlarının yapraklarından elde ettikleri için. Ama ne yazık ki bu yaprakların besin değeri oldukça az. Eğer siz de günde 18 saatten fazla uyuyorsanız, bir koala olabilirsiniz.

Adından kolayca anlayabileceğimiz gibi: Tembel hayvanlar günde 10 ila 20 saat arası uyuyor

Bu hayvanların ülkemizdeki adı Tembeller. Görünüşe bakılırsa, isimlerinin hakkını fazlasıyla veriyorlar ki bunu 10 ila 20 saat arası uyku sürelerinden de anlayabiliyoruz. Aslında tembellerin günde 10 saatten daha az bir uyku süresine sahip olduğuna dair araştırmalarda bulunuyor. Bu hayvanların fiziksel özellikleri sayesinde ağaç dallarından sallanarak istedikleri her şeyi yapabilmeleri, dışarıdan oldukça garip duruyor. Örneğin, bir tembel ağaçta asılı kalarak yemek yiyebilir, çiftleşebilir ve uyuyabilir.

Geceleri daha az yarasa görüyorsanız, sizden önce uyumuş olabilirler: Günde 20 saate dayanan uyku

Bildiğimiz üzere, yarasalar genellikle gündüzleri uyur ve geceleri meydana çıkarlar. Hatta geceleri hiç beklemediğimiz bir anda gözümüzün önüne gelen yarasalardan çoğu zaman korkarız. Bu, onların oldukça koyu renklere sahip olmasından kaynaklanıyor. Yarasalar, her ne kadar gece uyanık olurlar desek bile aslında tüm gece uyanık değiller. Yalnızca uyandıktan sonra geceleri birkaç saat avlanıyorlar ve daha sonra tekrardan uyumaya devam ediyorlar. Yarasaların kış boyunca da kış uykusuna yatması gibi bir gerçeği unutmayalım.

Dev Armadillo hayvanları 16 ila 18 saat arası uyuyabiliyorlar

Armadillolar, saklanacakları yuvaları en az 16 ila 18 saat arası durabilecek şekilde yaratırlar. Oldukça garip bir yapıda kabuklara sahip olan bu hayvanlar, doğada bulunan çoğu tehditten kolay bir şekilde kurtulabilir. Armadillolar, hayatlarının çoğunluğunu saklandıkları yuvalarda geçiriyorlar. Her ne kadar oldukça güçlü bir kabuğa sahip olsalar bile, günlerinin çoğunluğu saklandıkları yerde uyumakla geçiyor. Armadilloların sürekli uyuduklarına dair net bir bilgi bulunmuyor. Ama araştırmacıların düşüncelerine göre Armadillolar aynı zamanda saklandıkları alanda besleniyorlar ve uyuyorlar.

18 saat uyku süresi ile Kuzey Amerika Opossum

Gelelim bu minik ve günde 18 saat uyuyabilen bu hayvana. Opossumlar hakkında, kuyruklarından asılı kalarak uyuduklarına dair bilgiler bulunuyor. Bu kimileri tarafından doğrulanırken, kimileri tarafından da yalanlanıyor. Opossumlar, bir diğer iddiaya göre avlanmaları bittikten sonra uyumak için yuvalarına çekiliyorlar ve orada uyumaya başlıyorlar.

Abi sen uyu, boşver: Pitonlar günde 18 saat uyuyorlar

Yılanların uyuma şekilleri hakkında oldukça fazla bilgi bulunuyor. Bunlardan bazıları yılanların gözleri açık uyudukları, uyurken rüya görmedikleri gibi iddialar. Ama her ne olursa olsun, piton yılanları günde neredeyse 18 saatlik bir uyku süresine sahipler. Pitonlar, yılanların arasındaki en tembeli olarakta bilinir ve genel olarak geceleri avlanmalarını gerçekleştirirler. Daha sonrasında ise tekrardan güvenli bir alana geçip, uyurlar.

Gece maymunları neredeyse 17 saat uyuyabiliyor

Onlara Gece Maymunu deniliyor ve onları sıklıkla görmüyoruz. Bunun nedeni ise onların yaşam alanları daha çok Orta Amerika’nın tropikal ormanları. Gece maymunlarının oldukça müthiş bir gece görüşleri bulunuyor ve bu da onların daha kolay avlanmalarında büyük bir rol oynuyor. Bununla birlikte, bu hayvanlar oldukça yetenekli ve çevik hayvanlardır.

Kaplan da yattığı yerden belli oluyormuş aslında: Günde 16 saat uyku

Gelelim oldukça vahşi olmasına rağmen pek bir havalı duran kaplanlara. Kaplan, kedigillerin başında gelen ve “kral” olarak bildiğimiz bir hayvandır. Müthiş bir avcı olması, kaslı fiziği ve daha birçok özelliğe sahip bu hayvanlar günde 16 saat boyunca uyuyabiliyorlar. Kaplanlar, sahip oldukları özellikler doğrultusunda fazla enerji tüketiyorlar ve tükettikleri enerji sonrasında eğer bir avlanma gerçekleşmezse, kötü bir gece onları bekliyor demektir.

Sincaplar günde 15 saat uyuyor

Gelelim kış boyunca uyuyabilmek için malzeme toplayan ve daha sonrasında kış uykusuna yatan müthiş hayvanlar olan sincaplara. Sincaplar, o kadar uykuya düşkünler ki kış uykusuna yatmasalar bile gün içinde oldukça uzun bir süre uyuyorlar. Bu hayvanların, sırf kış uykusu için yuvalarını süsledikleri bile söyleniyor.

Sizler için diğer hayvanlara göre oldukça fazla uyuyan hayvanları listeledik. Bu hayvanların çoğunu biliyor olsak bile, aralarında bilmediğimiz hayvanlarda bulunuyor. Dünyanın en çok uyuyan hayvanları olarak bilinen bu hayvanlar hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.