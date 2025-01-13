Amerika’daki apartmanlarda, ortak çamaşırhane kültürü var. Hatta Almanya'daki, Japonya'daki, Birleşik Krallıktaki, Avustralya'daki kimi apartmanlarda da rastlayabilirsiniz. Dışarıdan bakınca bize garip gelen bu durumun, düşününce çok mantıklı bulabileceğiniz nedenlerini anlatalım.

Özellikle Amerikan filmlerinde sık sık karşılaştığımız ortak çamaşırhaneler, muhtemelen hepimizin dikkatini çekmiştir.

Bu ortak çamaşırhanelerin ardında; hem pratik hem ekonomik hem de kültürel sebepler yatıyor.

Ortak çamaşırhanelere rastlayabileceğimiz bazı ülkeler:

Amerika Birleşik Devletleri

Kanada

Almanya

Japonya

İsveç

Norveç

Danimarka

Güney Kore

Avustralya

Birleşik Krallık

Ortak çamaşırhanelerin tercih edilmesinde, maliyeti düşünmenin etkisi var.

Ev sahipleri, her daireye bireysel bağlantılar yerine tek bir çamaşırhane tesisi kurarak inşaat ve tesisat maliyetlerinden tasarruf edebiliyor.

Benzer şekilde onarımlar ve bakım da merkezi bir şekilde yapılabiliyor. Bu da bireysel sorunları çözmekten daha ekonomik oluyor.

Ayrıca kiracılar için ortak bir çamaşırhane kullanmak, kişisel çamaşır makinelerini satın alıp bakımını yapmaktan daha ucuz olabiliyor.

Maliyet konusunda değinebileceğimiz son şey ise merkezi çamaşırhanelerde, daha küçük bireysel makineler yerine yüksek kapasiteli makineler kullanıldığından enerji ve su tasarrufu sağlaması.

Altyapı kısıtlamalarını atlamamak gerek.

Birçok eski bina, daire içi çamaşır makinelerinin standart hâle gelmesinden önce inşa edildi. Tahmin edebileceğiniz üzere bu binaları çamaşır makinesi ve kurutucu yerleştirmek için yeniden donatmak, tesisat veya elektrik sınırlamaları nedeniyle aşırı derecede pahalı veya pratik olmayabilir.

Artık bir kültür hâline geldi.

Avrupa ve Asya'da yaygın olan ortak çamaşırhaneler, dairelerin daha küçük olduğu ve hizmetlerin paylaşıldığı birçok kentsel bölgede normal bir durum olarak kabul ediliyor. Bu, bu tür yerlerde yaşam tarzının bir parçası hâline gelmiş artık.

Kiracılar için daha makul bir seçenek.

Öğrenciler, göçmenler, şehre yeni gelen insanlar için; kısa dönem kiralık evler tercih ediliyor. Hâliyle bu kiracılar, kendi makinelerini almak yerine ortak çamaşırhaneler kullanmayı daha pratik buluyor.

Bir de özellikle Amerika’daki apartmanların içinin otel gibi olduğunu düşünürsek; pek çok eşyanın içinde olduğunu tahmin edebilirsiniz. Çoluklu çocuklu aileler, genellikle mustakil evlerde yaşıyorlar. Yani sık sık çamaşır birikmediğinden ortak bir çamaşırhanenin olması; öğrenci, göçmen, geçici insanlar için çok daha mantıklı.

Son olarak, Friends dizisinde, ortak çamaşırhanede yaşanan bir kesiti bırakalım:

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