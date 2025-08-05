Electronic Arts'ın aylık abonelik sistemi EA Play, şirketin onlarca sevilen oyununa erişmenizi sağlıyor. Peki en iyi EA Play oyunları neler? Gelin bu oyunlara bakalım.

Oyun fiyatlarının karşılanamayacak seviyelere gelmesinin ardından aylık abonelik hizmetleri oyunseverler tarafından sıkça tercih edilmeye başladı. En büyük oyun şirketlerinden biri olan Electronic Arts’ın “EA Play” ismini verdiği üyeliği de bunlardan biri. EA Play’e aylık belli bir ücret ödüyorsunuz ve EA’in oyunlarını içeren “Oynama Listesi” isimli kütüphaneye erişebiliyorsunuz.

EA Play aboneliğinden oyun devinin sevilen onlarca farklı oyununa erişmeniz mümkün. Biz de bu içeriğimizde EA Play’deki en iyi oyunlardan bazılarını sizler için derledik. Aşağıdaki oyunlara bakarak EA Play’i almanın mantıklı olup olmadığına karar verebilirsiniz. Gelin listeye göz atalım.

En iyi EA Play oyunları

EA Sports FC 25

F1 24

Star Wars Jedi: Survivor

EA Sports Madden NFL 25

Tales of Kenzera: ZAU

Dead Space Remake

GRID Legends

Mass Effect Legendary Edition

It Takes Two

Battlefield serisi

Titanfall 2

EA Sports FC 25

Geliştirici: EA Kanada, EA Romanya

EA Kanada, EA Romanya Türü: Futbol

Futbol Çıkış tarihi: 27 Eylül 2024

27 Eylül 2024 Metacritic puanı: 76

Tabii ki listeye Electronic Arts'ın en sevilen serilerinden biriyle başlamak gerek. Eskiden FIFA olarak bilinen ama son birkaç yıldır EA Sports FC ismiyle karşımıza çıkan futbol oyunlarına abonelikten erişebiliyorsunuz. EA Sports FC 25'te ister tek başınıza, ister başkalarıyla maçlar yapabilir, Ultimate Team başta olmak üzere farklı farklı modlarla futbol deneyimini detaylı bir şekilde yaşayabilirsiniz.

F1 24

Geliştirici: Codemasters

Codemasters Türü: Spor, Formula 1

Spor, Formula 1 Çıkış tarihi: 31 Mayıs 2024

31 Mayıs 2024 Metacritic puanı: 72

Dünyanın en büyük motor sporu organizasyonu Formula 1'in oyunları da Electronic Arts tarafından geliştiriyor. Eğer F1 meraklısıysanız F1 24 gibi oyunları EA Play'de görmek sizi mutlu edecektir. F1 24 yarışın aksiyonunu dibine kadar yaşamanızı sağlıyor.

Star Wars Jedi: Survivor

Geliştirici: Respawn

Respawn Türü: Aksiyon, souls-like, aksiyon, macera

Aksiyon, souls-like, aksiyon, macera Çıkış tarihi: 28 Nisan 2023

28 Nisan 2023 Metacritic puanı: 85

2019'da piyasaya sürülen ve çok beğenilen Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devamı niteliğindeki Survivor, EA Play üzerinden erişilebiliyor. Bu oyunda da bir Jedi olan Cal Kestis'in yaşadıkları konu ediniliyor.

EA Sports Madden NFL 25

Geliştirici: Tiburon

Tiburon Türü: Spor

Spor Çıkış tarihi: 16 Ağustos 2024

16 Ağustos 2024 Metacritic puanı: 70

Amerikan futbolu sevenlerin yakından tanıdığı Madden serisine de EA Play aboneliğinden ulaşmak mümkün. İsterseniz kariyer modu isterseniz de farklı oyuncularla oynayarak bu sporu derin bir şekilde deneyimleyebileceksiniz.

Tales of Kenzera: ZAU

Geliştirici: Surgent Studios

Surgent Studios Türü: Metroidvania, macera, aksiyon

Metroidvania, macera, aksiyon Çıkış tarihi: 23 Nisan 2024

23 Nisan 2024 Metacritic puanı: 76

2024'te piyasaaya sürülen Tales of Kenzera: ZAU, babasını dirilteceğine söz veren Ölüm Tanrısı Kalunga'ya adak olarak üç canavarın ruhunu ele geçirmek zorunda olan Zau adlı genç bir şamanın hikayesini konu alıyor. Farklı bir oyun arayanlara yönelik bir yapım diyebiliriz.

Dead Space Remake

Geliştirici: EA Motive

EA Motive Türü: Korku, uzay, üçüncü şahız

Korku, uzay, üçüncü şahız Çıkış tarihi: 27 Ocak 2023

27 Ocak 2023 Metacritic puanı: 89

Korku ve bilim kurgu türünü birleştiren en iyi oyunlardan biri olan Dead Space, 2023'te günümüze uygun hâle getirilmişti. Bu oyunda USG Ishimura isimli uzay gemisini onarma görevi bulunan Isaac Clarke'ın rolüne bürünüyoruz ve gemide aslında korkunç şeyler yaşandığını keşfediyoruz.

GRID Legends

Geliştirici: Codemasters

Codemasters Türü: Yarış, spor,

Yarış, spor, Çıkış tarihi: 24 Şubat 2022

24 Şubat 2022 Metacritic puanı: 76

Araba yarışı türü meraklılarının çok sevdiği GRID Legends oyunu da EA Play abonelerine sunulan yapımlardan. İster tek ister arkadaşlarınızla aksiyon dolu yarışlara katılabilirsiniz.

Mass Effect Legendary Edition

Geliştirici: BioWare

BioWare Türü: Hikâte, aksiyon, uzay, RPG

Hikâte, aksiyon, uzay, RPG Çıkış tarihi: 14 Mayıs 2021

14 Mayıs 2021 Metacritic puanı: 87

En iyi hikâyeye sahip oyunlar listesinde illa ki göreceğiniz efsane Mass Effect serisinin 3 oyununu ve DLC'leri bir araya getiriyor. Eğer sıkılmadan saatler geçirmek istiyorsanız ve hikâyeli oyunları seviyorsanız kesinlikle bu 3'lemeyi denemelisiniz.

It Takes Two

Geliştirici: Hazelight Studios

Hazelight Studios Türü: Eşli, platform, bulmaca, hikâyeli, macera

Eşli, platform, bulmaca, hikâyeli, macera Çıkış tarihi: 25 Mart 2021

25 Mart 2021 Metacritic puanı: 88

Eğer arkadaşınızla oynayacak bir oyun arıyorsanız 2021 Yılın Oyunu Ödülü'nü kazanan acayip eğlenceli ve dikkat çekici hikâyeli It Takes Two'ya göz atabilirsiniz. 2 kişi oynanan yapımda, büyü etkisiyle oyuncak bebeğe dönüşen bir çiftin maceralarını deneyimliyoruz.

Battlefield serisi

Geliştirici: EA, DICE, Criterion,Visceral Games, Neowiz Games

EA, DICE, Criterion,Visceral Games, Neowiz Games Türü: FPS, Aksiyon

En çok sevilen FPS serilerinden biri olan Battlefield'ın çoğu oyununa EA Play aboneliği yoluyla ulaşmanız mümkün. Bu yüzden tek bir oyunu eklemek yerine serinin genelini koyalım dedik. BF 2042'den efsane oyun Battlefield 3'e kadar birçok yapımı deneyimleyebilirsiniz.

Titanfall 2

Geliştirici : Respawn

: Respawn Türü: FPS, Macera

FPS, Macera Çıkış tarihi : 28 Ekim 2016

: 28 Ekim 2016 Metacritic puanı: 89

Titanfall 2, oyun tarihinin en iyi hikâyeli oyunlarından biri olarak nitelendiriliyor. FPS türündeki bu oyunda, kocaman makinelerin yer aldığı bir geleceğe gidiyoruz. Burada Jack Cooper isimli tüfekçiyi kontrol ediyoruz. Oyun, onun BT-7274 isimli titan ile bağ kurmasını ve beraber yaşadıklarını anlatıyor.

EA Play’de sunulan diğer öne çıkan oyunlar:

A Way Out

Star Wars Battlefront 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

EA Sports FC 24

NHL 25

EA Sports College Football 25

EA Sports WRC 24

Immortals of Aveum

EA Sports PGA Tour

NFS serisi

Crysis serisi

Sea of Solitude

Dragon Age serisi

Unravel serisi

EA Play'den erişebileceğiniz en iyi oyunlardan bazıları bu şekildeydi. Tabii ki çok daha fazla oyun var. İsterseniz abonelikteki tüm oyunları buradaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz. Peki ne düşünüyorsunuz? Sizce EA Play'deki oyunlar verilen paraya değer mi?