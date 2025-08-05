Oyun fiyatlarının karşılanamayacak seviyelere gelmesinin ardından aylık abonelik hizmetleri oyunseverler tarafından sıkça tercih edilmeye başladı. En büyük oyun şirketlerinden biri olan Electronic Arts’ın “EA Play” ismini verdiği üyeliği de bunlardan biri. EA Play’e aylık belli bir ücret ödüyorsunuz ve EA’in oyunlarını içeren “Oynama Listesi” isimli kütüphaneye erişebiliyorsunuz.
EA Play aboneliğinden oyun devinin sevilen onlarca farklı oyununa erişmeniz mümkün. Biz de bu içeriğimizde EA Play’deki en iyi oyunlardan bazılarını sizler için derledik. Aşağıdaki oyunlara bakarak EA Play’i almanın mantıklı olup olmadığına karar verebilirsiniz. Gelin listeye göz atalım.
En iyi EA Play oyunları
- EA Sports FC 25
- F1 24
- Star Wars Jedi: Survivor
- EA Sports Madden NFL 25
- Tales of Kenzera: ZAU
- Dead Space Remake
- GRID Legends
- Mass Effect Legendary Edition
- It Takes Two
- Battlefield serisi
- Titanfall 2
EA Sports FC 25
- Geliştirici: EA Kanada, EA Romanya
- Türü: Futbol
- Çıkış tarihi: 27 Eylül 2024
- Metacritic puanı: 76
Tabii ki listeye Electronic Arts'ın en sevilen serilerinden biriyle başlamak gerek. Eskiden FIFA olarak bilinen ama son birkaç yıldır EA Sports FC ismiyle karşımıza çıkan futbol oyunlarına abonelikten erişebiliyorsunuz. EA Sports FC 25'te ister tek başınıza, ister başkalarıyla maçlar yapabilir, Ultimate Team başta olmak üzere farklı farklı modlarla futbol deneyimini detaylı bir şekilde yaşayabilirsiniz.
F1 24
- Geliştirici: Codemasters
- Türü: Spor, Formula 1
- Çıkış tarihi: 31 Mayıs 2024
- Metacritic puanı: 72
Dünyanın en büyük motor sporu organizasyonu Formula 1'in oyunları da Electronic Arts tarafından geliştiriyor. Eğer F1 meraklısıysanız F1 24 gibi oyunları EA Play'de görmek sizi mutlu edecektir. F1 24 yarışın aksiyonunu dibine kadar yaşamanızı sağlıyor.
Star Wars Jedi: Survivor
- Geliştirici: Respawn
- Türü: Aksiyon, souls-like, aksiyon, macera
- Çıkış tarihi: 28 Nisan 2023
- Metacritic puanı: 85
2019'da piyasaya sürülen ve çok beğenilen Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devamı niteliğindeki Survivor, EA Play üzerinden erişilebiliyor. Bu oyunda da bir Jedi olan Cal Kestis'in yaşadıkları konu ediniliyor.
EA Sports Madden NFL 25
- Geliştirici: Tiburon
- Türü: Spor
- Çıkış tarihi: 16 Ağustos 2024
- Metacritic puanı: 70
Amerikan futbolu sevenlerin yakından tanıdığı Madden serisine de EA Play aboneliğinden ulaşmak mümkün. İsterseniz kariyer modu isterseniz de farklı oyuncularla oynayarak bu sporu derin bir şekilde deneyimleyebileceksiniz.
Tales of Kenzera: ZAU
- Geliştirici: Surgent Studios
- Türü: Metroidvania, macera, aksiyon
- Çıkış tarihi: 23 Nisan 2024
- Metacritic puanı: 76
2024'te piyasaaya sürülen Tales of Kenzera: ZAU, babasını dirilteceğine söz veren Ölüm Tanrısı Kalunga'ya adak olarak üç canavarın ruhunu ele geçirmek zorunda olan Zau adlı genç bir şamanın hikayesini konu alıyor. Farklı bir oyun arayanlara yönelik bir yapım diyebiliriz.
Dead Space Remake
- Geliştirici: EA Motive
- Türü: Korku, uzay, üçüncü şahız
- Çıkış tarihi: 27 Ocak 2023
- Metacritic puanı: 89
Korku ve bilim kurgu türünü birleştiren en iyi oyunlardan biri olan Dead Space, 2023'te günümüze uygun hâle getirilmişti. Bu oyunda USG Ishimura isimli uzay gemisini onarma görevi bulunan Isaac Clarke'ın rolüne bürünüyoruz ve gemide aslında korkunç şeyler yaşandığını keşfediyoruz.
GRID Legends
- Geliştirici: Codemasters
- Türü: Yarış, spor,
- Çıkış tarihi: 24 Şubat 2022
- Metacritic puanı: 76
Araba yarışı türü meraklılarının çok sevdiği GRID Legends oyunu da EA Play abonelerine sunulan yapımlardan. İster tek ister arkadaşlarınızla aksiyon dolu yarışlara katılabilirsiniz.
Mass Effect Legendary Edition
- Geliştirici: BioWare
- Türü: Hikâte, aksiyon, uzay, RPG
- Çıkış tarihi: 14 Mayıs 2021
- Metacritic puanı: 87
En iyi hikâyeye sahip oyunlar listesinde illa ki göreceğiniz efsane Mass Effect serisinin 3 oyununu ve DLC'leri bir araya getiriyor. Eğer sıkılmadan saatler geçirmek istiyorsanız ve hikâyeli oyunları seviyorsanız kesinlikle bu 3'lemeyi denemelisiniz.
It Takes Two
- Geliştirici: Hazelight Studios
- Türü: Eşli, platform, bulmaca, hikâyeli, macera
- Çıkış tarihi: 25 Mart 2021
- Metacritic puanı: 88
Eğer arkadaşınızla oynayacak bir oyun arıyorsanız 2021 Yılın Oyunu Ödülü'nü kazanan acayip eğlenceli ve dikkat çekici hikâyeli It Takes Two'ya göz atabilirsiniz. 2 kişi oynanan yapımda, büyü etkisiyle oyuncak bebeğe dönüşen bir çiftin maceralarını deneyimliyoruz.
Battlefield serisi
- Geliştirici: EA, DICE, Criterion,Visceral Games, Neowiz Games
- Türü: FPS, Aksiyon
En çok sevilen FPS serilerinden biri olan Battlefield'ın çoğu oyununa EA Play aboneliği yoluyla ulaşmanız mümkün. Bu yüzden tek bir oyunu eklemek yerine serinin genelini koyalım dedik. BF 2042'den efsane oyun Battlefield 3'e kadar birçok yapımı deneyimleyebilirsiniz.
Titanfall 2
- Geliştirici: Respawn
- Türü: FPS, Macera
- Çıkış tarihi: 28 Ekim 2016
- Metacritic puanı: 89
Titanfall 2, oyun tarihinin en iyi hikâyeli oyunlarından biri olarak nitelendiriliyor. FPS türündeki bu oyunda, kocaman makinelerin yer aldığı bir geleceğe gidiyoruz. Burada Jack Cooper isimli tüfekçiyi kontrol ediyoruz. Oyun, onun BT-7274 isimli titan ile bağ kurmasını ve beraber yaşadıklarını anlatıyor.
EA Play’de sunulan diğer öne çıkan oyunlar:
- A Way Out
- Star Wars Battlefront 2
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- EA Sports FC 24
- NHL 25
- EA Sports College Football 25
- EA Sports WRC 24
- Immortals of Aveum
- EA Sports PGA Tour
- NFS serisi
- Crysis serisi
- Sea of Solitude
- Dragon Age serisi
- Unravel serisi
EA Play'den erişebileceğiniz en iyi oyunlardan bazıları bu şekildeydi. Tabii ki çok daha fazla oyun var. İsterseniz abonelikteki tüm oyunları buradaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz. Peki ne düşünüyorsunuz? Sizce EA Play'deki oyunlar verilen paraya değer mi?