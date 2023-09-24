Hayatı, içinde yaşadığımız dünyayı ve hatta kendimizi anlamlandırmak mutlaka bir ucundan felsefe ile ilgilenmeliyiz. Elbette bu işler bir günde olmaz ve bir kitap okuyup hemen filozof olamazsınız. Fakat felsefe kitapları ve felsefe romanları okumaya başlayarak bu yoldaki ilk adımınızı atabilirsiniz.

İnsanlık var olduğu günden beri düşünüyor. Düşündükçe sorgulayan insan sorular soruyor ve işte böylece felsefe ortaya çıkıyor. Bugün felsefe ayrı bir disiplin olarak kabul ediliyor olsa bile aslında bilimden sanata aklınıza gelen gelmeyen her şeyin başlangıcı felsefedir. Bu nedenle aslında hayat hakkında bir şeyler anlamak istiyorsak felsefe kitapları ve felsefe romanları okumalıyız.

Elbette gidip çuval çuval felsefe kitapları ve felsefe romanları alıp bunları hızlıca okursanız yarın Platon olarak uyanmazsınız. Fakat fark edersiniz ki kurgusal ya da teorik bir metin de olsa okuduğunuz her satır aslında size daha önce hiç görmediğiniz bir ışığın yönünü gösteriyor. Gelin hayata daha farklı bakmanızı sağlayacak felsefe kitapları ve felsefe romanlarından bazılarına yakından bakalım.

Okunması gereken felsefe kitapları ve felsefe romanları:

Felsefe kitapları: Felsefeye Giriş - Nigel Warburton Felsefenin Kısa Tarihi - Nigel Warburton Büyük Filozoflar - Stephen Law Felsefe Tarihi: Antik Yunan - Umberto Eco & Riccardo Fedriga Felsefe Sorunları - Bertrand Russell Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe - Edmund Husserl Felsefe Aracılığıyla Düşünme - Chris Horner & Emrys Westacott Devlet - Platon İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma - David Hume Cahil Filozof - Voltaire Gönüllü Kulluk Üzerine Bir Söylev - Etienne De La Boetie Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üstüne - John Stuart Mill Mutluluğun Kazanılması - Farabi Felsefe Konuşmaları - Denis Diderot

Felsefe romanları: Körlük - Jose Saramago Franz Kafka - Dönüşüm Nietzsche Ağladığında - Irvin D. Yalom Yabancı - Albert Camus Bulantı - Jean Paul Sartre



Felsefeye Giriş - Nigel Warburton

Felsefe nedir diye merak ediyorsanız okumanız gereken ilk kitap Felsefeye Giriş’tir. Kitap boyunca karşınıza pek çok farklı soru çıkacak ve aslında bunların yanıtlarının değil, sorunun ta kendisinin ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız.

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Felsefenin Kısa Tarihi - Nigel Warburton

Felsefenin Kısa Tarihi adı hepinizi korkutmuş olsa bile merak etmeyin, yazar Nigel Warburton binlerce yıllık bir geçmişi olan felsefe tarihini, özellikle batı dünyasındaki yansımalarını en sade haliyle okuyucuyla buluşturuyor. Kronolojik sıralaması sayesinde felsefe dünyasının nasıl geliştiğine şahit olacaksınız.

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Büyük Filozoflar - Stephen Law

Felsefenin ne olduğunu anlamanın sırrı aslında onu oluşturan filozofları anlamaktan geçer. Çünkü bu insanlar dönemlerinde gerçekten de eşi benzeri olmayan sorular sorarak yeni bir dünyanın kapılarını aralamaya çalıştılar. İşte Büyük Filozoflar kitabında bu isimler arasından en ünlü 50 tanesiyle tanışıyoruz.

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Felsefe Tarihi: Antik Yunan - Umberto Eco & Riccardo Fedriga

Felsefe Tarihi aslında Umberto Eco ve Riccardo Fedriga tarafından kaleme alınmış son derece başarılı bir seridir. Seri, Antik Yunan dönemi felsefesinden başlıyor ve adım adım ilerleyerek günümüz dünyasına doğru bir ışık tutmayı hedefliyor.

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Felsefe Sorunları - Bertrand Russell

Felsefe Sorunları kitabı cevabı kolay gibi görünen ama aslında yanıtlaması imkansız olan bir soru soruyor ve bunun yanıtını arıyor; gerçekten de herkesin kabul edebileceği kesin bir doğru var mı? İşte bu tek soru üzerinden dalgalar gibi akan sayfalarda sorunun yanıtını imkansız hale getiren engelleri görüyorsunuz.

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Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe - Edmund Husserl

Edmund Husserl, Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe isimli kitabında doğalcılık, tarihselcilik, pozitivizm, skeptisizm gibi kavramlara sert bir giriş yapıyor. Asıl odaklandığı konu ise araştırma dürtüsünün bir felsefeden mi yoksa şeylerden mi geldiği gerçeği?

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Felsefe Aracılığıyla Düşünme - Chris Horner & Emrys Westacott

Chris Horner ve Emrys Westacott, kaleme aldıkları Felsefe Aracılığıyla Düşünme adlı eserde genel kabul görmüş bir tabuyu yıkıyor ve aslında felsefi düşünmenin herkes tarafından gerçekleştirilebileceğini savunuyor. Oldukça sade bir dile sahip olan bu kitabı okuduktan sonra gerçekten de kendinizi derin derin düşünürken bulacaksınız.

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Devlet - Platon

Platon tarafından günümüzden binlerce yıl önce kaleme alınan Devlet adlı eser, felsefe kitaplarının temelini oluşturuyor. Burada anlatılan bir devlet yapısı gibi görünse bile aslında hayatımıza dair tüm kavramların temel dayanak noktalarının tanımlandığı bir sözlük gibi.

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İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma - David Hume

Kendine özgü benzersiz düşüncelere sahip bir filozof olan David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma adlı kitabında aslında tam da bu bilinen düşüncelerine keskin bir açıklama yapmayı hedefliyor. Bu kitap aynı zamanda kendisinin ustalık eseri olarak kabul edilir.

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Cahil Filozof - Voltaire

Dünya tarihinde unutulmaz izler bırakmış Fransız yazar Voltaire, Cahil Filozof kitabını tam 72 yaşında yazdı. Yazar, kitap boyunca tüm hayatını masaya yatırıyor ve emin oldukları ile kuşku duydukları üzerinden bir tartışma yaratıyor. Kitabın yolculuğu ise ilginç bir şekilde ‘Ben kimim?’ sorusu ile başlıyor.

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Gönüllü Kulluk Üzerine Bir Söylev - Etienne De La Boetie

Etienne De La Boetie, Gönüllü Kulluk Üzerine Bir Söylev isimli eserinde felsefenin pek de aklımıza gelmeyen bir noktası olan siyaset alanı üzerine düşüncelerini aktarıyor. İktidar olgusu üzerinden başlayan bu düşünceler ideolojik dayanaklar ve hegemonyaya varan geniş bir kavram haritasını kapsıyor.

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Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üstüne - John Stuart Mill

19. yüzyılda yaşamış en önemli filozoflardan bir tanesi olan kabul edilen John Stuart Mill, Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üstüne eserinde adından da anlaşılacağı üzere, toplumda yanlış bile olsa düşüncelerimizi özgürce söylememizin gerekli olup olmadığı üzerine düşüncelerini aktarıyor.

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Mutluluğun Kazanılması - Farabi

İslam Altın Çağı’nın en önemli filozoflarından bir tanesi olarak kabul edilen Farabi, Antik Yunan filozoflarından ilham alarak geliştirdiği düşünceleri ile batı dünyasında Orta Çağ’ı aydınlatmıştır. Mutluluğun Kazanılması adlı eseri ise insanın her iki dünyada da nasıl mutlu olacağı sorusuna odaklanır.

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Felsefe Konuşmaları - Denis Diderot

18. yüzyıl aydınlanma döneminin en önemli filozoflarından Denis Diderot’un Felsefe Konuşmaları eseri, aslında kendisinin; evrim, evren, ölüm, yaşam, tanrı ve ruh gibi pek çok farklı konudaki düşüncelerini içeren birden fazla metinden oluşur.

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Körlük - Jose Saramago

Bir adam ansızın kör olur ve kendini beyaz bir boşluğun ortasında bulur. Aslında bu bir salgındır ve herkes kör olmuştur. Bütün ülke kaosa teslim olur. Biri çocuk yedi kişi bir şekilde hayatta kalmak için yola çıkarlar ve onlara gözü gören tek kişi olan bir kadın rehberlik eder.

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Franz Kafka - Dönüşüm

‘Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu.’ Belki de dünyanın en meşhur roman cümlesi ile başlayan Dönüşüm, okumazsanız çok ama çok şey kaybedeceğiniz kitaplardan bir tanesi.

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Nietzsche Ağladığında - Irvin D. Yalom

Irvin D. Yalom tarafından kaleme alınan Nietzsche Ağladığında romanındaki bazı karakterlerimiz Sigmund Freud, Josef Breuner ve Lou Andreas gibi isimler. Bu isimler ve Nietzsche roman boyunca biraz kurgu biraz gerçek olayların içinde hayret veren diyaloglara imza atıyorlar.

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Yabancı - Albert Camus

Albert Camus’nun 1942 tarihli Yabancı romanı bir dönem gençliğinin sesi olmuştu. Romanda anlatılan bitmeyen anlam arayışı, dış dünyadan kopuş ve yabancılık hissi aslında aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bugün bile hepimizin yaşadığı en gerçek duyguların bir yansımasını sunuyor.

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Bulantı - Jean Paul Sartre

Jean Paul Sartre’ın ilk kitabı olan Bulantı, günlük biçiminde kaleme alınmış bir eser. Hikayedeki ana karakterimiz Roquentin'in dünyaya karşı duyduğu tiksintiyi okuduğumuz kitap boyunca aslında bu tiksintinin hedefinin dış dünya ile hiçbir ilgisi olmadığını görüyoruz.

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Hayatı, dünyayı ve kendini anlamak isteyenlerin mutlaka okuması gereken felsefe kitapları ve felsefe romanlarından bazılarını listeledik. Elbette bu listede daha pek çok farklı kitap olabilirdi. Listemizde olmasını istediğini kitapları yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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