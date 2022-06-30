Gerçek bir gitar tutkunuysanız ve uzun yıllardır gitarla ilgileniyorsanız zaten favori bir markanız vardır. Ancak gitar çalmaya ve bu enstrümanla ilgilenmeye yeni başladıysanız hangi markanın daha iyi olduğu konusunda kafanız karışabilir. Gelin dünyanın en iyi gitar markalarına ve onları bu kadar iyi yapan özelliklere yakından bakalım.

Pek çok kişi ilk gençlik döneminde hobi olarak gitar çalmaya başlar. Bazıları bir süre tıngırdattıktan sonra bırakır, bazıları ise sabırla bu enstrümanı öğrenmeye ve ilgilenmeye devam ederek gerçek bir tutkuna dönüşür. Gerçek gitar tutkunlarının zaten favori bir gitar markası vardır ve diğer markalarla arasındaki farklı bilirler. Ancak yeni başlayanların iyi bir gitarın özellikleri konusunda kafası biraz karışık olabilir.

Elbette her gitar markasının kendine ait benzersiz özellikleri var. Ancak bir de dünyanın en iyi gitar markaları var. Music Critic internet sitesi, dünyanın en iyi gitar markalarından oluşan bir liste hazırladı. Bu liste için pek çok gitar markası işin uzmanları tarafından tüm detaylarıyla incelendi ve gerçekten iyi olanlar seçildi. Gelin dünyanın en iyi gitar markalarına ve onları bu kadar iyi yapan özelliklere yakından bakalım.

Dünyanın en iyi gitar markaları:

Gibson:

1902 yılında kurulmuş olan Gibson gitar markası, arktop gitarları icat eden ve ilk oyuk gövdeli elektro gitarları üreten markadır. Gitar konusunda her zaman yenilikçi çalışmalara imza atan Gibson, pek çok yeniliğin öncüsü olmuş ve Metallica, Bob Marley gibi grup ve sanatçılar tarafından kullanılmıştır.

Guild:

1952 yılında kurulmuş olan Guild, ilk olarak kemer üstü caz gitarlar yaparak piyasaya girdi. 1960’lı yıllarda folk ve blues için gitarlar üreterek 60’lı yılların sonunda elektro gitar yapmaya başladı. Özellikle 1960’lı ve 1970’li yıllara damga vura Guild gitarlarını Tom Waits ve Billy Joe Armstrong gibi pek çok isim kullanmıştır.

Seagull:

Godin gitarlarının bir alt markası olarak üretim yapan Seagull, 30 yıldan uzun süredir akustik ve elektro akustik gitar üretiyor. Seagull gitarlarının en büyük özelliği, akort tutarlılığı sağlayan özel yapısıdır. Gövdesi düz tepeli değil, ses deliğinin etrafından kıvrılan bir yapıdadır. Kim Deal ve James Blunt gibi akustik gitar sanatçıları tarafından kullanılmıştır.

Yamaha:

Yamaha 130 yıl önce Japon sanatçılar için piyano ve kamış org üreterek müzik sektörüne adım attı. 1940’lı yıllardan itibaren gitar üretmeye başladı ve satış rekorları kırdı. Yamaha markasının en büyük özelliği, başlangıç seviyesi gitarlarının uygun fiyatlı ve kaliteli olması. Duran Duran, Earth Wind and Fire gibi gruplar tarafından kullanılan usta işi modelleri de vardır.

Ovation:

Ovation yeni bir şirket sayılır ancak ürettiği akustik ve elektro akustik gitarlarda aerodinamik konusunda o kadar önemli adımlar attı ki dünyanın en iyileri arasına hızla girdi. Çok daha kompozit bir gövde yapısına sahip olan Ovation gitarlarda bulunan birden çok ses deliği, akustik performansı bambaşka bir noktaya getirdi.

Washburn:

Washburn, 1880’li yıllarda kurulmuş bir marka olmasına rağmen ilk yıllarda yalnızca özelleştirme ve onarım yapıyordu. Sonraki yıllarda imza attıkları tamamı ahşap konstrüksiyondan oluşan drednot tasarımları ise onların özellikle akustik bas gitarlar arasında öne çıkmasını sağladı.

Fender:

Fender hem uzun yıllardır gitar üretiyor hem de bu dünyada son derece popüler. Birkaç kötü anılan modeli olsa bile bugün gitar denilince akla gelen ilk markadalardan. Buddy Holly ve Jimi Hendrix gibi isimler tarafından kullanıldığı için Fender gitarları buram buram nostalji ve otantik rock kokuyor.

Epiphone:

140 yıldan uzun süredir piyasada olan Epiphone, ilk zamanlar lavta ve keman üretiyordu. Gitar yapmaya başladıktan sonra önce Gibson’un en büyük rakibi, daha sonra alt markası haline geldi. Ürettikleri neredeyse her model olumlu eleştiriler aldı ve bu nedenle dünyanın tartışmasız en iyi gitar markalarından biri olmayı başardı.

ESP:

Kısaca ESP olarak bilinen Electric Sound Products markası, Japonya merkezli bir şirket olmasına rağmen Kaliforniya’da bulunan ikinci merkezi sayesinde adını duyurmaya ve New York’lu sanatçılar için özel gitarlar yapmaya başlamıştır. George Lynch, James Hetfield gibi isimler tarafından kullanılmıştır.

Gretsch:

Kuruluşu çok daha eski olmasına rağmen 1930’larda gitar üretimine başlayan Gretsch, 1950’li yıllarda popüler oldu. Televizyon yayınlarının arttığı dönemde Eddie Cochran ve Elvis Presley gibi isimlerin Gretsch gitarları kullanması sayesinde markanın modelleri ile rock n roll ayrılmaz bir bütün haline geldi.

Ibanez:

Uzun yıllardır piyasada olan Ibanez markası; 130’dan fazla akustik, 300’den fazla elektro ve yaklaşık 160 bas gitar modeli ile en çok üretim yapan markaların başında geliyor. Ibanez Salvador adıyla Latin tarzı akustik gitarlar da üreten marka, enstrüman endüstrisinin kalbi olarak kabul ediliyor.

Paul Reed Smith:

Luthier Paul Reed Smith’in üniversite yıllarında kendi kendine el yapımı gitarlar yaparak başladığı yolculuğun bir ürünü olan Paul Reed Smith markası, adını Carlos Santana ile duyurmuştur. Özel akçaağaçlar kullanarak üretim yapan Paul Reed Smith’in bugün bile bazı gitar modelleri el yapımıdır.

Martin:

Martin, gitar dünyasındaki en eski markalardan bir tanesidir ve sayısız farklı modele imza atmıştır. Akustik ve elektro akustik denilince akla gelen ilk marka olan Martin, başlangıç seviyesi gitarlarıyla öne çıkıyor. Başlangıç seviyesi olmalarına rağmen Martin gitarları hem harika bir ses performansına hem de uzun süreli bir kullanıma sahiptir. Elbette zamanında Elvis Presley gibi isimler tarafından kullanılmış modelleri de vardır.

Taylor:

40 yıldan uzun zamandır üretim yapan Taylor, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir numaralı akustik gitar markasıdır. Kendi tasarım konseptlerine sahip olan Taylor, pek çok yenilikçi özelliğin öncüsü olmuştur. Özellikle uygun fiyatlı başlangıç gitarlarıyla dikkat çeker.

Rickenbacker:

Çelik telli gitarlar konusunda tam bir uzman olan Rickenbacker, 1950’li yıllarda rock n roll sahnelerine girince pek çok farklı modele daha imza attı. John Lennon, Rickenbacker Capri modeli ile sahneye çıktıktan sonra markanın önlenemez yükselişi başladı. Paul McCartney, Sex Pistols gibi grupların ve sanatçıların da Rickenbacker kullanması ile birlikte rock müzik ile marka arasında ayrılmaz bir bağ kuruldu.

Dünyanın en iyi gitar markalarını listeleyerek kısaca onları bu kadar iyi yapan özelliklerinden bahsettik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz favori gitar markasını ve modelini yorumlarda paylaşabilirsiniz.