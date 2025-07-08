Eskiye kıyasla daha fazla insanın tükettiği podcast içerikler giderek daha da yaygın hâle geliyor. Peki en iyi podcast dinleme uygulamaları hangileri?

Yolda, sporda ya da sadece evde dinlenirken yeni şeyler öğrenmenin veya keyifli sohbetlere eşlik etmenin en popüler yollarından biri hâline gelen podcast'ler, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Her geçen gün daha da zenginleşen içerik dünyasında, ilgi alanlarınıza uygun bir podcast bulmak artık çok daha kolay.

Peki bu sesli dünyaya açılan kapınız olacak en iyi podcast dinleme uygulamaları hangileri? Sizin için en kullanışlı ve popüler seçenekleri artıları ve eksileriyle beraber bir araya getirdik.

Spotify

Müzik denince akla ilk gelen platformlardan biri olan Spotify, podcast alanında da oldukça iddialı. Müzik ve podcast'leri tek bir uygulamada buluşturması, milyonlarca kullanıcı için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Artıları

Geniş bir yerli ve yabancı podcast arşivi.

Müzik ve podcast listelerinizi bir arada yönetebilme.

Kullanıcı dostu ve şık bir arayüz.

"Podcast'ler için En Popülerler" gibi listelerle yeni yayınlar keşfetme kolaylığı.

Eksileri

Ücretsiz sürümde reklamların olması.

Sadece podcast'lere odaklanan bir uygulama arayanlar için müzik özelliklerinin kalabalık gelmesi.

Apple Podcasts

Apple ekosisteminin bir parçasıysanız, iPhone, iPad veya Mac'inizde varsayılan olarak gelen bu uygulama sizin için en ideal seçenek olabilir. Sade arayüzü ve kullanım kolaylığı ile en çok tercih edilen uygulamaları konumunda.

Artıları

Tamamen ücretsiz ve reklamsız bir deneyim.

Geniş bir podcast kütüphanesine sahip.

Apple cihazları arasında kusursuz senkronizasyon.

Çevrimdışı dinlemek için kolayca bölüm indirebilme.

Eksileri

Öncelikli olarak Apple kullanıcıları için tasarlanmış olması.

Diğer platformlardaki bazı gelişmiş özellikleri barındırmaması.

Google Podcasts

Android kullanıcıları için Apple Podcasts'in en güçlü alternatifi olan Google Podcasts, basitliği ve tamamen ücretsiz olmasıyla dikkat çekiyor. İnternet tarayıcısı üzerinden de erişilebilir olması, platformlar arası geçişi kolaylaştırıyor.

Artıları

Tamamen ücretsiz ve reklamsız.

Sade, temiz ve kullanışlı bir arayüz.

Android, iOS ve web üzerinden erişim imkânı.

Eksileri

Diğer bazı uygulamalara göre daha az gelişmiş özelliğe sahip olması. (örneğin özel çalma listeleri oluşturma)

Castbox

Hem ücretsiz hem de zengin özellikli bir deneyim sunan Castbox, podcast tutkunları arasında oldukça popüler bir seçenek. Güçlü arama motoru ve kullanıcı etkileşimini öne çıkaran yapısıyla öne çıkıyor.

Artıları

Uygulama içi arama motoru sayesinde podcast bölümlerinin içinde bile arama yapabilme.

Geniş bir podcast ve radyo arşivi.

Kullanıcıların yorum yapıp etkileşime girebildiği sosyal bir platform olması.

Eksileri

Arayüzü, minimalist tasarım sevenler için biraz karmaşık gelebilir.

Ücretsiz sürümde reklamlar mevcut.

Pocket Casts

Görsel olarak çekici arayüzü ve güçlü özellikleriyle bilinen Pocket Casts, podcast dinleme deneyimini ciddiye alanlar için harika bir seçenek. Platformlar arası senkronizasyon özelliği, farklı cihazlar arasında kaldığınız yerden devam etmenizi sağlıyor.

Artıları

Çapraz platform desteği ve mükemmel senkronizasyon.

Ses yükseltme ve sessizlikleri atlama gibi kullanışlı ses özellikleri.

Gelişmiş filtreleme ve çalma listesi seçenekleri.

Şık ve özelleştirilebilir bir arayüz.

Eksileri

Birçok özelliği ücretsiz olsa da bazı gelişmiş temalar ve ikonlar için "Plus" aboneliği gerektirmesi.

Podcast dinlemek ücretli mi?

Çoğunlukla hayır. Bu listedeki uygulamaların hepsi, on binlerce podcast'i ücretsiz olarak dinlemenize olanak tanır.

Bir podcast'i internet olmadan dinleyebilir miyim?

Evet. Neredeyse tüm podcast uygulamaları, Wi-Fi'a bağlıyken istediğiniz bölümleri indirmenize ve daha sonra internet bağlantınız olmadığında (çevrimdışı) dinlemenize olanak tanır.

En fazla Türkçe podcast hangi uygulamada?

Spotify, Türkiye'deki popülerliği ve yerli içerik üreticileriyle yaptığı anlaşmalar sayesinde en geniş Türkçe podcast arşivlerinden birine sahiptir. Bununla birlikte Apple Podcasts ve Google Podcasts gibi platformlarda da fazlasıyla Türkçe podcast yer almakta.