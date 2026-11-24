Oyun oynamayı seviyorsunuz ama hangi Xbox'ı alacağınıza bir türlü karar veremiyor musunuz? Bir yanda güçlü donanımıyla Series X, diğer yanda daha kompakt yapısı ve uygun fiyatıyla Series S...

Üstelik kontrolcüden depolama kartına kadar işin içine giren pek çok aksesuar da var!

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Merak etmeyin, bu rehberle 2026'nın en iyi Xbox markalarını inceleyip sizin için hangi kontrolcünün ve aksesuarı tercih etmeniz gerektiğine karar veriyoruz.

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Xbox Series X ve Series S Arasındaki Fark Nedir? - 2026

Microsoft'un yeni nesil cephesinde iki temel seçenek bulunuyor: Series X ve Series S. Aynı oyun dünyasını paylaşsalar da donanım kasları, çözünürlük hedefleri ve saklama alanları birbirinden ayrılıyor. Tabii son karar, sizin ekranınızın ve oyun zevkinizin elinde.

Series X ve Series S Çözünürlük Hedefleri Nasıl Ayrışıyor?

Aradaki en büyük farklardan biri görüntü kalitesi. Xbox Series X, oyunlarda gerçek 4K çözünürlüğü hedeflerken Series S daha çok 1440p çözünürlük için tasarlanmış. Series S, uygun içeriklerde görüntüyü 4K çözünürlüğe yükseltebiliyor ve iki konsol da desteklenen oyunlarda 120 FPS seviyesine ulaşabiliyor.

Disk Sürücüsü Hangi Xbox Modelinde Bulunuyor?

Oyun kutularını rafta dizmeyi seviyorsanız ya da ikinci el disk kovalıyorsanız bu kısım kritik. Klasik siyah Xbox Series X 1 TB modelinde 4K UHD Blu-ray disk sürücüsü yer alıyor. 2 TB Galaxy Black özel sürümde de disk sürücüsü mevcut. Buna karşılık beyaz 1 TB Xbox Series X Digital Edition'da disk sürücüsü bulunmuyor. Series S modellerinin tamamı ise yalnızca dijital oyunlar için üretilmiş, yani fiziksel disk takamıyorsunuz.

Dahili SSD Kapasiteleri Modeller Arasında Nasıl Değişiyor?

Yeni nesil oyunların kapladığı alan malum, bazen tek bir yapım yüzlerce gigabaytı bulabiliyor. Xbox Series S, 512 GB ve 1 TB SSD seçenekleriyle satışa sunulurken Series X tarafında 1 TB ve 2 TB alternatifleri bulunuyor. İşletim sistemi ve sistem dosyaları da alandan pay aldığı için kutuda yazan rakamın tamamı size kalmıyor. Çok fazla oyun biriktirmiyorsanız 512 GB Series S başlangıç için idare eder ama Game Pass'te sürekli yeni oyun indirip deniyorsanız 1 TB veya 2 TB seçenekleri çok daha rahat ettirir.

Xbox'ta Quick Resume, FPS Boost ve Auto HDR Nasıl Çalışır?

Xbox'ı yalnızca donanım gücü için seçmiyorsanız güzel bir haberimiz var. Microsoft'un yazılımsal dokunuşları da günlük oyun keyfini bayağı kolaylaştırıyor. Özellikle oyunlar arası zıplamayı sevenler için Quick Resume, eski yapımlara geri dönenler içinse FPS Boost ve Auto HDR oldukça işlevsel.

Quick Resume Oyun Geçişini Nasıl Hızlandırır?

Forza Horizon'da viraj alırken arkadaşlarınızın sizi çevrimiçi bir oyuna davet ettiğini düşünün. Normal şartlarda mevcut oyunu kapatıp diğerine geçmeniz, sonra da kaldığınız yere dönmek için tekrar yükleme ekranı beklemeniz gerekir. Quick Resume tam burada devreye giriyor. Bu özellik, desteklenen oyunların anlık durumunu hafızada tutarak aralarında hızlıca geçiş yapmanızı sağlıyor. Geri döndüğünüzde her şeyi baştan açmak yerine kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Yalnız sunucu bağlantısı zaman aşımına uğrayabildiği için oyuna yeniden bağlanmanız gerekebiliyor.

FPS Boost Eski Oyunlarda Neyi Değiştirir?

Eski nesil Xbox oyunlarını yeni konsolda daha akıcı oynamak istiyorsanız FPS Boost tam size göre. Bu teknoloji, desteklenen geriye dönük uyumlu oyunlarda kare hızını artırarak daha yumuşak bir oynanış sunuyor.

Örneğin normalde 30 FPS çalışan bazı oyunlar FPS Boost ile 60 FPS seviyesine çıkabiliyor, desteklenen bazı yapımlarda 120 FPS bile görülebiliyor. Tabii her eski oyunda bu özellik açık değil. Ayrıca bazı oyunlarda akıcılık artarken çözünürlük gibi başka ayarlarda esneme yapılabiliyor.

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Auto HDR Hangi Oyunlarda Devreye Giriyor?

Eskiden çıkmış ama hâlâ severek oynadığınız oyunların görüntüsüne biraz canlılık katmak ister misiniz? Auto HDR tam olarak bu işe yarıyor. Doğal HDR desteği bulunmayan, uyumlu SDR oyunlara otomatik HDR iyileştirmesi uygulayarak renk derinliğini ve parlaklığı daha zengin hale getirebiliyor. Bunun için televizyonunuzun veya monitörünüzün de HDR desteklemesi şart. Her geriye dönük uyumlu oyunda çalışmıyor ama destekleyen yapımlarda isterseniz bu özelliği ayarlardan açıp kapatabiliyorsunuz.

Microsoft Xbox Kontrolcüleri ve Depolama Aksesuarları Nasıl Ayrışıyor?

Konsolu aldıktan sonra kurulumu kendi tarzınıza göre şekillendirmek isteyebilirsiniz. Rekabetçi oyunlarda daha fazla kontrol arıyorsanız kontrolcü seçimi, geniş bir arşive sahipseniz depolama kapasitesi ön plana çıkıyor. Kendi aksesuarlarının yanında Seagate ve WD gibi markaların seçenekleri de masada.

Xbox Elite Serisi Kontrolcü Hangi Özellikleri Sunuyor?

Standart Xbox kontrolcüsü çoğu oyuncu için gayet yeterli. Ama rekabetçi maçlarda milisaniyelerin ve ekstra tuşların peşindeyseniz Xbox Elite Wireless Controller Series 2'ye göz atabilirsiniz. Değiştirilebilir analog başlıklar, arka paddle tuşlar ve ayarlanabilir tetik kilitleri gibi pek çok özelleştirme sunuyor, hatta analog çubukların sertliğini bile kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Xbox Accessories uygulaması üzerinden tuş atamaları yapıp üç farklı profil kaydedebiliyorsunuz.

Microsoft Depolama Genişletme Kartı Nasıl Takılır?

Konsolda yer kalmadığında sevdiğiniz oyunları silmek insanın içini acıtıyor, neyse ki bunun için başka bir yol daha var. Microsoft'un Seagate ve WD iş birliğiyle sunduğu depolama genişletme kartları bu derdi pratikçe çözüyor. Seagate tarafında 1 TB, 2 TB ve 4 TB; WD_BLACK C50 tarafında ise 512 GB, 1 TB ve 2 TB kapasite seçenekleri bulunuyor. Kartı konsolun arkasındaki özel yuvaya takmanız yeterli, ekstra kablo ya da uğraştırıcı kurulum yok. Üstelik bu kartlar dahili SSD'nin hız ve performans hedeflerini yakalıyor. Yani Xbox Series X|S için optimize edilmiş oyunları da doğrudan bu kartlara kurup oynayabiliyorsunuz.

Seagate ve Western Digital Harici Diskleri Xbox'ta Nasıl Çalışır?

Depolamayı büyütmek için illa özel genişletme kartı almak zorunda değilsiniz. Seagate ve Western Digital gibi markaların USB üzerinden bağlanan harici HDD ve SSD modelleri de iş görüyor.

Harici USB diske Xbox One ve daha eski oyunları yükleyip doğrudan oynayabilirsiniz. Xbox Series X|S için optimize edilmiş oyunların çoğunu ise USB diskten çalıştıramazsınız. Bu oyunları harici diskte arşivleyip oynayacağınız zaman dahili SSD'ye veya genişletme kartına taşımanız gerekir. Harici disk bakarken USB 3.0 ve üzeri bağlantı ile en az 128 GB kapasite şartını unutmayın. Arşiv için yüksek kapasiteli HDD, hızlı aktarım için harici SSD tercih edebilirsiniz.

PowerA, 8BitDo ve Razer: Alternatif Xbox Aksesuar Markaları Ne Sunuyor?

Kendi kontrolcünüzün dışında farklı tasarımlar, ekstra tuşlar veya daha ulaşılabilir fiyatlar arıyorsanız üçüncü parti markalara da bakabilirsiniz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken kritik bir nokta var ki o da her kontrolcünün her cihazda kablosuz çalışmaması. Bu yüzden lisans ve bağlantı detayını mutlaka kontrol etmelisiniz.

PowerA Kontrolcüleri Fiyat Dengesinde Nerede Duruyor?

PowerA, Xbox tarafında bütçeyi fazla yormayan seçenekler sunan markalardan biri. Enhanced Wired Controller modeli, Xbox tarafından resmî lisanslı olarak Series X|S, Xbox One ve Windows bilgisayarlarla uyumlu çalışıyor. İki programlanabilir arka tuş, titreşim motorları, 3,5 mm kulaklık girişi ve ses kontrol düğmesi barındırıyor. Kablolu yapıda olduğu için pil ya da şarj derdi yaşatmıyor, kutusundan da yaklaşık 3 metrelik çıkarılabilir USB kablo çıkıyor.

8BitDo ve Razer Modellerinin Öne Çıktığı Noktalar Neler?

8BitDo, farklı tasarım çizgisi ve kişiselleştirme detaylarıyla dikkat çekiyor. Ultimate 3-mode for Xbox modelinde Hall Effect analog çubuklar ve tetikler, iki arka paddle tuş, profil değiştirme desteği ve şarj yuvası yer alıyor. Ancak bağlantı konusunda küçük bir ayrıntı var: Model Xbox konsollarda kablolu, Windows'ta 2,4 GHz kablosuz, uyumlu mobil cihazlarda ise Bluetooth üzerinden bağlanıyor.

Yani adındaki üç modun tamamı Xbox'ta kablosuz kullanım anlamına gelmiyor. Razer tarafında ise Wolverine V3 Tournament Edition öne çıkıyor. Resmî Xbox lisanslı bu kontrolcüde Hall Effect analog çubuklar, dört arka tuş ve iki ek omuz düğmesi bulunuyor. Tetik mesafesini kısaltan HyperTrigger sistemi de rekabetçi oyunlarda ekstra kontrol arayanlara hitap ediyor.

Alternatif Aksesuarlarda Lisans ve Uyumluluk Nasıl Kontrol Edilir?

Üçüncü parti kontrolcü alırken yalnızca dış görünüşüne veya indirim etiketine kapılmayın. Ürünün Xbox resmi lisansına sahip olması ve Series X|S uyumluluğu sunması önemli. Aynı markanın farklı modellerinde bile bağlantı seçenekleri değişebiliyor, kimi model Xbox'ta yalnızca kablolu çalışırken kimi PC'de kablosuz bağlanabiliyor.

Xbox Fiyatları 2026: Model ve Paket Bazında

Şimdi geliyoruz en önemli kısma... Konsol etiketinin yanında depolama kapasitesi, disk sürücüsü ve paket içeriği toplam maliyeti doğrudan etkiliyor. Üstelik Game Pass aboneliğini de aylık planınıza eklemeyi hesaba katmalısınız.

Xbox Series S Ne Kadar?

Series S, ailenin daha erişilebilir fiyatlı üyesi. 512 GB beyaz model, Kasım 2026 satış kayıtlarında yaklaşık 25.900 - 39.700 TL aralığında karşımıza çıkıyor. 1 TB seçeneklerde ise yaklaşık 37.000 TL ve üzerindeki teklifler görülüyor. Burada satıcıyı ve garanti türünü mutlaka kontrol edin; bazı mağazalarda ithalatçı garantili ürünler daha uygun fiyatlı olabiliyor, ek kontrolcülü paketler de fiyatı değiştiriyor.

Xbox Series X Fiyatı Hangi Aralıkta?

Series X cephesinde rakamlar daha yukarıda konumlanıyor. Siyah 1 TB disk sürücülü model için Kasım ayındaki satış ilanlarında yaklaşık 44.000-60.000 TL aralığında fiyatlar bulunuyor.

Beyaz 1 TB Digital Edition ise yaklaşık 56.000-70.000 TL bandında listelenebiliyor. 2 TB Galaxy Black özel sürüm de daha yüksek bir bütçe gerektiriyor ancak bu model için karşılaştırılabilir Türkiye satış ilanlarında yeterince tutarlı bir fiyat aralığı bulunmadığından kesin bir rakam vermek doğru olmaz.

Game Pass Aboneliği Aylık Kaç TL?

Xbox'ın en sevilen avantajlarından biri de oyunları tek tek almak yerine abonelik kütüphanesinden yararlanabilmek. Konsoldaki uygun paketlerle çevrimiçi çok oyunculu oyunlara erişim de mümkün. Kasım 2026 itibarıyla Türkiye'deki aylık abonelik ücretleri şu şekilde:

Game Pass paketi Aylık fiyat Essential 269 TL Premium 409 TL PC Game Pass 419 TL Ultimate 529 TL

Xbox Modelleri: Kullanıcı Yorumları

Teknik özellikler bir yere kadar fikir veriyor. Konsolu evinde kullananların deneyimleri de seçim yaparken önemli. Özellikle fan sesi, ısınma ve depolama kapasitesi gibi konular günlük kullanımda daha fazla önem kazanıyor.

Kullanıcılar Hangi Modeli Salon Kullanımına Daha Uygun Buluyor?

Series S'in en çok övülen yanlarından biri küçük boyutu. TV ünitesinde neredeyse hiç yer kaplamıyor ve sade beyaz tasarımıyla ortama kolayca uyum sağlıyor. Series X ise daha iri gövdesi ve güçlü donanımıyla televizyon karşısında daha iddialı bir görüntü arayanlara hitap ediyor. Küçük odalarda veya ikinci bir ekranda pratik kurulum isteyenler Series S'i daha rahat buluyor. 4K televizyonu olan ve görsel detaydan ödün vermek istemeyen oyuncularsa Series X'e yöneliyor. Burada belirleyici olan ekranınız ve nasıl bir kurulum hayal ettiğiniz.

Yorumlarda Fan Sesi ve Isınma Nasıl Değerlendiriliyor?

Series X ve Series S, genel çizgide sessiz çalışan konsollar olarak öne çıkıyor. Bağımsız laboratuvar ölçümlerinde Series X'in fan gürültüsünün oldukça düşük seviyede kaldığı görülüyor. Yine de her ev ve her oyun aynı değil: Bazı Series X kullanıcıları ağır oyunlarda fan sesinin arttığını söylerken Series S kullanıcıları da özellikle üst havalandırma ızgarasının ısındığını belirtiyor.

Uzun Süre Kullananların Depolama Yükseltme Yorumları Ne Diyor?

Series S kullanıcılarının en sık gündeme getirdiği konu depolama alanı. Özellikle 512 GB versiyonda sistem dosyaları ayrıldıktan sonra oyunlara kalan alan çabuk dolabiliyor. Birkaç büyük boyutlu oyunu kurduğunuzda bile yer daralabiliyor.

Oyuncu topluluklarında dahili depolamayı özel genişletme kartıyla büyütmenin rahatlığı sıkça dile getiriliyor. Bütçeyi daha düşük tutmak isteyenlerse harici USB diskle eski nesil oyunları arşivleyip dahili SSD'yi sürekli oynadıkları yeni nesil yapımlara ayırmayı tercih ediyor.

Xbox Hakkında Sık Sorulan Sorular

Xbox Series S mi Series X mi?

Bütçeniz daha sınırlıysa ve 1440p çözünürlük sizin için yeterliyse Series S mantıklı. Daha güçlü grafik performansı, gerçek 4K oyun deneyimi ve disk sürücüsü istiyorsanız Series X'i tercih edebilirsiniz.

Xbox'ta Harici Diskten Oyun Çalışır mı?

Evet ama oyunun nesline bağlı. Xbox One ve daha eski nesil oyunları uyumlu bir USB diskten doğrudan çalıştırabilirsiniz. Series X|S için optimize edilmiş oyunların çoğunu ise dahili SSD veya özel genişletme kartından çalıştırmanız gerekiyor. Harici disk bu oyunları saklamak için kullanılabiliyor.

Xbox Kontrolcüsü Bilgisayarda Kullanılır mı?

Evet, Xbox Wireless Controller modellerini Windows bilgisayarınıza USB kablosuyla veya Bluetooth üzerinden bağlayabilirsiniz. Bluetooth desteği olmayan bilgisayarlarda uyumlu Xbox Wireless adaptörü de kullanabilirsiniz. Xbox Accessories uygulaması üzerinden tuş atamalarını ve diğer kontrolcü ayarlarını değiştirmek de mümkün.

Xbox Series S Kaç Oyun Alır?

Bunun net bir sayısı yok çünkü oyun boyutları çok değişiyor, ufak bağımsız oyunlar birkaç GB yer kaplarken büyük yapımlar 100 GB'ı geçebiliyor ve sistem dosyaları da alandan pay alıyor. 512 GB modelde birkaç büyük oyundan sonra yer sıkıntısı yaşanabilirken 1 TB sürüm daha rahat bir alan sunar; çok sayıda oyunu aynı anda tutmak istiyorsanız yüksek kapasite veya genişletme kartı daha mantıklıdır.